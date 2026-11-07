di Pierre-Alain Depauw

Iliana Yotova, ex giornalista bulgara, ricopre attualmente la carica di Presidente della Repubblica di Bulgaria . Ha fatto la storia diventando la prima donna a guidare lo Stato bulgaro.

Inizialmente vicepresidente al fianco di Rumen Radev dal 2017, ha assunto la presidenza ad interim il 23 gennaio 2026, in seguito alle dimissioni di quest’ultimo. Dopo le elezioni parlamentari dell’aprile 2026, ha ceduto a Radev il mandato di formare un governo, e Radev è quindi diventato primo ministro.

In corsa per la rielezione nell’autunno del 2026, Iliana Yotova ha ufficialmente vinto il secondo turno il 1° novembre 2026. Sostenuta dal partito Bulgaria Progressista e dal Partito Socialista Bulgaro (BSP), ha ampiamente superato il suo rivale liberale e filo-occidentale Andrei Gyurov, ottenendo il 57,6% dei voti in un’elezione caratterizzata da un’affluenza storicamente bassa (28%).

Prima di intraprendere la carriera politica, è stata una figura di spicco della televisione nazionale bulgara (BNT) negli anni ’90. Successivamente, dal 2007 al 2017, ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo, occupandosi attivamente di questioni relative alla crisi migratoria, alla sicurezza e all’integrazione della Bulgaria nell’area Schengen.

Sull’immigrazione

Iliana Yotova ha maturato una notevole esperienza in materia di migrazione, in particolare durante il suo mandato come membro del Parlamento europeo nella commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Le sue posizioni coniugano una ferma posizione sulla protezione delle frontiere, una critica alle istituzioni europee e la promozione di una politica di integrazione più strutturata. Sostiene che la Bulgaria adempie pienamente al suo ruolo di custode dell’Unione europea e che il confine bulgaro-turco è uno dei meglio monitorati e protetti d’Europa.

A livello nazionale, ritiene che la Bulgaria non disponga di una politica unitaria e coordinata in materia di immigrazione. Pur sottolineando che l’accoglienza deve avvenire con dignità, poiché si tratta di esseri umani, ribadisce che una proficua integrazione richiede una responsabilità condivisa e che i rifugiati, a loro volta, hanno il preciso dovere di rispettare le leggi e le norme sociali del paese ospitante.

Sull’Unione europea

Iliana Yotova sostiene una visione pragmatica e sovranista dell’Unione Europea. Pur appoggiando fermamente l’adesione della Bulgaria all’UE, si oppone a un’integrazione cieca e insiste affinché il suo Paese mantenga una forte indipendenza decisionale. Rifiuta con vigore l’idea di un’Europa gerarchica, che considera contraria ai principi fondanti dell’Unione. Secondo lei, i meccanismi decisionali rapidi basati su questa differenziazione rischiano di creare “blocchi regionali” e nuove “frontiere invisibili”. Sottolinea che l’UE non è stata concepita per dividere i suoi membri in categorie di prima e seconda classe. Ribadisce regolarmente che la Bulgaria soddisfa tutti i requisiti tecnici necessari e che gli ostacoli (in particolare per quanto riguarda la piena adesione a Schengen) derivano da calcoli puramente politici da parte di alcuni Stati membri.

Sull’Ucraina e la Russia

Le posizioni di Iliana Yotova sulla guerra in Ucraina e le sue relazioni con la Russia costituiscono il nucleo della sua peculiare politica estera, caratterizzata da un aperto orientamento filorusso e dall’opposizione agli aiuti militari all’Ucraina. Presentandosi come “presidente della pace”, adotta una posizione chiaramente in contrasto con la maggior parte dei leader dell’Unione Europea e della NATO.

Ferma opposizione agli aiuti militari all’Ucraina

Iliana Yotova si oppone fermamente a fornire supporto materiale all’Ucraina. Durante i dibattiti presidenziali dell’autunno 2026, ha affermato che “versare più denaro in Ucraina e fornire armi nuove e più sofisticate non fa altro che causare maggiore distruzione e la morte di molte persone da entrambe le parti”.

Sotto la sua influenza e quella del suo alleato, il Primo Ministro Rumen Radev, la Bulgaria ha intrapreso passi concreti, interrompendo le forniture di armi all’Ucraina provenienti dai depositi del suo esercito e ritirandosi dalla “coalizione dei volenterosi” internazionale.

Un appello al dialogo e alla diplomazia con Putin

Per la presidente bulgara, il conflitto non può essere risolto militarmente. Sostiene che la pace può essere raggiunta solo attraverso negoziati diretti che coinvolgano la Russia. Gli osservatori politici internazionali si aspettano che utilizzi il suo mandato per promuovere un miglioramento complessivo delle relazioni bilaterali con Mosca e per sostenere la graduale revoca delle sanzioni economiche dell’UE contro la Russia.

Proposta di moratoria nel Mar Nero

Di fronte alla ripresa degli attacchi con droni contro navi mercantili vicino alla costa bulgara, ha proposto di organizzare un incontro tra i sei Stati rivieraschi del Mar Nero per siglare una moratoria sulle ostilità militari marittime.

Diritto di veto o autonomia strategica

Sebbene etichettata come “filo-russa” dai suoi oppositori liberali e atlantisti, Iliana Yotova sostiene di voler mantenere la Bulgaria all’interno dell’UE e della NATO. Tuttavia, considera tale appartenenza come uno spazio in cui la Bulgaria deve poter esercitare un diritto di veto o un’autonomia strategica, in particolare per bloccare le misure europee che ritiene sfavorevoli o eccessivamente bellicose nei confronti della Russia.

Fonte: Media-Press-Info

Traduzione: Gerard Trousson