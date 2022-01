Il “momento Suez” americano: un altro errore strategico sarebbe l’ultimo

di David Hearst (*)

“L’America ha appena avuto la sua crisi di Suez”, ha commentato un membro della delegazione iraniana ai colloqui sul nucleare di Vienna sulla caduta dell’Afghanistan ai talebani, “ma deve ancora vederla”.

“La possibilità di un conflitto globale che coinvolga eserciti reali e armi reali non è mai stata così alta. Biden dovrebbe tenerlo a mente”.

Non è solo la caduta di Kabul

Nel 2021, il presidente Joe Biden ha davvero fatto un amaro raccolto dagli errori strategici di politica estera di quattro dei suoi predecessori. Dato che era il vicepresidente di uno di loro, Barack Obama , anche lui ha difficoltà a vederlo. I semi di ciascuna delle principali zone di conflitto globale post-Afghanistan, Ucraina, Taiwan e Iran sono stati piantati molto tempo fa.

Non è solo la caduta di Kabul. Ciò che è stato svelato quest’anno sono stati non meno di tre decenni di pasticciata governance globale degli Stati Uniti

Ogni presidente degli Stati Uniti nel periodo post-sovietico condivideva la convinzione di avere il dossier di qualsiasi crisi tutto per sé. Non era qualcosa da condividere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Era il comandante in capo della forza armata più grande, meglio equipaggiata e più mobile del mondo, una che poteva organizzare attacchi oltre l’orizzonte con una precisione devastante. Il presidente degli Stati Uniti controlla 750 basi militari in 80 paesi diversi. Aveva anche le risorse più grandi, la valuta di riserva mondiale , quindi, ergo, ora poteva stabilire le regole.

Che cosa potrebbe andare storto?

Con quella convinzione sono arrivate due ipotesi che si sono rivelate fatalmente errate: che il monopolio statunitense sull’uso della forza sarebbe durato per sempre – questa illusione si è conclusa con l’intervento della Russia in Siria – e che gli Stati Uniti potrebbero continuare a far rispettare un ordine mondiale “basato su regole”. – fintanto che hanno continuato a dettare loro le regole.

Biden ha tranquillamente seppellito entrambe le ipotesi ammettendo che le grandi potenze saranno costrette a “gestire” la concorrenza per evitare conflitti che nessuno da solo può vincere.

Ma aspetta un momento. C’è qualcosa che non quadra qui.

La teoria di causa ed effetto

I grandi conflitti, che hanno il potenziale per produrre battaglie di carri armati che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale, come l’Ucraina, non accadono per caso.

Esistono causa ed effetto. La causa era la decisione unilaterale, ma al momento incontrovertibile, di espandere la Nato verso est negli anni ’90 , abbandonando il modello di un’Europa orientale ampiamente smilitarizzata e priva di missili che era stata discussa con il presidente Mikhail Gorbachev oltre un decennio prima.

Questo è stato fatto per dare un nuovo significato alla Nato, un patto militare il cui scopo è morto quando il suo nemico ha cessato di esistere.

Si è parlato di sciocchezze sul fatto che la Nato “cementi” la democrazia nell’Europa dell’Est garantendone l’indipendenza da Mosca. Ma ricorda l’umore in quel momento. Era trionfalista . Non solo il capitalismo occidentale era l’unico sistema economico rimasto, ma il suo marchio neoliberista era l’unico che valesse la pena promuovere.

Per un breve momento, Mosca è diventata una corsa all’oro orientale, un Klondike per i venture capitalist, Ikea, Carrefour, pub irlandesi e spacciatori di bibbie. I russi, nel frattempo, erano ossessionati dalle griffe, non dalla politica.

Gli americani a Mosca, all’epoca, non si preoccupavano molto di ciò che pensavano o facevano i loro ospiti. La Russia era diventata irrilevante sulla scena internazionale. I consiglieri statunitensi si sono vantati di aver scritto i decreti emessi dal presidente russo Boris Eltsin. E Eltsin ha ricambiato il favore consegnando i disegni dell’ultimo carro armato russo e lo schema elettrico delle microspie collocate dal KGB nelle fondamenta di cemento di un ampliamento in costruzione nell’ambasciata americana.

Per i nazionalisti russi, questo non era altro che un atto di tradimento. Ma le porte dell’Occidente erano così aperte che letteralmente tutto ciò che non era inchiodato è volato attraverso di loro: scienziati nucleari, ingegneri missilistici , la crema del KGB e valigie piene di contanti. Da dove pensi che abbiano preso i loro soldi i russi che si stabilirono a Highgate nel nord di Londra, o gli Hamptons a Long Island, o Cipro, o Israele?

Per un certo periodo, anche la parola “Occidente” è uscita dal vocabolario politico russo perché i nuovi russi pensavano di essersi appena integrati a quello.

Ucraina, vittima dell’Occidente

Il primo ambasciatore degli Stati Uniti presso la neonata Federazione Russa, Robert Strauss , ha trascorso più tempo a difendere ciò che è accaduto al Cremlino che alla Casa Bianca. Le ambasciate occidentali erano diventate portavoce di una Russia che pensavano di possedere.

Attualmente è nell’interesse strategico degli Stati Uniti fermare altri salassi nei campi di battaglia che Washington ha creeato in questo secolo.

Strauss ha minimizzato le prime notizie sull’ascesa dello stato mafioso russo , come una semplice bagatella. “Ecco com’era Chicago negli anni ’20,” mi ha detto. Questo è stato seguito da sciocchezze sui germogli verdi della democrazia e sul tempo impiegato per falciare un prato inglese. Come se lui lo sapesse.

Bill Clinton e Tony Blair erano allo stesso modo indifferenti per il disastro che hanno fatto in Russia.

L’esercito russo era “uno scherzo”. Quando i russi inviarono le loro colonne corazzate a Grozny nel dicembre 1994, l’Occidente pensò che potesse essere fermato da piccoli gruppi di determinati ceceni; i loro piloti avevano solo tre ore di volo al mese: le loro fregate navigavano in coppia: una per pattugliare, la seconda per rimorchiare la prima quando si guastava; i loro sottomarini affondarono.

E così la Nato si è spinta verso est

Nessuno all’epoca credeva all’argomento che tutto ciò che la NATO avrebbe fatto sarebbe stato spingere la linea dello scontro verso est. Le richieste della Russia di negoziare un’architettura di sicurezza per l’Europa orientale sono cadute nel vuoto. Non stanno cadendo nel vuoto ora, con 100.000 truppe russe ammassate ai confini dell’Ucraina.

La vittima di questo grossolano atto di stupidità occidentale è stata l’Ucraina, che almeno per il primo decennio dopo la caduta dei sovietici era sopravvissuta intatta e in gran parte in pace. Le guerre civili infuriavano tutt’intorno, ma la stessa Ucraina ha mantenuto la sua unità politica e sociale nonostante fosse composta da comunità molto diverse. Con l’eccezione dell’Ucraina occidentale, che non dimenticò mai di essere stata catturata dai bolscevichi dal fatiscente impero austro-ungarico, gli oratori russi e ucraini vivevano in pace.

Ora è divisa per sempre, spaventata da una guerra civile dalla quale non si riprenderà mai. L’Ucraina non riacquisterà mai la sua unità perduta, e per questo deve ringraziare tanto Bruxelles quanto i bulli di Mosca.

Militari ucraini con truppe della NATO

La nuova guerra fredda

Poi incombe la Cina. Ruotare verso est sicuramente non significava porre fine a una Guerra Fredda e iniziarne una nuova con la Cina, ma anche questo sta accadendo inesorabilmente. Biden non può decidere se calmare il presidente Xi o affrontarlo, ma fare tutto in sequenza non funzionerà.

Per avere una misura di ciò che prova la Cina continentale quando le navi da guerra britanniche attraversano lo stretto di Taiwan , come reagirebbe la Gran Bretagna se le navi da guerra cinesi apparissero nel Mare d’Irlanda e navigassero tra la Scozia e l’Irlanda del Nord?

Il gioco del “gestire” la competizione ha conseguenze umane devastanti come il trionfalismo delle superpotenze degli anni ’90, e queste possono essere osservate oggi in Afghanistan. L’Afghanistan del deposto presidente afghano Ashraf Ghani era davvero un villaggio Potemkin, una facciata di uno stato indipendente.

Un sorprendente dato di 300.000 militari e soldati sui libri del suo governo che in realtà non esistevano. “Soldati fantasma” sono stati aggiunti agli elenchi ufficiali in modo che i generali potessero intascare i loro stipendi, ha detto alla BBC l’ex ministro delle finanze afghano Khalid Payenda . Il buco nero delle finanze dell’ex regime corrotto era un segreto di Pulcinella molto prima che Biden fissasse una data per il ritiro.

Un rapporto per l’ispettore generale speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan (SIGAR) aveva avvertito nel 2016: “Né gli Stati Uniti né i loro alleati afghani sanno quanti soldati e poliziotti afgani esistono effettivamente, quanti siano effettivamente disponibili per il servizio o, per estensione, la vera natura delle loro capacità operative.”

Ora che il rubinetto delle entrate statunitensi è stato chiuso, l’Afghanistan è sull’orlo di una carestia nazionale . Ma, incredibilmente, gli Stati Uniti stanno incolpando i talebani di questa situazione. Si trattiene il denaro sulla base dei diritti umani, per gli omicidi per vendetta notturne su ex dipendenti statali, o la soppressione dell’ istruzione per le donne.

Gran parte del patrimonio di 10 miliardi di dollari della banca centrale afghana è parcheggiato all’estero, compresi 1,3 miliardi di dollari in riserve auree a New York. Il Tesoro degli Stati Uniti sta usando questi soldi come leva per fare pressione sui talebani sui diritti delle donne e sullo stato di diritto. Ha concesso una licenza al governo degli Stati Uniti e ai suoi partner per facilitare gli aiuti umanitari e ha autorizzato Western Union a riprendere l’elaborazione delle rimesse personali dei migranti all’estero.

Ma gli Stati Uniti non si ritengono responsabili per aver allevato uno stato che non può funzionare senza i soldi che ora trattengono. Gli Stati Uniti hanno la responsabilità diretta della carestia che sta avvenendo in Afghanistan. Trattenere denaro ai talebani perché hanno preso il potere militarmente, piuttosto che negoziare il loro rientro con altri signori della guerra afghani, è anche un po’ scarso e inefficace.

Bambini abbandonati in Afghanistan

Stessa storia

I talebani sono entrati a Kabul con un colpo appena sparato perché tutto si è sbriciolato davanti a loro. La velocità del collasso delle forze afgane ha accecato tutti, anche l’Inter-Services Intelligence (ISI) del Pakistan, accusato dall’India e dai governi occidentali di gestire la rete Haqqani dei talebani. L’unico paese che sapeva veramente cosa stava succedendo era l’Iran, perché gli ufficiali del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica (IRGC) erano con i talebani mentre entravano, secondo fonti iraniane vicine all’IRGC.

Anche l’ISI è stato accecato dalla velocità di questo crollo. Una fonte informata mi ha detto a Islamabad: “Ci aspettavamo che la NDS [Direzione nazionale della sicurezza] si battesse a Mazar-i-Sharif, Herat, Kandahar e Kunduz. Ciò avrebbe prodotto uno stallo e la possibilità di negoziare un governo più inclusivo”.

Ma siamo dove siamo. “Ci sono stati alcuni miglioramenti negli ultimi 20 anni. C’era una classe media a Kabul, l’istruzione delle donne. Ma se vuoi perdere tutto in un colpo, questo è stato il modo per farlo. I talebani diventeranno duri se il posto finisce i soldi . Se vuoi proteggere gli elementi liberali, devi rendere stabile l’Afghanistan”.

Ruotare verso est sicuramente non significava porre fine a una Guerra Fredda e iniziarne una nuova con la Cina, ma anche questo sta accadendo inesorabilmente

La fonte pakistana ha elencato 10 gruppi jihadisti, al contrario dell’unico gruppo jihadista, al-Qaeda, che esisteva nel 2001. E l’ISI non sa cosa sia successo alle armi lasciate dagli americani.

“Semplicemente non sappiamo in quali mani siano finiti”, ha detto. Quando hanno spinto i talebani a formare un governo inclusivo, i talebani hanno risposto loro: “Avete un governo inclusivo? Avete un governo che includa il PML-N? Come pensate che sarebbe in Pakistan se voi dovevate riconciliare gruppi di combattenti che si erano uccisi a vicenda tra i figli e i cugini?”

Affamati di fondi, c’è solo un modo per i gruppi separatisti di cadere nelle mani dei jihadisti. Ha concluso la sua analisi con il seguente pensiero: è davvero nell’interesse degli Stati Uniti stabilizzare l’Afghanistan?

Se lasciassero passare i soldi, significherebbe sostenere l’asse stesso di Cina, Russia e Pakistan che fino ad ora erano determinati a respingere. I vacillanti colloqui a Vienna, la crisi al confine con l’Ucraina, la rinnovata tensione e l’atteggiamento militare a Taiwan, fanno tutti parte della stessa storia.

Errori strategici

Washington farebbe bene a guardare la mappa del mondo e pensare prima di fare la sua prossima mossa. Occorre un lungo periodo di riflessione. Finora ha ottenuto la dubbia distinzione di aver sbagliato ogni conflitto con cui gli Stati Uniti si sono impegnati in questo secolo.

Gli Stati Uniti sono entrati in una nuova era in cui non possono più cambiare regime con la forza delle armi o con le sanzioni.

La possibilità di un conflitto globale che coinvolga eserciti reali e armi reali non è mai stata così alta e il filo per l’uso di armi di distruzione di massa non è mai stato così stretto. Né mai tutte le potenze militari del mondo sono state meglio armate, capaci e desiderose di iniziare a sperimentare sul campo le proprie invenzioni.

Biden dovrebbe tenerlo a mente.

Ora è nell’interesse strategico degli Stati Uniti fermare qualsiasi altro salasso nei campi di battaglia che ha creato in questo secolo. Ciò significa che gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere un accordo con l’Iran revocando le sanzioni imposte a Teheran dal JCPOA del 2015. Se vogliono bilanciare la crescente influenza cinese e russa in Medio Oriente, questo è il modo più sicuro per farlo.

L’Iran non rinuncerà ai suoi missili più di quanto Israele non metterà a terra la sua forza aerea. Ma un accordo a Vienna potrebbe essere un precursore dei negoziati regionali sulla sicurezza del Golfo. Gli Emirati, il Qatar, l’Oman e il Kuwait sono tutti pronti. Se Washington vuole applicare le regole, lo faccia prima con i suoi alleati, che hanno una straordinaria impunità per le loro azioni brutali.

Se Washington è il campione dei diritti umani, come afferma di essere, che inizi con l’Arabia Saudita o l’Egitto. Se è l’esecutore del diritto internazionale, vediamo che Washington faccia pagare a Israele un prezzo per la sua continua politica di insediamenti, che si fa beffe delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, e della stessa politica degli Stati Uniti per una risoluzione del conflitto palestinese.

Gli Accordi di Abraham sono stati ideati per stabilire Israele come surrogato regionale dichiarato e aperto dell’America. Se Donald Trump si fosse assicurato un secondo mandato, una tale politica sarebbe stata un disastro per gli interessi strategici statunitensi in Medio Oriente. Israele pensa già di avere il veto sul processo decisionale statunitense nella regione. Con questa politica pienamente in atto, ne sarebbe stata responsabile, il che avrebbe significato un conflitto permanente creato da una potenza militare che colpisce sempre per prima.

Israele agisce con una logica spietata. Userà ogni opportunità per espandere i suoi confini fino a quando uno stato palestinese non diventerà impossibile. Probabilmente è già riuscito in questo scopo. Tuttavia, questa non è la politica degli Stati Uniti. Ma questa espansione continua, quasi di settimana in settimana, perché nessuno a Washington alzerà un dito per fermarla. Non fare nulla per il linciaggio armato di gruppi di coloni che attaccano i villaggi palestinesi disarmati in Cisgiordania equivale ad accettarli.

Arresto di palestinesi da parte delle forze israeliane

Se vuoi essere un campione di regole, applica prima quelle regole a te stesso.

Questo è l’unico modo per riconquistare l’autorità globale perduta. Gli Stati Uniti sono entrati in una nuova era in cui non possono più cambiare regime con la forza delle armi o con le sanzioni. Ha scoperto l’inutilità della forza. Dovrebbe far cadere il bastone e iniziare a distribuire secchi di carote. Dovrebbe andare avanti con l’urgente compito di ridurre i conflitti nell’area.

Dopo i danni arrecati in questo secolo dai conflitti ordinati, creati e sostenuti dai presidenti degli Stati Uniti – Afghanistan, Iraq, Siria, Yemen, Libia – questa non è solo una responsabilità ma un dovere.

Un altro errore strategico degli Stati Uniti sarebbe per loro fatale e, con quello, per l’Europa occidentale, sarebbe l’ultimo.

*David Hearst è co-fondatore e caporedattore di Middle East Eye. È commentatore e relatore sulla regione e analista sull’Arabia Saudita. È stato lo scrittore leader all’estero del Guardian ed è stato corrispondente in Russia, Europa e Belfast. Si è unito al Guardian da The Scotsman, dove era corrispondente per l’istruzione.

N.B. Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non sono necessariamente condivise dalla redazione di Controinformazione.info.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago