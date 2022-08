Il New York Times: Il Pentagono esclude la possibilità di successo per l’esercito ucraino





Il New York Times , citando fonti militari, ha affermato che il Pentagono ammette che le capacità militari dell’Ucraina probabilmente non saranno sufficienti per ottenere un “grande successo” nella direzione meridionali e le previsioni fatte dagli esperti della NATO erano errate.

Il quotidiano statunitense ha aggiunto: “Il Pentagono sta ancora guardando con molta cautela alle capacità belliche dell’Ucraina e se la sua attuale capacità militare è sufficiente per ottenere guadagni significativi sul campo”.

Ieri, lunedì, il ministero della Difesa russo ha affermato che “l’esercito russo ha respinto su 3 assi un contro attacco effettuato dalle forze ucraine nelle regioni di Nikolaev e Kherson” e ha affermato che l’attacco è stato effettuato “per ordine diretto del presidente della Ucraina, Volodymyr Zelensky”.

Secondo il ministero russo, “la parte ucraina ha perso più di 560 soldati, 26 carri armati e due aerei d’attacco durante il tentativo fallito”.

Durante le prime fasi dell’operazione militare in Ucraina, l’esercito russo ha preso il controllo della provincia di Kherson e parte della provincia di Zaporizhia, e grandi città come Kherson, Melitopol e Berdyansk, e ha tagliato fuori l’Ucraina dal Mar di Azov.

Successivamente, la Russia ha formato nuove amministrazioni in entrambe le province, ha iniziato a trasmettere canali televisivi e radiofonici russi in queste e ha iniziato a ripristinare i collegamenti commerciali e di trasporto con la Crimea e mesi fa le due province hanno annunciato i loro piani per entrare nella Federazione Russa.

