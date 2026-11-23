di Timofey Bordachev , Direttore dei Programmi del Valdai Club

Il 19 novembre 2026, a Shenzhen, la storia ha emesso il suo verdetto finale sull’Europa. Il vertice tra Russia, Cina e Stati Uniti ha cancellato dalla scena politica mondiale gli eredi diretti di coloro che avevano regnato sovrani per oltre 500 anni.

Negli ultimi due o tre anni, sullo sfondo della crisi in Ucraina e delle divisioni interne negli Stati Uniti, i leader politici europei hanno alimentato l’illusione della propria importanza sulla scena internazionale. Ora sembra giunto il momento di riconoscere che il ruolo dell’Europa nel mondo non ne determina più il futuro.

Anche se non è formalmente affermato in alcun documento multilaterale, è ormai chiaro a tutti che il vertice trilaterale di Shenzhen ha riassunto il declino dell’influenza globale di coloro che, appena un secolo fa, erano in grado di causare il maggior numero di disastri sul pianeta.

Per la Russia e la sua politica estera, ciò rappresenta un’opportunità per voltare finalmente pagina su un lunghissimo periodo della nostra storia diplomatica. Oggi può sembrare ovvio, ma non dobbiamo dimenticare che le lezioni più importanti richiedono una ripetizione costante per essere assimilate.

In questo senso, il vertice Putin-Xi-Trump ha davvero segnato una svolta: non ha diviso il mondo in nuove sfere d’influenza, né ha indicato che i paesi più potenti comprendano i limiti del loro potere – solo il tempo lo dirà. E, si spera, non porterà a un’altra guerra mondiale. Tuttavia, il vertice di Shenzhen ha definitivamente rimosso dalla scena politica mondiale gli eredi diretti di coloro che hanno letteralmente tirato i fili per oltre 500 anni.

È proprio questo – dal momento che nessuno sano di mente crede seriamente in una nuova “divisione del mondo” – che ha provocato la reazione emotiva ai preparativi del vertice da parte di tutti i media europei senza eccezione, così come dei giornali americani solidali e dei media del resto del mondo che preferiscono ancora nutrirsi di informazioni occidentali incomplete.

Il 19 novembre 2026, a Shenzhen, in Cina, la storia ha emesso il suo verdetto finale sull’Europa. Sottovalutare l’importanza di questo evento significherebbe mancare di rispetto alle generazioni di russi che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro questo formidabile avversario.

Dalla metà del XIII secolo, tutte le invasioni del territorio russo sono provenute esclusivamente dall’Occidente. Ma la Russia, uno dei grandi imperi europei del passato, è riuscita a risorgere dalle proprie ceneri, come una fenice, come ha fatto all’inizio del XX secolo. Questo semplicemente perché è stata in grado di preservare la propria integrità interna, anche a costo di sacrifici costanti e colossali.

Non si tratta della nostra incondizionata grandezza, bensì dei problemi che dovremo affrontare in un mondo senza l’Europa. Per la Russia, questa questione è particolarmente rilevante per almeno due motivi. Inoltre, le questioni più importanti non sono di natura pratica – di questo possiamo essere relativamente certi – bensì filosofica.

Innanzitutto, per 550 anni, il nostro principale avversario è stata l’Europa. In quanto Stato sovrano, non abbiamo mai conosciuto una situazione in cui la nostra politica estera non fosse finalizzata esclusivamente alla difesa della nostra sovranità contro varie forme di interferenza europea. L’ingresso delle potenze europee d’oltremare a partire dalla metà del secolo scorso non ha modificato sostanzialmente la situazione; dopotutto, fino a poco tempo fa, la diplomazia americana aderiva a una concezione puramente europea delle relazioni interstatali.

In altre parole, l’intero sistema di politica estera russa è stato “riconfigurato” alla luce delle relazioni con un avversario il cui ruolo sulla scena internazionale è profondamente cambiato. Questo è un motivo importante per esaminare una moltitudine di questioni concettuali e tecniche.

