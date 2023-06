Il mondo arabo si avvicina alla Cina, l’Iran visita il “triangolo maledetto” dei Caraibi

di Alfredo Jalife-Rahme

L’unicità della guerra in Ucraina ha scosso multidimensionalmente diverse placche tettoniche del pianeta con i suoi vari vettori che aspirano a un nuovo ordine multipolare attraverso la de-globalizzazione/regionalizzazione/de-dollarizzazione: BRICS – con i loro 30 (!!) candidati all’adesione nell’odierno gruppo pentapartitico – il mondo arabo a 22 membri un tempo dormiente – in particolare le sei monarchie petrolifere del Golfo Persico guidate dalla ribellione petrolifera congiunta dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, e la loro sovrapposizione strategica con l’OPEC+.

L’11 e 12 giugno si è tenuta a Riyadh la decima conferenza d’affari arabo-cinese con 2.000 partecipanti, segnando un cambiamento sostanziale nella geoeconomia del Golfo Persico con la Cina: oggi già prima potenza economica mondiale quando il suo Pil si misura con il più appropriato ‘potere d’acquisto della parità (PPP)’.

Secondo Nicolas Aguzin , direttore della Borsa di Hong Kong, entro il 2030 la Cina avrà dai 2000 ai 10.000 miliardi di dollari di ” investimenti sovrani ” cumulati provenienti dai fondi statali regionali (sic).

Questo porterà a uno spettacolare spostamento regionale degli investimenti dei “fondi sovrani” pubblici in Medio Oriente: dall’1 al 2% attualmente investito in Asia, principalmente in Cina, raggiungeranno tra il 10 e il 20% di questo colossale “vello d’oro” !

Tali mega-investimenti delle sei petro-monarchie del mondo arabo, raggruppate all’interno del Gulf Cooperation Council, rappresentano poco meno del PIL, misurato in PPA, dell’India: terza nella classifica mondiale (13,03 trilioni di dollari; dati FMI 2023 ), dietro a Stati Uniti (26,8 trilioni) e Cina (33 trilioni). Questo serve per gli ignoranti ei neofiti che non capiscono la grandezza dell'”oro nero”!

Questa imponente conferenza è stata organizzata in collaborazione con il Segretariato Generale della Lega Araba, appena tornata in Siria dopo 12 anni di assenza. Una delegazione della Lega Araba ha visitato la Provincia Autonoma Islamica dello Xinjiang in Cina e ha smentito la propaganda malevola dell’Anglosfera che inscenava una fantomatica persecuzione degli indigeni uiguri per destabilizzare Pechino e frenare lo sviluppo della Via della Seta terrestre a livello dei Paesi musulmani dell’Asia Centrale . Quindi non esiste né il cacofonico ” genocidio degli uiguri (sic) ” né la ” persecuzione religiosa ” architettata dalla caustica propaganda anglosassone .

Dal 2021 al 2022, il commercio tra la Cina e i paesi arabi è balzato del 31%, fino a 430 miliardi di dollari, inclusi 106 miliardi di dollari nel commercio bilaterale della Cina con l’Arabia Saudita. L’osceno lobbismo dei due saltimbanchi americani, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario di Stato Antony Blinken, per indurre l’Arabia Saudita a ridurre i suoi collegamenti con la Cina non ha quindi avuto alcun effetto.

Dilma Russef con presidente Brasile

Nel corso della decima conferenza di Riyadh è toccato alla brasiliana Dilma Rousseff, neo presidente della “Banque des BRICS (NDB)”, concludere con uno splendido volo che rivela chiaramente lo zeitgeist geopolitico multipolare del XXI secolo: “ Il La Cina e l’Arabia Saudita hanno il potenziale per riscrivere le regole (!) del mercato globale dell’energia (!!!), che apre la strada a un mercato aperto globale dell’energia (!!!)”, che facilita il percorso verso la diversificazione valutaria ( ! ) e l’adozione di nuovi modelli di collaborazione economica”, suscettibili di ispirare il Sud globale , che “ è stato a lungo emarginato dal tradizionale sistema finanziario internazionale ”.

L’Arabia Saudita ha già chiesto di diventare il nono membro della “Banca dei BRICS”. Come se non bastasse, il presidente Ebrahim Raisi della Repubblica islamica sciita dell’Iran, accompagnato dalle notizie circa il suo tanto chiacchierato missile ipersonico , ha sorpreso con la sua visita strategica nel ventre molle geopolitico degli Stati Uniti nel Mar dei Caraibi: il ” maledetto triangolo ”, esorcizzato da Washington, formato da Venezuela, Nicaragua e Cuba.

Riunione della Lega Araba

Nota: I paesi che fronteggiano la dominazione USA in America Latina hannno avuto occasione di rinsaldare i loro collegamenti e la collaborazione con l’Iran che è divenuto una potenza industriale e petrolifera che si pone al livello dei maggiori paesi industrializzati. Da sottolineare che l’Iran è uno stretto partner di Cina e Russia. Questo cambia lo scenario degli equilibri internazionali.

