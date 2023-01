Il mondo sta attraversando “una rivolta senza precedenti” contro l’ordine stabilito dall’Occidente

di Infos d’Alahed

L’anno 2022 è stato un anno di “de-occidentalizzazione”, poiché sempre più stati – dalla Cina all’America Latina all’ASEAN – ” rifiutano silenziosamente ma fermamente l’ordine mondiale occidentale “, afferma un finanziere cinese. Secondo lui, nel 2023 questa tendenza non farà che consolidarsi.

Il mondo al di fuori dell’Occidente presenta oggi ” un quadro come mai visto prima “, giudica per il South China Morning Post il professore e preside esecutivo della “Renmin University of China” Wang Wen.

Insieme al ” tentativo radicale della Russia [con l’uso della forza militare] per cercare di rompere l’ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti “, si tratta di una ” rivolta senza precedenti da parte di paesi non occidentali “, è convinto lo specialista della finanza.

Indizi

Per sostenere la sua posizione, cita alcuni esempi di questa “de-occidentalizzazione” in tutto il pianeta.

La rielezione del presidente brasiliano Lula da Silva significa che l’80% dell’America Latina è attualmente governata da leader di sinistra che prendono le distanze dagli Stati Uniti, afferma il professore cinese.

Idem nel sud-est asiatico, che di recente ha ospitato i vertici dell’Asean, del G20 e dell’Apec.

Secondo Wang Weng, il Medio Oriente è attualmente concentrato sul ” suo sviluppo strategico indipendente “.

Ecco eventi come la Coppa del mondo in Qatar o il vertice del Consiglio di cooperazione tra Cina e Golfo (GCC).

Inoltre, la Cina sta registrando un aumento degli investimenti esteri e si colloca già al primo posto nella produzione manifatturiera e nel commercio di beni.

Verso una “deoccidentalizzazione irreversibile”

L’autore dell’articolo desidera sottolineare che non si tratta di un confronto aperto o di un conflitto, ma del fatto che i paesi non occidentali si concentrano sui propri interessi nazionali e ” rifiutano silenziosamente ma fermamente l’ordine mondiale occidentale “.

“ L’Occidente non può fermare questa tendenza. Gli Stati Uniti hanno guidato il mondo nelle maggiori crisi del secolo scorso, ma la loro leadership è diventata meno convincente in seguito alla pandemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina ”, osserva il professore.

Per lo specialista della finanza, nel 2023, ” il mondo non sarà mite, ma il movimento di de-occidentalizzazione è irreversibile e non potrà che evolversi “.

fonte: Alaed Info

Traduzione: Gerard Trousson