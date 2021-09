Il mondo atlantista annuncia il suo fallimento e sventola la “minaccia russa” come ultimo baluardo





di Karine Bechet-Golovko.

Un articolo più che sorprendente nella sua onestà è stato appena distribuito dal Carnegie Center, uno degli organismi del pensiero globalista. La posizione è molto semplice: il mondo unipolare, basato sul diritto internazionale, non esiste, è un sistema ipocrita, ma poiché si basa sulla dominazione americana, l’importante è crederci ancora (anche se non esiste…), perché l’alternativa è peggiore: Russia e Cina che sviluppano un’alternativa. Il Carnegie trema di fronte alla famosa “minaccia russa”, che resta l’unico fondamento oggettivo del clan atlantista, incapace di proporre un vero obiettivo comune condivisibile. In breve, il mondo atlantista riconosce sia l’impasse del mondo globale sia l’impostura del suo codice morale. È tempo di prenderne atto.

L’Afghanistan fatica a essere digerito dal mondo atlantista, che giustamente lo vede, almeno nel discorso ufficiale, come l’ennesimo fallimento di questi diversi e variegati tentativi di appropriazione ideologica (ed economica) di un territorio, sotto le spoglie di una democratizzazione forzata in nome del diritto internazionale, peraltro oltraggiato. Non si possono più contare le operazioni di “lotta ai terroristi”, che alla fine hanno portato all’ascesa al potere degli stessi terroristi, dopo anni di aspri combattimenti contro le istituzioni statali di questi Paesi.

La Siria ha preso in prestito tempo, grazie all’intervento russo, che ha di fatto respinto i gruppi terroristici, nonostante interventi a volte molto sorprendenti (vista l’annunciata lotta al terrorismo) da parte delle forze della coalizione americana, particolarmente desideroso di combattere contro Assad e l’esercito regolare siriano. In questo senso, l’Afghanistan è il classico risultato della coerenza della politica americana.

Il divario tra l’obiettivo mostrato nel discorso generale ei risultati è così importante che è necessaria una spiegazione. Lo dà una pubblicazione diffusa dal Carnegie Center: Il modello di un ordine globale liberale basato sul diritto internazionale è ipocrita e non funziona, ma l’alternativa offerta da Russia e Cina è anche peggiore, quindi fingi di crederci e lo farà sopportare. Alcuni estratti sono in ordine.

Schieramento della NATO

“ Uno dei grandi miti della seconda metà del ventesimo secolo è che l’umanità sia in qualche modo ‘riuscita’ a costruire un ‘ordine internazionale liberale’, sostenuta da un lato dai profondi impegni delle più potenti nazioni occidentali e dall’acquiescenza di Stati non liberali dall’altro. Questo ordine doveva essere basato su regole, informato dal diritto internazionale, ed era ciò che avrebbe permesso ai piccoli paesi di operare con la loro sovranità intatta. (…)

La nozione di un mondo unipolare, in cui un ordine internazionale liberale, basato su regole e sostenuto dal diritto internazionale è, in sostanza, il principio organizzativo fondamentale delle relazioni internazionali, semplicemente non è reale. Questa è la cattiva notizia. La buona notizia, però, è che è bastato il risveglio di un numero sufficiente di persone che credevano che questo dovesse essere il principio fondamentale alla base delle relazioni internazionali per fare la differenza nel mondo ”.

Quindi non siamo in un sistema internazionale basato sul diritto, ma dobbiamo continuare a crederci. E in questo discorso al limite degli orsetti del cuore, avvien perché i decisori non ci credono più che il potere di Russia e Cina stia aumentando.

“ Ma nel tempo, sempre meno persone in posizioni di autorità continuano a credere abbastanza profondamente nel principio del diritto internazionale. E mentre il vuoto in tutto ciò che costituisce l’ordine internazionale continua ad allargarsi, due grandi potenze – Cina e Russia – continuano non solo a sfidare, ma anche a proporre alternative al sistema esistente ”.

Non è perché questo sistema non funziona ed è ipocrita, come scrive dall’inizio l’articolo, no, è colpa di chi non crede alla realtà di ciò che non è. E nel processo crolla il mito del mondo unipolare:

“ La realtà è che l’ordine internazionale non è stato ‘unipolare’ da diversi decenni. Viviamo in un mondo multipolare da molti anni. C’è chi si rallegra, forse sperando che un mondo più multipolare sia più giusto. Un mondo in cui il potere è più frammentato, quindi potenzialmente più equamente distribuito, e quindi tutti sono costretti a riunirsi sulla base di un vero obiettivo comune per il mondo nel suo insieme ”.

Ancora nel processo, per riconoscere che non c’è nemmeno un vero obiettivo comune. Logica – come dire la verità, ovvero che il vecchio sistema unipolare era stato costruito, pensato, realizzato con un solo obiettivo: consentire e garantire l’egemonia americana. Non essendo nominabile l’obiettivo reale ed essendo sempre più distante dall’obiettivo dichiarato, il sistema unipolare si sgretola da solo, non riuscendo a convincere e non potendo contare unicamente sulla forza.

Il ricatto è già ampiamente utilizzato con gli stati satellite, ma la forza diretta è (ancora) inconcepibile – e non necessaria finché i leader degli stati satellite fanno il lavoro a casa e ci sono interlocutori seri negli stati non completamente allineati. .

Esercitazioni Cina Russia

E poiché questo sistema non può disfarsi, deve avere un nemico, che è ancora più timoroso delle sue stesse colpe: Russia e Cina.

” Qualsiasi nuovo ‘ordine mondiale’ formato sulla base di un imperativo congiunto sino-russo potrebbe probabilmente sembrare considerevolmente peggiore persino dell’ordine imperfetto e ipocrita di oggi “.

E l’autore insiste, perché è in un vicolo cieco – sì, tutto è stato ipocrita negli ultimi 20 anni, gli Stati Uniti non si trasformeranno per rispettare il diritto internazionale, ma quello che stanno proponendo Russia e Cina è peggio… è finalmente nessun altro argomento.

” Diamo per scontato che ‘America First’ si trasformerà in ‘America for International Law’ in pochi anni? Stiamo sottovalutando il potenziale di ciò che verrà dopo? Non dobbiamo essere ingenui su ciò che gli ultimi 20 anni hanno portato. Era tutto pieno di difetti, errori, ipocrisia e altro ancora. Ma non dobbiamo essere ingenui nemmeno sul fatto che qualsiasi ordine internazionale basato su regole potrà provenire dalla Cina o dalla Russia ”.

Insomma, tremare e sottomettersi. Questo è il messaggio all’Europa.

In ogni caso, questo spiega chiaramente da dove provenga questo isterico bisogno della famosa “minaccia russa”, conferma le critiche rivolte dalla Russia ai leader americani di violare sistematicamente il diritto internazionale, conferma l’ipocrisia fondamentale di questo ordine globale. centrato.

La Francia e i paesi europei ne hanno davvero bisogno, per essere trattati come bambini immaturi? L’UE non fa altro, è tempo di svegliarsi e riprenderci la nostra sovranità per prendere in mano il nostro futuro e stabilire relazioni reali equilibrate in tutto il continente europeo, in particolare con la Russia, che fa parte del processo di interesse dei paesi europei, come quanto contrasta con gli interessi atlantisti.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Gerard Trousson