Il “nuovo” consenso bipartisan negli Stati Uniti contro la Cina mira alla guerra totale

Ci sono pochissime questioni nella politica statunitense, sia interna che estera, che possono portare i repubblicani e i democratici a un consenso bipartisan. La Russia è stata una di quelle sulla scia del conflitto militare in corso in Ucraina. Più di recente, anche la Cina è entrata nell’elenco dei problemi. Ciò è evidente dal comitato della Camera sulla concorrenza strategica con la Cina, recentemente formato. Il comitato – che comprende sia i democratici che i repubblicani – è stato formato in un momento in cui le tensioni con la Cina su una serie di questioni sono alle stelle. Gli Stati Uniti n

on sono contenti dei ” palloni spia cinesi ” che sorvolano gli Stati Uniti. Molti negli Stati Uniti ‘temono’ che l’attacco di Pechino a Taiwan sia imminente. E, infine, molti politici statunitensi non sono affatto contenti della posizione della Cina sul conflitto in Ucraina, poiché Pechino continua ad incolpare gli Stati Uniti per la crisi. Contro questa minaccia cinese ‘montante’, diventa necessario uno ‘sforzo nazionale’ contro Pechino. Per affrontare questa minaccia nel modo più efficace, gli Stati Uniti hanno bisogno di “nuovi” modi di affrontare la Cina. Fare ciò richiede anche di andare oltre la ristretta mentalità della vecchia competizione della Guerra Fredda con l’Unione Sovietica per inquadrare – e rispondere a – la competizione con la Cina come “totale” piuttosto che solo militare o ideologica.

In effetti, è così che un membro repubblicano del comitato, Dusty Johnson, ha descritto la competizione USA-Cina. Secondo lui , è sbagliato confrontare la competizione USA-Cina con la competizione USA-URSS dell’era della Guerra Fredda. “È un ambiente molto diverso”, ha detto Johnson in un’intervista ai media, aggiungendo che “non avevamo bisogno di separare in modo mirato la nostra economia da quella dell’Unione Sovietica. L’Unione Sovietica era una minaccia unidimensionale. Era una minaccia militare. Il Partito Comunista Cinese è una minaccia in un modo molto più completo”.

Una spiegazione ancora migliore è venuta dal presidente del comitato Michael McCaul, che nel suo discorso di apertura ha detto che “Non c’è dubbio che la crescente aggressività del Partito comunista cinese rappresenta una minaccia generazionale per gli Stati Uniti”, aggiungendo che l’attuale amministrazione vari sforzi per limitare la Cina e mantenere l’equilibrio di potere a favore degli Stati Uniti in questa “lotta per l’equilibrio di potere globale” non sono stati sufficienti. Pertanto, ha aggiunto Michael, la lotta deve espandersi, anche nel “campo di battaglia ideologico”.

Pertanto, è stato registrato che vari funzionari statunitensi hanno ribadito più volte che non stanno cercando di iniziare una “guerra” con la Cina, la mentalità di questo comitato e gli obiettivi che sta cercando di raggiungere raccontano una posizione politica completamente diversa, una posizione che si sincronizza perfettamente con la posizione di Joe Biden, che vede la competizione con la Cina come un’epica lotta tra “democrazie [e] autocrazie”.

Questa lotta epica è ora diventata una minaccia “completa”, che è anche multidimensionale, cioè include dimensioni militari, economiche, politiche, geopolitiche e strategiche. Rispondere a una minaccia così “grande” richiede risorse sia dall’interno degli Stati Uniti che alleanze con altri paesi, in particolare gli avversari della Cina.

Negli Stati Uniti, le élite politiche stanno già approvando leggi che prendono di mira la Cina da vari angoli, con l’obiettivo di restringere il suo spazio politico ed economico.

Seguendo la logica della minaccia “globale”, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha recentemente approvato 7 progetti di legge contro la Cina e/o Taiwan. Ad esempio, il “Taiwan Conflict Deterrence Act del 2023” attiverà sanzioni contro i leader cinesi e le loro famiglie se Pechino attacca Taiwan. Il “Taiwan Non-Discrimination Act of 2023” richiederà ai governi degli Stati Uniti di sostenere l’adesione di Taiwan al Fondo monetario internazionale. Il “China exchange Rate Transparency Act del 2023” richiede al direttore statunitense presso l’FMI di sostenere una “divulgazione trasparente” delle politiche sui tassi di cambio della Cina. E infine, il Transparency Act del 2023 richiede l’assenso del Segretrio al Tesoro per riferire sui rischi globali relativi alla Cina.

Sebbene la maggior parte di questi atti miri a “proteggere” Taiwan e/o il mondo dalla Cina, non si può negare che il loro scopo sottostante sia quello di punire la Cina in tutti i modi possibili. Ad esempio, la legge per costringere la Cina a rendere “trasparenti” le sue politiche sui tassi di cambio non ha nulla a che fare con la valuta cinese, ma principalmente con l’imperativo di elaborare modi per mantenere l’egemonia del dollaro USA, che sta subendo una pressione crescente dal concertato sforzo di Cina e Russia per commerciare in valute alternative.

Essendo la protezione dell’egemonia statunitense l’obiettivo principale, il Comitato della Camera vede nel Partito Comunista Cinese (PCC) il suo vero rivale; pertanto, sta anche seguendo un’agenda di cambio di regime, contrapponendo idealmente il popolo cinese al PCC. Per citare ancora Dusty Johnson, “il popolo cinese è la prima vittima del modello di aggressione del Partito Comunista Cinese. Il popolo cinese non è un avversario”. Poiché il PCC è un avversario sia del popolo statunitense che di quello cinese, potrebbe essere utile per entrambi lottare contro di esso e alla fine sconfiggerlo.

Cos’altro si potrebbe fare della politica della “guerra totale” alla Cina? Gli Stati Uniti stanno prendendo di mira la Cina in campo economico, tecnologico, politico e geopolitico. Vede il PCC come un rivale e sta iniziando a fare un’eccessiva diplomazia pubblica rivolgendosi al popolo cinese con intenzioni maligne.

Ciò che è abbastanza chiaro qui è il crescente livello di ansia a Washington per l’ascesa della Cina come potente concorrente degli Stati Uniti, perfettamente in grado di spiazzare la sua egemonia. Gli Stati Uniti stanno compiendo mosse ansiose per proteggere la propria egemonia, ma il fatto che i vari passi compiuti negli ultimi anni non siano riusciti ad arginare l’ondata di potere cinese potrebbe indicare il cupo futuro dei più recenti passi compiuti dagli Stati Uniti o che prenderà anche in futuro.

