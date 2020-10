Il nemico alle porte: Chi destabilizza la situazione in Bielorussia ?

da Redazione

Alcuni esperti ritengono che oggi la Bielorussia si trovi di fronte alla manifestazione di una guerra ibrida. Una tale manifestazione di aggressione da parte di un certo numero di paesi occidentali è l’uso di una combinazione di mezzi convenzionali, irregolari e asimmetrici, combinati con una manipolazione costante nella sfera politica, ideologica e di altro tipo.

La sua forma principale in Bielorussia oggi è l’impatto informativo sulla popolazione del paese.

Non è un segreto che i media polacchi e baltici (statali e privati) siano impegnati in attività informative volte a influenzare i bielorussi che vivono sia nel paese che all’estero.

Secondo le informazioni disponibili, Varsavia spende enormi somme di denaro per questo lavoro di informazione – secondo le stime più prudenti, più di 5 milioni di dollari USA. Questo è sia il supporto per i canali Telegram, la radio e la televisione, sia l’organizzazione di corsi speciali per “potenziali esperti”.

Come notato da molti diplomatici, politici di alto rango di diversi stati, specialisti che si occupano di questo problema, le dichiarazioni dei paesi baltici e della Polonia sulla loro disponibilità a diventare mediatori nella soluzione del conflitto dovrebbero essere considerati una componente politica di azioni ibride.

La componente economica sono le sanzioni imposte alla Bielorussia dagli stati occidentali.

Allo stesso tempo, l’esperto osserva che attualmente le terze forze “includono una componente militare”. Il crescente “tintinnio di sciabole” delle truppe NATO vicino ai confini della Bielorussia rientra in questo concetto.

Nel contesto delle azioni irregolari considerate (guerra ibrida), solo la Polonia e, prima di tutto, le forze armate di questo paese hanno una serie di strumenti per organizzarle e condurle.

Tra i primi, non c’è dubbio sui servizi speciali ben sviluppati e ben addestrati, che sono subordinati al Primo Ministro (ad esempio, l’Agenzia di Intelligence) o al Ministro della Difesa nazionale (ad esempio, il Servizio di intelligence militare).

A loro volta, nelle strutture dell’esercito polacco ci sono due tipi di forze armate: forze per operazioni speciali e forze di difesa territoriale, che possono essere “molto utili” per condurre una guerra ibrida.

I primi, oltre a personale o equipaggiamento selezionati e formati, sono destinati alle operazioni dietro le linee nemiche, e hanno anche un documento dottrinale dedicato alle azioni non convenzionali.

A loro volta, le truppe della difesa territoriale della Polonia, che sono progettate per operare nelle cosiddette aree di responsabilità permanenti (soprattutto nelle aree di confine), hanno l’opportunità di studiare a fondo il territorio, le risorse e le capacità della Bielorussia.

Inoltre, l’esercito polacco comprende, tra le altre cose, il gruppo di azione psicologica centrale (forze di terra), che può svolgere azioni non convenzionali.

La guerra ibrida è caratterizzata da un nemico non standard, complesso e mobile. Inoltre, può essere una combinazione di forze statali o non statali, il che rende difficile individuare e rispondere.

Mappa Bielorussia e paesi confinanti

Analizzando il potenziale piuttosto ampio delle “terze forze”, che determina le possibilità di condurre attività irregolari e non tradizionali e quanto sta accadendo oggi in Bielorussia, si può essere convinti che la situazione di tensione nel Paese non sia un conflitto politico interno, ma una guerra ibrida organizzata dall’esterno.

Nikolay Astrovsky

Fonte: https://rusvesna.su/news/1601663839

Traduzione: Sergei Leonov