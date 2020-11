Il nuovo sistema di guerra elettronica dell’esercito russo avrà un impatto in Europa e Stati Uniti

da Redazione

L’esercito russo ha condotto un ampio uso di sistemi di soppressione

elettronica in grado di disturbare i segnali entro un raggio fino a

5.000 chilometri che copre tutta l’Europa e parte degli Stati Uniti,

come ha confermato il comando della flotta settentrionale della

marina russa con sede nell’Artico.

“I militari di un centro di guerra elettronica della Flotta del Nord

hanno condotto un’esercitazione tattica sul territorio della regione

di Murmansk. Hanno elaborato il dispiegamento del complesso di

soppressione delle comunicazioni a onde corte di Murmansk-BN,

nell’Artico, in un’area di 100 chilometri “, ha detto sabato il

servizio stampa della flotta.

Il Murmansk-BN è un sistema di disturbo delle comunicazioni a lungo

raggio appositamente progettato per neutralizzare le comunicazioni

satellitari militari ad alta frequenza della NATO e americane. È stato

sviluppato come parte di un sistema di guerra elettronica strategica

russo e opera come capacità network-centric. L’obiettivo principale

della rete di disturbo è l’HFGCS (High-Frequency Global Communications

System) dell’Occidente.

Il sistema di guerra elettronica può anche essere utilizzato per

condurre ricognizioni radio, intercettare e sopprimere i segnali

nemici su tutto il raggio delle onde corte e fino a 5000-8000 km, ha

aggiunto il rapporto dell’EurAsian Times con sede negli Emirati Arabi

Uniti .

Sistema Murmansk BN guerra elettronica

L’esercitazione tattica – condotta nell’estremo nord-ovest della

Russia di Murmansk – ha richiesto 14 ore, durante le quali i membri

del servizio russo sono riusciti a completare con successo “tutti i

compiti assegnati”, afferma il rapporto.

Mentre l’attuale esercitazione di jamming elettronico è stata condotta

principalmente in un’area relativamente piccola, gli esperti ritengono

che la Russia sarebbe in grado di utilizzare il sistema in modalità

massima entro un breve periodo di tempo, il che significa che potrebbe

sopprimere la comunicazione dei sistemi nemici anche a distanze molto

lunghe .

Gli esperti ritengono che se l’esercito russo decide di utilizzare i

sistemi Murmansk-BN a pieno regime, può avere un impatto efficace

sull’intera Europa e su parti del territorio degli Stati Uniti.

Murmansk-BN, che è stata sottoposta a varie esercitazioni di prova

negli ultimi quattro anni, può mappare automaticamente le attività in

corso nella sua area operativa e definire le misure necessarie per

neutralizzare le minacce della NATO e degli USA.

Altri dispositivi di disturbo sviluppati dalla guerra radioelettronica

russa includono i sistemi Krasukha e Divnomorye, che secondo quanto

riferito sono in grado di disturbare le comunicazioni satellitari, i

segnali GPS e le comunicazioni con i droni utilizzate dal nemico.

Dopo essere state prese di mira da tali sistemi di disturbo, le forze

nemiche si ritrovano “cieche, sorde e senza parole”, osserva il

rapporto.

Il dispiegamento del Murmansk-BN è stato organizzato come

un’esercitazione tattica, ha detto, aggiungendo che i veicoli che

trasportavano un set completo di antenne telescopiche e unità di

controllo hanno guidato per quasi 100 chilometri dalla loro base

vicino a Severomorsk a un aeroporto chiuso dove la pista era usata per

parcheggiare i camion e sollevare le antenne.

Il potente sistema è distribuito in diverse località in Russia, anche

se due di esse sono dedicate a coprire la regione artica mentre un

altro rimane nella penisola di Kamchatka in Estremo Oriente.

Il sistema è diventato operativo per la prima volta in Crimea nel 2014. È stato testato nella primavera del 2019 insieme ai Krasukha-2 e

Krashukha-4, volti a contrastare i sistemi radar aerei come i missili

nemici. Insieme al complesso sulla Kamchatkha, potrebbe quindi

stabilire uno scudo che copre l’intero Artico russo.

Navi russe nell’Artico

Dal 2018, le parti nord-orientali della Norvegia e della Lapponia

finlandese sarebbero state disturbate da dispositivi di disturbo GPS,

con le autorità norvegesi che affermano di essere state

deliberatamente attivate dalle unità militari russe di guerra

elettronica basate sulla penisola di Kola nord-occidentale del paese.

Tali disturbi a lungo raggio si sono verificati anche durante

l’esercitazione Trident Juncture 2018 della NATO in Norvegia, tra i

rapporti che hanno anche messo a repentaglio la sicurezza dei servizi

civili nell’area di Kirkenes, come unità di ricerca e soccorso,

ambulanze e aviazione passeggeri negli aeroporti regione

settentrionale vicino al confine russo.

Nota: La necessità del comando russo è quella di contrastare le

crescenti provocazioni che la NATO conduce nell’area dell’Artico,

vicino alle coste russe e nel Mar Nero, dove si segnala una costante

presenza di unità navali e aerei della NATO in prossimità della

Crimea, penisola che è parte integrante del territorio russo.

Fonte: Presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago