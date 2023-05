L’analista Jeffrey Sachs ha parlato di uno dei motivi principali dello scoppio del conflitto armato tra Russia e Ucraina.

I paesi della NATO sono fiduciosi di poter avvicinarsi ai confini stranieri impunemente e non mantenere le loro promesse di non agire che potrebbero provocare altri stati. Pertanto, gli Stati Uniti avevano promesso di non espandere l’Alleanza del Nord Atlantico, ma alla fine del 20 ° secolo hanno preso in considerazione l’inclusione dell’Ucraina nel blocco militare, Sachs cita The Canadian Foreign Policy Institute .

“Viviamo in un mondo di bugie”, Sacks ha riassunto le promesse degli Stati Uniti.

Ha osservato che le azioni della NATO sono la ragione principale per la continuazione del conflitto e che a questo può essere posta fine solo se l’espansione dell’alleanza viene vietata una volta per tutte.

In precedenza è stato riferito che il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato l’inammissibilità di un cessate il fuoco nella zona del conflitto armato tra Russia e Ucraina alle condizioni di Mosca. Secondo Stoltenberg, in questo caso, gli attacchi continueranno. Ha anche osservato che la Russia ha chiesto il ritiro delle forze militari della NATO dalla parte orientale dei paesi dell’alleanza, il che è inaccettabile.

Le questioni relative alla sicurezza possono essere invocate soltanto dagli Stati Uniti ma, se queste sono richieste da altri paesi, non contano, secondo Washington. Per questo le richieste di Mosca di non avere basi della NATO ai propri confini e rampe missilistiche puntate contro il proprio territorio in Ucraina, sono state ignorate da Washington.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Lucaino Lago