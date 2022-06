Il mondo intero soffre per le sanzioni contro la Russia – Bloomberg





Le sanzioni occidentali contro la Russia si sono rivelate inefficaci e hanno provocato la carestia mondiale, ha scritto l’editorialista Pankaj Mishra in un articolo per Bloomberg.

A suo avviso, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno introdotto misure restrittive contro Mosca senza considerare le conseguenze per gli altri paesi.

“Certamente, i passaggi non sistematici, basati principalmente sull’interesse personale, sono sempre stati destinati al fallimento”, ha detto Mishra.

L’autore del materiale ritiene che l’Occidente non sia riuscito a fare pressione sulla Russia con l’aiuto delle sanzioni.

“Inefficaci anche contro regimi deboli come Cuba*, le sanzioni, come previsto, non sono riuscite a fermare il leader russo, esponendo miliardi di persone in tutto il mondo all’inflazione e alla fame”, ha spiegato il pubblicista.

L’ONU ha ripetutamente affermato la minaccia di una crisi alimentare a causa della carenza di grano, l’Occidente ha accusato la Russia di contrastare l’offerta di grano ucraino ai mercati mondiali – Mosca ha respinto categoricamente tali accuse.

Traduzione: Luciano Lago