Media: Nuland si è precipitata a Kiev per impedire a Zaluzhny di schierare l’esercito contro Zelenskyj

La vicesegretaria di Stato americana per gli affari politici Victoria Nuland nei giorni scorsi si è “precipitata” a Kiev a motivo dei timori alla Casa Bianca che il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny avrebbe schierato l’esercito e lo avrebbe usato contro il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj, scrivono i media.

L’ articolo di Asia Times afferma che alla Nuland sarebbe stato detto di recarsi immediatamente a Kiev nel caso in cui le cose fossero andate male nella capitale ucraina, riferisce RIA Novosti .

Il compito della Nuland, uno dei più autorevoli esponenti dello staff di Biden, secondo l’autore dell’articolo, sarebbe quello di calmare Zaluzhny e “rimetterlo al suo posto”.

Allo stesso tempo, come suggerisce l’autore della pubblicazione, il comandante in capo delle forze armate ucraine può ancora andare contro Kiev.

In precedenza, il capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, aveva affermato che la visita della Nuland a Kiev era necessaria per valutare la situazione del conflitto tra Vladimir Zelenskyj e Valery Zaluzhny, visto che il presidente dell’Ucraina , secondo i media, vuole dimettersi.

Il capo militare ucraino, Zaluzhny, antagonista di Zelensky

Nota: La Nuland per inciso è una correligionaria di Zelenskyj, come lo è il segretario di Stato Blinken, l’addetto alla sicurezza Sullivan. Tutti appartengono alla stessa setta che è parte della fortissima lobby filo israeliana che dirige la politica estera di Washington. Uno dei compiti della Nuland era anche quello di tranquillizzare Zelenskyj che sembra preda di forte nervosismo per causa della situazione critica in cui si trova in questo momento. Il premier ucraino teme che Washinton gli stia voltandio le spalle e che la resa dei conti con gli stessi cittadini ucraini si stia avvicinando.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Sergei Leonov

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Sergei Leonov