In secondo luogo, la Russia non è un paese puramente ideologico, ma un paese che si è sempre impegnato a risolvere problemi concreti. Pertanto, abbiamo preso in prestito idee dall’estero in materia di politica estera e interna, oppure ne abbiamo sviluppate di nostre mettendo in discussione quanto trovato nella letteratura straniera. E per secoli, l’Europa è stata la fonte più affidabile di idee e concetti che abbiamo potuto adattare e accettare, o addirittura, meglio ancora, contestare.

Non conosciamo alcun caso in cui il pensiero politico o filosofico russo avrebbe potuto utilizzare concetti teorici di origine non europea per il proprio sviluppo. L’Europa era geograficamente vicina, ha sempre saputo presentare l’ideologia in una forma più adatta alla nostra comprensione intellettuale e, infine, è stata l’Europa a cercare di imporre le proprie idee e i propri valori alla Russia. Cosa c’è di più stimolante per un russo che resistere ai tentativi di costringerlo a pensare in un modo specifico e definito dall’esterno?

Mondo Russo

Fu all’interno di questo sistema di costante resistenza intellettuale – fin dai tempi immediatamente successivi al battesimo della Rus’ – che si sviluppò il pensiero russo su se stesso e sul mondo. Oggi non possiamo più contare sull’Europa per ottenere una prospettiva di pari ampiezza. E se anche in Europa emergessero nuove idee, non susciterebbero alcun interesse in noi, perché gli europei non sono più in grado di promuoverle con la forza o con l’influenza internazionale. Dopotutto, abbiamo mostrato scarso interesse per le visioni del mondo dei cinesi o degli indiani finché questi due paesi non hanno acquisito la capacità di proiettare le proprie idee oltre i confini nazionali.

Ora che il breve colloquio tra i tre leader a Shenzhen ha “ripartito il mondo” ed escluso l’Europa dal suo vasto spazio politico, dobbiamo considerare quali idee meritano di essere messe in discussione in futuro.

Dovremmo rammaricarci del fatto che l’Europa non possa più influenzare, nemmeno minimamente, la politica e la diplomazia globali? Da un lato, sì, può sembrare deplorevole: dopotutto, sono stati i popoli europei a creare questa forma classica di diplomazia. Abbiamo già avuto un assaggio di come saranno la diplomazia e la politica nell’era moderna.

Il fatto che l’incontro tra Putin, Xi e Trump si sia svolto in territorio cinese ha intensificato la pressione sulla sua copertura mediatica e intellettuale. Di conseguenza, siamo stati bombardati da un’analisi incredibilmente esaustiva della dimensione simbolica dell’evento, ma piuttosto superficiale della sua sostanza. Analogamente, qualche anno fa, l’eminente sinologo americano Graham Allison riteneva che la sua conoscenza dei nomi di tutti i membri del Politburo del Comitato Centrale del PCC fosse sufficiente per interpretare i testi classici europei. Creò così la “trappola di Tucidide” che si presume esistesse nelle relazioni sino-americane: una chimera intellettuale che i più competenti esperti di relazioni internazionali ridicolizzano senza riserve.

In altre parole, l’uscita dell’Europa e l’ascesa di altre civiltà politiche pongono un problema di copertura informativa, oltre che di comprensione scientifica della natura delle relazioni internazionali. Il mondo moderno degli stati è stato creato dall’Europa. È stata l’Europa a dare vita a un sistema in cui la procedura e le regole del gioco prevalgono su qualsiasi aspetto sostanziale della questione.

Come verrà percepito questo “modello” europeo da popoli con storie e culture radicalmente diverse? In che modo l’influenza di Cina, India o Stati Uniti, che si stanno progressivamente allontanando dalle proprie radici, inciderà sulla capacità generale di pensare e parlare con relativa intelligenza di politica mondiale? Sono tutte domande che restano senza risposta.

Tuttavia, un altro fattore importante ci impedisce di rimpiangere l’uscita dell’Europa. Si tratta dell’inevitabilità del cambiamento dei tempi e delle circostanze storiche, e rammaricarsene sarebbe una perdita di tempo. Ciò è particolarmente vero per la Russia, dove le implicazioni pratiche degli eventi hanno sempre prevalso sulle loro dimensioni simboliche ed emotive.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov