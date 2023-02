IL MONDO È ANDATO STORTO: LA GUERRA PER PROCURA DEGLI STATI UNITI CONTRO LA RUSSIA SCATENERÀ L’INFERNO

“Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina una nuova infusione di 500 milioni di dollari di aiuti per aiutare il governo di Kiev a continuare a pagare stipendi, pensioni e fornire servizi”, ha dichiarato giovedì il segretario al Tesoro Janet Yellen. Yellen ha dettagliato l’assistenza dopo il suo incontro mercoledì con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal e il ministro delle finanze Sergiy Marchenko, dicendo che era necessario aiutare il loro governo a continuare a funzionare…

“I bisogni dell’Ucraina sono urgenti e abbiamo in programma di distribuire questo aiuto diretto all’Ucraina il prima possibile per essere utilizzato per i bisogni più urgenti”, ha affermato Yellen. NDTV.com

“A marzo, 32 stati USA inizieranno a tagliare i benefici dei buoni alimentari per oltre 30 milioni di americani, portando verso quello che alcuni chiamano “un precipizio della fame”. Ciò significa che le famiglie povere perderanno circa $ 82 al mese in benefici SNAP [noti anche come buoni pasto], anche se i prezzi del cibo continuano a salire a causa dell’inflazione. (Gli altri 18 stati avevano già terminato i loro programmi di assistenza alimentare di emergenza.)…Il numero di bambini in Mississippi curati per la sifilide congenita è aumentato di oltre il 900% negli ultimi cinque anni. Nel 2021, lo stato ha ricevuto una sovvenzione federale di 18,4 milioni di dollari per assumere operatori sanitari pubblici. Ha speso solo $ 3,6 milioni. (Jeffrey St. Clair, Costi di roaming, Counterpunch )

Se ti lamenti dei miliardi di dollari destinati a sostenere il governo corrotto e dittatoriale dell’Ucraina (ad esempio pagandogli le pensioni) vieni etichettato come un “apologista di Putin” sia dai democratici (in particolare) che dai repubblicani. Cosa ti sembra?

Molti americani sono critici nei confronti degli intrighi di Biden sull’Ucraina perché non hanno mai potuto votare in questo trasferimento multimiliardario di ricchezza e attrezzature a una delle nazioni più corrotte del mondo. Se mai ci fosse stato un caso per un referendum nazionale negli Stati Uniti, sarebbe stato su questo tema. Biden è salito sul podio un giorno di circa un anno fa e in sostanza ha detto: “Gli Stati Uniti stanno sanzionando tutto ciò che è russo e stanno sostenendo il nostro nuovo burattino, Zelensky. Se non ti piace, ammucchialo.

I repubblicani odiano il pensiero che gli affamati (anche i bambini) e i senzatetto in America ricevano qualsiasi tipo di elemosina dal governo federale degli Stati Uniti, ma sostengono le elemosine a un paese razzista a metà chiamato Ucraina che sta felicemente derubando i contribuenti statunitensi con la benedizione degli odiatori russi più virulenti d’America come Anthony Blinken e Victoria Nuland, che sono simili agli squali durante una frenesia alimentare quando discutono di qualcosa di russo.

Indovina un po? Circa il 24 percento del personale arruolato negli Stati Uniti è “insicuro dal punto di vista alimentare” e incoraggiato dal Pentagono a richiedere i benefici SNAP attraverso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

” Quest’estate [2022], il Dipartimento della Difesa ha pubblicato una tabella di marcia, Rafforzamento della sicurezza alimentare nella Forza, che rivela che uno scioccante 24% dei membri delle forze in servizio attivo sperimenta un certo livello di insicurezza alimentare e riconosce le connessioni tra la fame e la prontezza della missione, sono le truppe di rafferma e reclutamento. Va notato che questo sondaggio è stato fatto prima del recente picco dell’inflazione, quindi è probabile che questa stima sia bassa”. Istituto americano per le imprese

Miseria e homeless negli USA

Quella cifra del 24 percento non tiene conto del milione e più di veterani statunitensi che dipendono da quelle “distribuzioni” SNAP per tirare avanti. Il Center for Budget and Policy Priorities ha riferito che “SNAP aiuta 1,2 milioni di veterani a basso reddito, tra cui migliaia in ogni stato”.

Oh, e il personale arruolato in servizio attivo affamato è quello che andrà a combattere i russi in Europa, se Biden e Zelensky si fanno strada.

E senti questo: apprendiamo dal Watson Institute della Brown University che i costi per prendersi cura dei veterani delle guerre post 11 settembre sono di migliaia di miliardi.

“ Tra il 2001 e il 2050, si stima che i costi totali per l’assistenza ai veterani delle guerre post-11 settembre raggiungano tra i 2,2 ei 2,5 trilioni di dollari. Ciò include l’importo già pagato in invalidità e relative prestazioni e cure mediche, nonché il costo futuro previsto delle prestazioni di invalidità a vita e dell’assistenza sanitaria per coloro che hanno prestato servizio militare durante queste guerre.

Come possiamo permetterci di dare miliardi all’Ucraina di fronte a problemi come questi, per non parlare dell’ostilità con la Cina nel processo in corso?

La guerra sta arrivando per tutti noi a causa della passività di tutti noi, a quanto pare.

Pazzi al comando degli USA: guardatevi intorno!

Mi chiedo se “Corn Pop” Biden avrebbe autorizzato un F-22 ad abbattere Lawn Chair Larry. Una delle motivazioni di Biden per ordinare gli abbattimenti era che i palloni del 2023 si trovavano nello spazio aereo riservato agli aerei commerciali (mi chiedo anche che tipo di medaglia siano stati assegnati a quei piloti di F-22).

Ad ogni modo, secondo Wikipedia, “ Il 2 luglio 1982, Larry Walters fece un volo di 45 minuti in un aerostato fatto in casa fatto di una normale sedia da giardino e 45 palloni meteorologici riempiti di elio. L’aereo è salito a un’altitudine di circa 16.000 piedi (4.900 m), è andato alla deriva dal punto di decollo a San Pedro, in California, ed è entrato nello spazio aereo controllato vicino all’aeroporto di Long Beach. Durante l’atterraggio, l’aereo è rimasto impigliato nelle linee elettriche, ma Walters è riuscito a scendere in sicurezza.

Zelensky apparirà sicuramente alla cerimonia degli Oscar a marzo. Tutti si alzeranno e applaudiranno quest’uomo che non è altro che un tiranno in tempo di guerra. Come poteva non essere spietato in questo ruolo? E la sua spietatezza si manifesta nel modo in cui sacrifica i suoi soldati in battaglie che non possono assolutamente vincere, o nell’eliminazione di tutto ciò che è russo in Ucraina. Lui e sua moglie vivono la bella vita, riparati e protetti dai suoi militari solo perché è il perfetto lanciatore. Non posso fare a meno di pensare a Jerry Lewis e al suo telethon ogni volta che vedo Zelensky, con il bicchiere di latta in mano.

Non essere sorpreso di vedere Zelensky lanciare il primo lancio cerimoniale nella prossima stagione della Major League Baseball americana.

Scritto da John Stanton

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago