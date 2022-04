Il numero di serie del missile che ha colpito Kramatorsk indica che questo è ucraino





Il numero di serie del razzo Tochka-U che ha colpito Kramatorsk indica che questo apparteneva alle forze armate ucraine.

Dopo che l’Ucraina ha permesso ai giornalisti stranieri di entrare a Kramatorsk, questi ultimi sono stati in grado di rimuovere i rottami di un razzo che ha ucciso più di 50 persone e ne ha ferite più di cento. Come si è scoperto, i giornalisti sono riusciti, quasi per caso, a catturare il numero di serie del missile, che corrisponde al numero di serie del missile che era in servizio con l’esercito ucraino.

Gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che il numero di serie del missile Sh91579 è molto vicino ai numeri di serie dei missili Tochka-U precedentemente lanciati nel Donbass con i numeri di serie Sh91565 e Sh91566, il che indica che i missili appartengono alle forze armate dell’Ucraina, e non la Russia, in ciò che Kiev sta cercando di convincere infondatamente l’Occidente.

Tali argomenti, ovviamente, sono solo indiretti, tuttavia, notano gli esperti. che, se necessario, è probabile che la Russia sia in grado di fornire registrazioni radar, come è stato precedentemente osservato durante la distruzione di un bombardiere russo in prima linea, nonché di un Il-20 delle forze aerospaziali russe in Siria.

Al momento, non si sa con certezza da dove sia stato lanciato esattamente il razzo.

Fonte:

Подробнее на: https://avia.pro/news/seriynyy-nomer-rakety-udarivshey-po-kramatorsku-svidetelstvuet-o-tom-chto-ona-ukrainskaya