Il molo di Biden per Gaza è un gesto vuoto che non cambierà quasi nulla

Il Presidente degli Stati Uniti e il Partito Democratico scommettono che gli elettori siano abbastanza stupidi da cadere in questa farsa. Per favore, non dimostrare che hanno ragione.

Di Jonathan Cook

Alcune osservazioni sulla costruzione da parte del presidente Biden di un “molo temporaneo” – o quello che i suoi funzionari chiamano grandiosamente un “porto” – per portare aiuti a Gaza:

Anche se nessuno ne parla, Biden in realtà sta violando il blocco israeliano di Gaza durato 17 anni con il suo piano. Gaza non ha un porto marittimo, né un aeroporto, perché Israele, il suo occupante, gli ha da tempo vietato di averne nessuno dei due.

Israele ha vietato l’ingresso a Gaza a chiunque non provenisse dai valichi di terra da lui controllati. Israele ha impedito, spesso in modo violento, alle flottiglie di aiuti internazionali di raggiungere Gaza per portare medicine. Il blocco ha anche creato un mercato vincolato per i beni israeliani di scarsa qualità, come frutta e verdura danneggiata, e ha permesso a Israele di sottrarre denaro ai valichi di terra che sarebbero dovuti andare ai palestinesi sotto forma di tasse e dazi.

Ci vorranno molte settimane prima che gli Stati Uniti costruiscano questo molo offshore e lo mettano in funzione. Perché il ritardo? Perché tutte le capitali occidentali, compresi gli Stati Uniti, sostengono il blocco da 17 anni.

L’assedio di Gaza ha causato una graduale malnutrizione tra i bambini dell’enclave, piuttosto che l’attuale rapida fame. Aiutando Israele a infliggere punizioni collettive a Gaza per tutti questi anni, gli Stati Uniti e l’Europa sono stati complici di una grave e duratura violazione del diritto internazionale, anche prima dell’attuale genocidio.

Con il suo molo, Biden non sta invertendo quella collusione di lunga data in un crimine contro l’umanità. Ha sottolineato che sarà temporaneo. In altre parole, a Gaza si tornerà alla normalità in seguito: tutti i bambini che sopravvivranno potranno nuovamente morire di fame al rallentatore, a un ritmo che non viene registrato dai media dell’establishment e che metteranno pressione su Washington affinché possa essere visto mentre fa qualcosa di criminale contro i palestinesi.

Biden potrebbe far arrivare gli aiuti a Gaza molto più velocemente che costruendo un molo, se lo volesse. Potrebbe semplicemente insistere affinché Israele lasci che i camion degli aiuti attraversino i valichi terrestri e minacciarlo di gravi ripercussioni nel caso non si adeguasse. Potrebbe minacciare di trattenere le bombe americane che sta inviando per uccidere altri bambini a Gaza. Oppure potrebbe minacciare di tagliare i miliardi in aiuti militari che Washington invia ogni anno a Israele. Oppure potrebbe minacciare di rifiutarsi di porre il veto americano per proteggere Israele dalle ricadute diplomatiche presso le Nazioni Unite. Potrebbe fare tutto questo e altro ancora, ma sceglie di non farlo. Anche dopo che Biden avrà comprato a Israele qualche settimana in più per affamare ulteriormente i palestinesi di Gaza, mentre aspettiamo che il suo molo temporaneo venga completato, nulla potrebbe effettivamente cambiare nella pratica. Israele potrà comunque effettuare gli stessi controlli che attualmente effettua ai valichi di terra, ma a Lanarca, a Cipro, dove gli aiuti verranno caricati sulle navi. In altre parole, Israele sarà ancora in grado di creare le stesse interminabili aggressioni utilizzando “preoccupazioni per la sicurezza” come pretesto. Biden non sta cambiando rotta – temporaneamente – perché improvvisamente si preoccupa della gente, o anche dei bambini, di Gaza. Questi soffrono da decenni nella loro prigione a cielo aperto, a vari livelli. Se gli fosse imposto, avrebbe fatto qualcosa per porre fine a quella sofferenza dopo essere diventato presidente. Se avesse fatto qualcosa allora, il 7 ottobre forse non sarebbe mai accaduto, e tutte quelle vite perse da entrambe le parti – vite che continuano a essere perse dalla parte palestinese ogni pochi minuti – avrebbero potuto essere salvate.

A Gaza si muore di fame

E se gli importasse davvero, non avrebbe aiutato Israele nei suoi sforzi per distruggere l’UNRWA, l’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi e un’ancora di salvezza vitale per Gaza, congelandone i finanziamenti, sulla base di affermazioni non provate contro l’agenzia da parte di Israele.

No, a Biden non interessa la sofferenza palestinese, o il fatto che, mentre era impegnato a mangiare il gelato, molte, molte decine di migliaia di bambini sono stati assassinati, mutilati o resi orfani – e il resto è morto di fame.

A lui interessano i sondaggi. Il suo programma per aiutare i palestinesi è strettamente dettato dal calendario delle elezioni presidenziali. Deve sembrare il salvatore di Gaza quando i democratici decidono per chi votare.

Lui e il Partito Democratico scommettono che gli elettori sono abbastanza stupidi da cadere in questa farsa. Per favore, non dimostrare che hanno ragione.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago