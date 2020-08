Il modo in cui l’accordo Israele-Emirati Arabi Uniti cancella l’illusione dell’unità araba

di Hamid Dabashi

La solidarietà globale con i palestinesi, espressa al meglio nel movimento BDS, è cruciale per il futuro della causa palestinese

In mezzo alla caotica calamità di una presidenza catastrofica, Donald Trump ha trovato un momento di tregua a metà agosto per sembrare presidenziale e annunciare che due delle principali basi militari statunitensi, “Israele” e “Emirati Arabi Uniti”, avrebbero stabilito una “piena normalizzazione delle relazioni”. Non avevamo idea che avessero rapporti anormali.

Trump e il suo capo sionista residente alla Casa Bianca, Jared Kushner, hanno cercato di vendere il collegamento strategico tra queste due installazioni militari statunitensi come un evento “storico”, nientemeno. Il New York Times filo-israeliano , il giornalista Thomas Friedman, è intervenuto definendolo “un terremoto geopolitico” .

Quando vivi negli Stati Uniti e segui le notizie, sei abituato a queste delusioni senza senso. Leggi la notizia e aspetti che l’altra scarpa cada; non lo fa mai.

Sionisti americani: ubriachi di potere

Affiancato dal suo ex avvocato specializzato in fallimenti, che ha premiato con la posizione di ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman e Kushner, Trump non ha potuto pronunciare una frase concreta senza attaccarsi alla menzogna che in cambio di questo “accordo” – per Trump, tutto è un “patto” – Israele non avrebbe “dichiarato la sovranità” sul territorio della Cisgiordania occupata.

Questa, ovviamente, è una palese menzogna. Israele non si fermerà finché non avrà divorato l’intera Palestina, e poi un po ‘di più in Libano, Siria, Giordania ed Egitto. In quanto progetto coloniale europeo, il sionismo non può che espandere territorialmente il suo stato di paese coloniale USA.

Il movimento BDS si estende dall’Asia e dall’Africa all’Europa, agli Stati Uniti e all’America Latina. Questo è ciò che spaventa a morte i sionisti

Dopo anni di una relazione di fatto, Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno ora raggiunto un accordo de jure, sigillato da Trump, nella speranza di un riallineamento più ampio per prendere due o più piccioni con una fava: neutralizzare il mondo arabo nella lotta palestinese, e minacciando l’Iran e la Turchia in modo che Israele possa rubare il resto della Palestina impunemente. Gli sceicchi degli Emirati erano fin troppo felici di magnificare l’illusione.

Marcia di protesta palestinesi

Gli Emirati, ovviamente, non sono il primo stato arabo a tradire formalmente la causa palestinese. Sono il terzo stato arabo ad andare contro la volontà del loro popolo a cercare relazioni diplomatiche con Israele, come ha fatto l’Egitto nel 1979 e la Giordania nel 1994. I sionisti da Tel Aviv a Washington stanno ora tramando come convincere altri paesi arabi a seguire l’esempio.

Il New York Times ha riferito che l’uomo forte dietro l’accordo tra Israele e il suo nuovo partner arabo nel rubare la Palestina non era altro che Kushner. I sionisti americani sono ubriachi di potere in questi giorni.

Si sono convinti che la loro conquista della Palestina sia un fatto compiuto. Se qualcuno osa mettere in dubbio questo, i loro assaltatori di cellule dormienti lanciano alcuni colpi di granate propagandistiche di “antisemitismo” per soffocarli e zittirli. Grossa opportunità!

L’opinione pubblica araba

Per Trump, questo è un gradito sollievo dal suo disastroso record di presidente miseramente fallito mentre affronta l’incubo della sua campagna di rielezione. Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, questo è un trionfo politico per il suo regime corrotto; e per gli Emirati, che mordono sempre più di quanto riescano a masticare, sono felicissimi di essere accolti all’ennesima ridicola cerimonia della Casa Bianca.

Allora, dove finiscono i palestinesi e la loro storica lotta per liberare la loro patria? A che punto sono i palestinesi dopo l’ennesima pugnalata alla schiena da parte dei loro cosiddetti fratelli arabi?

C’è più di una ragione per gettare quel nauseante cliché orientalista dei “fratelli arabi” nella pattumiera della storia. Ma la questione è molto più ampia di questa reliquia del passato. L’intera illusione del cosiddetto mondo arabo e la sua “solidarietà” con la causa palestinese devono ora essere categoricamente gettate via.

Generalmente facciamo una distinzione cruciale tra leader arabi e popoli arabi, e questa distinzione è legittima. L’Arab Opinion Index, l’indicatore più affidabile dell’opinione pubblica araba, rivela regolarmente che la liberazione nazionale palestinese è in prima linea tra le preoccupazioni degli arabi, dal Marocco all’Iraq. “Oltre i tre quarti della popolazione del mondo arabo concorda sul fatto che la causa palestinese riguarda tutti gli arabi, e non solo i palestinesi”, osserva l’ultimo indice .

Ma oltre alle periodiche rivolte rivoluzionarie che le tribù dominanti, come quelle degli Emirati Arabi Uniti, cercano di reprimere, l’opinione pubblica araba manca di libertà d’azione. Gli arabi sono governati da una banda di governanti illegittimi o da un’altra. È la solidarietà globale con la causa palestinese, espressa al meglio nel movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), che è cruciale per il futuro della causa palestinese.

Movimento BDS attivo anche in Europa

Se le persone in Egitto, Marocco o Iraq ancora oggi si preoccupano della causa palestinese – così come le persone in Iran, Turchia, Sud Africa, Pakistan e Messico – allora il fattore di essere un “arabo” non è più il problema. La solidarietà globale è un significante molto più cruciale.

Perdere un’illusione

Quello che i palestinesi hanno perso negli Emirati Arabi Uniti, quindi, è l’illusione della solidarietà araba con la loro causa – e questa è una grande cosa da perdere. A dire il vero, non hanno mai creduto a questa delusione, ma è bene che sia tutto allo scoperto. Quanto hanno già ottenuto è un pieno, storico riconoscimento della solidarietà globale con la loro giusta causa, molto più prezioso dell’illusione.

L’accordo tra una colonia di coloni europea e un’altra miscela coloniale nel suo vicinato non significa nulla in confronto a quella solidarietà globale. Il movimento BDS si estende dall’Asia e dall’Africa all’Europa, agli Stati Uniti e all’America Latina. Questo è ciò che spaventa i sionisti a morte.

Accordo Emirati Arabi Uniti-Israele: svolta o tradimento?

L’accordo Israele-Emirati Arabi Uniti espone anche la banalità della nozione sionista dominante secondo cui un accordo con un vistoso palazzo di sceicchi è tutto ciò di cui hanno bisogno per coprire i loro furti. Non hanno alcun controllo sui milioni di arabi e musulmani in tutto il mondo che detestano lo storico furto israeliano della Palestina e il dolore e la sofferenza insondabili che ha causato ai palestinesi. Ignorano tali fatti, perché li paralizzano. L’illusione di un accordo con una banda rinnegata di tribù è quanto devono ostentare (per legittimarsi).

Sia gli Emirati Arabi Uniti che Israele, e qualsiasi altro clan dominante che possa pensare di unirsi a loro, non sono in contatto non solo con milioni di arabi, ma con l’umanità in generale. Israele non ha modo di vendere la sua rapina a mano armata della Palestina a nessun essere umano dignitoso, figuriamoci alle nazioni che si preoccupano profondamente anche delle proprie liberazioni nazionali.

L’illusione della “nazione araba” ha perso da tempo legittimità e fascino. Il periodo del nazionalismo reazionario arabo borghese, con i suoi innati tratti misogini e patriarcali, è finito da tempo, così come la sua adiacente ideologia persiana, turca o qualsiasi altra ideologia retrograda e patriarcale, che va dall’islamismo al secolarismo.

Questi sono categoricamente coincidenti con lo stesso sionismo e con i sottoprodotti del colonialismo europeo. La storia del nazionalismo borghese nel mondo arabo e musulmano e oltre ha sistematicamente abusato della sua retorica anticoloniale alla ricerca di spietate tirannie statali. In India, Gandhi e Jawaharlal Nehru hanno aperto la strada a Narendra Modi; in Egitto, Gamal Abdel Nasser alla fine ha provocato Abdel Fattah al-Sisi; in Iran, Mohammad Mosaddegh è stato deposto perché la teocrazia totalitaria portava il mantello dell’antiamericanismo.

Bambini palestinesi arrestati da truppe israeliane

Diventare più determinato

La liberazione nazionale palestinese ha una solidarietà diffusa dall’Argentina al Messico – dove lo storico Ilan Pappé e io ne siamo stati testimoni personali – e poi in tutto il Nord America e in profondità in Europa, Asia e Africa. Quella solidarietà oggi, espressa con enfasi nel movimento BDS, include milioni di arabi completamente contrari ai tradimenti dei loro governanti. I sionisti hanno paura di questo fenomeno, sul quale non hanno alcun controllo. Ci sono parecchimembri del Congresso degli Stati Uniti che oggi difendono il BDS. Questo è un incubo per i sionisti.

Ho sempre detto che quello di cui abbiamo bisogno è una forma di socialismo democratico con al centro il movimento di liberazione nazionale palestinese per guidare il mondo arabo, piuttosto che il patetico e delirante nazionalismo arabo che infesta e corrompe la causa palestinese.

I regimi arabi più reazionari che escono allo scoperto e si uniscono al colonialismo israeliano, i palestinesi più liberi diventano l’illusione della “solidarietà araba” – e più orgogliosi e più determinati, e più a casa nel mondo, saranno in la compagnia delle loro sorelle e fratelli in tutto il mondo, compreso proprio qui negli Stati Uniti, dove i pro-palestinesi sono attivi da costa a costa, definendo i movimenti di liberazione più progressisti del paese.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago

