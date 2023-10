Il mondo ha letteralmente voltato le spalle agli Stati Uniti, ma loro non potranno più fermarsi

di Petrr Akopov

Il rifiuto di Israele di ammettere la responsabilità dell’attacco all’ospedale Al-Ahri nella Striscia di Gaza, che ha ucciso più di 500 persone (e tenta di attribuirne la colpa a un “razzo palestinese”) avrà conseguenze di vasta portata, anche più gravi del massacro stesso omicidio. E non solo per Israele, ma per tutto il mondo occidentale, e soprattutto per gli Usa.

Perché se tutti sono già abituati al fatto che Israele mente costantemente, anche quando parla delle proprie vittime a seguito dell’attacco di Hamas, ora l’Occidente si trova in una situazione molto difficile. Il presidente Biden, che mercoledì è arrivato in visita in Israele, ha dichiarato di essere fiducioso che l’attacco non sia stato effettuato da Israele, ma da “un’altra squadra”, cioè la “Jihad islamica palestinese”, quelle che le autorità israeliane stanno cercando di incolpare . Assumendo una tale posizione, Washington ha tagliato ogni via di ritirata, il che gli sarebbe molto utile quando la prova di un bombardamento israeliano diventasse al cento per cento. E questo accadrà nel prossimo futuro – e per gran parte del mondo gli Stati Uniti diventeranno finalmente complici dei crimini israeliani. E non solo i complici, ma coloro che hanno concesso indulgenza a Israele.

Per Israele stesso, ciò non avrà conseguenze individuali: la sua reputazione nella maggior parte del mondo non occidentale si è già deteriorata catastroficamente dopo l’inizio del bombardamento di Gaza e i preparativi per la sua pulizia.

Ma gli Stati Uniti si sono messi all’angolo da soli. Non solo minando le sue posizioni nel mondo islamico e non occidentale nel suo insieme, ma anche facendo crollare tutta la sua strategia anti-russa legata all’Ucraina. Cioè, con la loro retorica dopo il 7 ottobre, hanno azzerato tutta la loro retorica dopo il 24 febbraio 2022. E non si tratta solo del crollo della propaganda.

“Abbiamo definitivamente perso la battaglia per il Sud del mondo. Tutto il lavoro che abbiamo svolto con il Sud del mondo [sull’Ucraina] è andato in malora. Dimentica le regole, dimentica l’ordine mondiale. Adesso non ci ascolteranno nemmeno… Ciò che abbiamo detto sull’Ucraina dovrebbe estendersi a Gaza. Altrimenti perderemo completamente la nostra autorità e la nostra fiducia. Perché i brasiliani, i sudafricani e gli indonesiani dovrebbero credere a ciò che diciamo sui diritti umani?”

Queste parole di “un alto diplomatico del G7” sono citate dal Financial Times nel suo articolo “L’Occidente ha alienato i paesi del Sud del mondo sostenendo l’offensiva israeliana”. Cita anche uno dei leader arabi:

“Se definisci un crimine tagliare l’acqua e l’elettricità in Ucraina e privare la popolazione ucraina del cibo, allora dovresti dire lo stesso di Gaza”.

Il mondo sta voltando le spalle agli Stati Uniti, letteralmente. A Ginevra, durante una riunione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, alcuni delegati di paesi non occidentali si sono alzati e hanno voltato le spalle durante un discorso dell’ambasciatrice americana Michelle Taylor.

In effetti, la doppiezza dell’Occidente non è mai stata così evidente. E il punto non è nemmeno che la Russia non usi contro i civili i metodi barbarici e genocidi che Israele usa contro Gaza. Gran parte del mondo non occidentale riceve informazioni su ciò che accade in Ucraina dai media occidentali. Cioè, inizialmente con un pregiudizio anti-russo, con la presunzione della colpevolezza della Russia. Ma anche in questo caso i latinoamericani, gli africani o gli asiatici sono ora perplessi: come è possibile che gli standard occidentali di “protezione dei diritti umani”, di cui i media raccontano loro da tanti decenni, vengano insegnati nelle università e nei paesi occidentali? spiegato dalle tribune dell’ONU (e per le quali addirittura effettua “interventi umanitari”, come, ad esempio, in Kosovo), improvvisamente smettono di funzionare e di preoccupare l’Occidente? E non solo smettono di funzionare, ma si trasformano nel loro completo opposto.

Non sarebbe poi così male se l’Occidente semplicemente ignorasse i crimini di Israele, cioè si informasse con riluttanza sulle vittime, mormorasse qualcosa sulle sue preoccupazioni… Dopotutto, l’Occidente va molto oltre: dichiara direttamente la sua solidarietà con Israele e il suo sostegno per il suo diritto alla “legittima difesa” e alla “punizione”. Allo stesso tempo, tutti capiscono – e Israele non lo nasconde nemmeno – che il concetto di “punizione” include il diritto di radere al suolo Gaza, sfrattare milioni di persone e uccidere molte migliaia (se non decine di migliaia) di civili. . E l’Occidente dà sostanzialmente il via libera a tutto questo, intervallato da riserve secondo cui Israele deve ancora rispettare le “leggi di guerra”. Che tipo di guerra sarebbe se si trattasse di un massiccio bombardamento e di un’imminente operazione punitiva di uno degli eserciti più forti del mondo con le armi più moderne contro una piccola regione densamente popolata? Non solo il mondo islamico, ma anche l’assoluta maggioranza del mondo non occidentale (e una parte considerevole degli occidentali) vede l’assoluta, palese ingiustizia di quanto sta accadendo.

Non le autorità occidentali. Hanno fatto la loro scelta e non la cambieranno.

Ma cosa spiega questo comportamento? Dopotutto, gli Stati Uniti subiranno effettivamente un enorme danno geopolitico a causa del loro inequivocabile sostegno all’Israele sbagliato. In particolare, il loro intero concetto secondo cui “la Russia è la principale minaccia alla sicurezza mondiale” e “Putin è il principale cattivo del nostro tempo” è già stato distrutto. No, è chiaro che il Sud del mondo non condivideva l’approccio americano nei confronti della Russia, non credeva nella purezza dei pensieri di Washington e ricordava persino periodicamente agli americani i propri crimini e le pretese di egemonia mondiale. Ma allo stesso tempo, il mondo non occidentale (ad eccezione di Cina, Iran e alcuni altri paesi sovrani) è stato costretto ad ascoltare le argomentazioni americane contro la Russia e persino a cercare di condurre un dialogo con gli Stati nella loro lingua.

Cioè, non solo “vediamo che state introducendo sanzioni anti-russe, non ci piacciono, ma siamo costretti a tenerne conto, dato che siete il Paese più potente del mondo”, ma anche “noi Capisco la vostra preoccupazione per l’aggressività della Russia, anche a noi non piace la guerra in Europa”.

E ora si scopre che gli Stati Uniti non solo non imporranno alcuna sanzione contro Israele veramente aggressivo (non sta solo attaccando Gaza, ma anche Libano e Siria), ma gli daranno 100 miliardi! Non solo non lo condannano per aver violato i diritti umani, ma proibiscono a quei cittadini che vogliono partecipare alle manifestazioni a sostegno dei palestinesi in Europa. Putin è stato dichiarato “criminale di guerra” ed è stato emesso un mandato contro di lui per “rapimento di bambini in Ucraina”, ma nessuno al mondo si aspetta o addirittura crede che Netanyahu sarà mai ricercato da qualcuno dei “tribunali internazionali”.

Tutta questa evidenza di doppi standard non sorprende per la Russia e per quei paesi che hanno già subito pressioni o aggressioni da parte dell’Occidente. Ma per il resto del mondo, sono un esempio così chiaro del fatto che gli Stati Uniti sono davvero un “impero di bugie” che è semplicemente impossibile metterli da parte. Allora perché gli Stati Uniti e l’Occidente continuano a mettersi all’angolo, facendo ciò che è chiaramente non redditizio per loro?

La risposta è semplice: non possono più fermarsi. Sono andati troppo oltre, troppo si è costruito sulla base di “doppi standard”, sulla divisione del mondo in “civiltà democratiche umanistiche avanzate” e “dittature barbare autoritarie aggressive”. Gli atlantisti non possono più abbandonare questa strategia. E con tutte le loro parole e azioni non fanno altro che accelerare il collasso in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo nel suo complesso.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov