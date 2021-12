Il nuovo cancelliere tedesco ha cominciato a rovinare i rapporti con la Russia

Inserito alle 20:54h in da Redazione in Germania





Il nuovo cancelliere tedesco dovrà capire come essere amico della Russia senza spergiurare fedeltà all’Occidente.

di Anastasia Zavodovskaya

Olaf Scholz è diventato Cancelliere della Germania circa una settimana fa, ma durante questo periodo Berlino ha tre disonorevoli rapporti con la Russia. Mercoledì, i diplomatici russi sono stati espulsi dalla Germania, collegando questo al caso del combattente georgiano-ceceno Khangoshvili. E giovedì, YouTube, su richiesta di Berlino, ha bloccato il nuovo canale in lingua tedesca RT DE. Poi si è saputo della sospensione della certificazione di “Nord Stream – 2” per almeno sei mesi. Chi sta costringendo Scholz a peggiorare i rapporti con la Russia?

Venerdì, l’ambasciatore tedesco in Russia Geza Andreas von Geir ha spiegato perché Berlino ha dovuto espellere i diplomatici russi dal paese. Questa è stata la risposta delle autorità a “una grave violazione della sovranità” della Germania, riporta RBC. Mercoledì scorso, due dipendenti della missione diplomatica russa in Germania sono stati dichiarati persona non grata nel caso dell’omicidio del cittadino georgiano Zelimkhan Khangoshvili.

“Questo omicidio per ordine statale è una grave violazione della legge tedesca e della sovranità della Repubblica federale di Germania”, ha affermato il ministro degli Esteri Annelena Berbock. Ricordiamo che Khangoshvili è stato ucciso nel 2019 nel parco Tiergarten di Berlino. Di questo omicidio la polizia locale sospettava il russo Vadim Sokolov, condannato poi all’ergastolo da un tribunale di Berlino . Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento in questo, sottolineando che Khangoshvili era un militante.

“Respingiamo risolutamente le accuse infondate e completamente avulse dalla realtà del coinvolgimento delle strutture statali russe nell’omicidio del terrorista Khangoshvili, che viveva in Germania con la conoscenza delle autorità della RFT, costruite con l’assistenza di servizi speciali stranieri e strutture affiliate con loro”, ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota .

Anche la rappresentante ufficiale del dipartimento, Maria Zakharova, ha promesso che in risposta la Federazione russa adotterà “misure simmetriche, assolutamente adeguate”.

Il Cremlino, commentando il verdetto a Sokolov, ha sottolineato che “sono categoricamente in disaccordo con questa conclusione, questa formulazione”. Inoltre, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha detto che il possibile impatto del business Hangoshvili per lanciare “Nord Stream – 2”. “Sia la parte russa che quella tedesca sono interessate a questo progetto. In generale, questo progetto, dal nostro punto di vista (siamo convinti che sia così), è di grande interesse per tutti i consumatori europei “, ha affermato.

Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che si tratta di un progetto commerciale e ha chiarito che si sta valutando la questione della sua conformità alle leggi europee sull’energia. “Questo risolve, non è guidato dal dipartimento politico in Germania, – ha detto il politico. – Un’altra domanda è cosa possiamo fare per garantire che l’integrità dell’Ucraina non venga violata.

La Germania sente una grande responsabilità nell’assicurare che l’Ucraina continui ad essere un Paese di transito del gas”.

Si è presto saputo che Berlino aveva posticipato la certificazione del Nord Stream 2. Secondo Bloomberg, la Federal Network Agency tedesca ha annunciato che non verrà presa una decisione di proseguire il processo di certificazione nella prima metà del 2022, poiché l’agenzia non ha ancora ricevuto i documenti necessari.

La pressione sui diplomatici russi e sul gasdotto di Berlino non è stata limitata: giovedì, YouTube, senza spiegazioni, ha bloccato RT auf Sendung, un canale RT DE separato che ha iniziato a trasmettere 24 ore su 24 in tedesco. L’hosting video è alle prese con le filiali RT da diversi mesi: alla fine di settembre ha cancellato definitivamente due canali tedeschi dell’azienda contemporaneamente.

Il caporedattore di RT Margarita Simonyan, in risposta, ha chiesto il divieto di Deutsche Welle e di altri media tedeschi in Russia. A sua volta, Roskomnadzor ha chiesto a Google di rimuovere tutte le restrizioni dai canali tedeschi RT DE e Der Fehlende Part sull’hosting video il prima possibile e ha minacciato una multa . Inoltre, gli avvocati di RT DE hanno presentato una petizione al tribunale per un divieto temporaneo di blocco e sospensioni che sono stati imposti sui canali.

Scholz è diventato il nuovo cancelliere solo la scorsa settimana, ma già considera l’ espulsione dei lavoratori diplomatici russi la decisione giusta. E il giorno dopo questo gesto ostile del nuovo governo in Germania, RT DE è stato bloccato.

La Camera pubblica (OP) della Russia ha promesso di ritenere Google e YouTube responsabili del blocco del canale. “La prima cosa che abbiamo fatto in questa direzione è stata la legge sull’atterraggio . Dal 1° gennaio Google dovrà aprire un normale ufficio di rappresentanza in Russia e cominciare a conformarsi alle nostre leggi. Dopodiché, gli sorgeranno domande completamente diverse “, ha affermato un membro dell’OP Alyaksandr Malkevich.

Olaf Scholz con la Merkel

“Inoltre, i rappresentanti di Google devono spiegare tempestivamente, in dettaglio e comprensibilmente tutte le misure restrittive che sono state introdotte nei confronti dei nostri media. E giustificarli, – ha sottolineato l’esperto. “Ma la cosa più importante è che dobbiamo lottare costantemente per i diritti digitali dei nostri cittadini, essere pronti ad andare fino in fondo, in modo che tutti capiscano che se abbiamo estratto una sciabola da un fodero, allora la applicheremo”.

Il blocco di RT DE e l’espulsione dei diplomatici russi non giocano a favore del cancelliere Scholz, ritiene il senatore Vladimir Dzhabarov. “Mentre era ancora candidato alla carica di cancelliere, ha dichiarato la sua disponibilità a migliorare le relazioni con la Russia. Ai suoi colleghi del governo di coalizione non è piaciuto. Dopo le elezioni, sono state create per lui condizioni estremamente negative “, ha detto.

“Il fatto che i tedeschi scaldino il terrorista Khangoshvili e non lo abbiano dato a nessuno, e ora abbiano deciso di accusarci del suo omicidio, ostacola il ripristino delle relazioni bilaterali. Ma penso che prima o poi ci sarà un’illuminazione. Senza migliorare le relazioni tra Germania e Russia, è generalmente difficile capire come sarà il futuro europeo “, ha aggiunto Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente della commissione per gli affari esteri del Senato.

A suo avviso, l’instaurazione di legami tra Mosca e Berlino è molto importante nel contesto del lancio del Nord Stream 2”. “La Germania sta diventando un hub, ma si sta comportando in modo avventato, a scapito dei propri interessi nazionali e di quelli di tutta l’Europa”, ha osservato l’interlocutore.

Anche la Germania ritiene che il conflitto tra i paesi dovrebbe cessare presto. “Due diplomatici sono stati espulsi dalla Germania e, in risposta, due diplomatici lasceranno la Russia. Probabilmente, l’escalation si “bloccherà” su questo, – prevede l’analista politico tedesco Alexander Rahr.

Ha permesso un primo “rilassamento” della tensione, ma le strutture di potere di Gran Bretagna e Stati Uniti, così come il Partito dei Verdi tedesco, al contrario, sono interessate a un’escalation del conflitto.

“Credono fermamente che, se non militarmente, quindi economicamente, è possibile indebolire la Russia così tanto da farla crollare. In questo senso, c’è pressione su Scholz per stringere la rotta europea comune verso la Russia “, ha spiegato l’esperto. “E ha bisogno di dare un’occhiata sobria alla situazione. È vero, questo è il problema: non appena qualcuno prova a “frenare” e “congelare” una lite, ci sono forze che danno luogo a conflitti ancora più grandi”, ha aggiunto.

“Quando il governo piuttosto giovane di Gerhard Schroeder e Joschka Fischer è salito al potere dopo Helmut Kohl, gli americani hanno fatto pressione sulla Germania e l’hanno costretta a combattere contro la Serbia nel conflitto jugoslavo. Ora vediamo una situazione simile, solo nel caso di Scholz e della Russia. Questo lo mette in una posizione molto difficile. Su chi può fare affidamento per lavorare in modo costruttivo con la Russia? ”Rahr ha riassunto retoricamente.

Fonte: https://vz.ru/politics

Traduzione:Sergei Leonov