Il modello Liberal Globalista sta arrivando alla fine della sua parabola

di Luciano Lago
Il modello politico ideologico che ha ispirato i governi e gli assetti politici dei paesi occidentali sta mostrando il suo declino definitivo e si è autoaffondato nelle sabbie del Medio Oriente, da Gaza all’Iran.
Distratti dalle infinite polemiche sulla crescita dei partiti populisti o nazionalisti in varie parti d’Europa e del mondo, dalle diatribe sul fascismo reale o presunto, sul fenomeno migratorio e le sue conseguenze, le classi politiche e gli opinionisti occidentali non si sono ancora accorti che la questione principale è il crollo di un ordine liberale, élitario e sclerotizzato e il conseguente sviluppo di nuovi sistemi politici.
Dietro i tumultuosi avvenimenti di questi ultimi anni, si intravede il crollo del paradigma ideologico del liberalismo globale – le sue illusioni e la relativa struttura tecnocratica di governance – un fatto che trascende le divisioni destra/sinistra in Europa e in Occidente. La totale disfunzionalità di questa struttura politica, associata ai conflitti provocati dall’occidente, ha evidenziato la necessità di un cambiamento nell’intero sistema di governance politica ed economica.
Per decenni gli ideologi della globalizzazione hanno venduto una illusione, quella di un mondo globalizzato come fattore di evoluzione e di progresso, ma questa oggi si è infranta di fronte ad una realtà fattuale. Non soltanto lo sfruttamento e il degrado ma con la guerra commerciale provocata dagli stessi che hanno coltivato questa illusione, gli Stati Uniti dell’amministrazione Trump, si è reso chiaro che tutte le catene di approvvigionamento sono oltremodo fragili, basate su energia a basso costo e manodopera straniera che funge da esercito di riserva del capitale usuraio.
Tutto questo paradigma oggi sta miseramente crollando.
In sostanza le élite liberali hanno semplicemente dimostrato di non essere all’altezza dei cambiamenti e delle sfide che oggi si presentano. I personaggi come la Ursula Von der Layen, Ia Kaja Kallas, i Macron o i Merz, Starmer e gli altri, si rivelano come pupazzi teleguidati da entità finanziarie che operano sotto traccia.
Le élite liberali si dimostrano del tutto dissociate dal mondo reale e non comprendono che ll paradigma economico occidentale del consumismo iperfinanziarizzato e indebitato ha fatto il suo corso e il crollo di questo sistema sotto la tempesta in arrivo sarà inevitabile. Le contraddizioni stanno esplodendo all’interno del sistema e portano alla sua implosione.
Resta l’illusione per gli irriducibili sostenitori del vecchio sistema che il modello economico anglosassone sia insostituibile. La Cina con il suo impetuoso sviluppo e l’attrazione esercitata verso i paesi del sud del mondo dimostra la falsità di questa convinzione.
Libero Mercato e capitale
La falsa retorica di democrazia e libero mercato non basta più a coprire la crisi e la miseria del sistema occidentale ed è sufficiente farsi un giro tra i disperati ed emarginati homeless di San Francisco o di Parigi, delle periferie di Roma o di Atene per capire la portata della crisi che, prima che politica, è sociale ed umana.
Per frenare il cambiamento le élite liberali tentano la carta della imposizione della forza e la guerra come estremo rimedio per frenare gli sviluppi indesiderati e la crescita di nuovi centri di potere in un mondo che diventa sempre più multipolare.
Qualcuno lo aveva previsto già più di un secolo fa: il libero mercato, per sopravvivere, richiede una continua crescita. Quando la crescita si arresta, il sistema entra in crisi. E le soluzioni tradizionali – innovazione tecnologica, sfruttamento della forza lavoro, espansione dei mercati – non bastano più. In questa prospettiva, la guerra diventa l’extrema ratio, quella che offre al sistema economico un meccanismo di distruzione, ricostruzione e controllo sociale.
A tutto questo si aggiunge il vuoto spirituale di una società che considera come rilevante esclusivamente il profitto e non si cura delle profonde disuguaglianze che genera al suo interno. Questo il fattore che porta ad uno scontro di civiltà con quelle culture che dispongono di una connotazione spirituale ed umanistica e non sono fondate esclusivamente sul consumismo e sull’individualismo.
Le previsioni non possono quindi essere ottimistiche come molti vorrebbero ma, nonostante tutto, la speranza nella pace non può mai tramontare.
8 commenti su “Il modello Liberal Globalista sta arrivando alla fine della sua parabola”
Come ha espresso Luciano Lago, il liberalismo e la democrazia malati non sono trionfanti. Il Sistema occidentale, governato dai padroni, è un Sistema che è odioso di per sé, è molto falso, bugiardo, malvagio e rozzo. Non ha conquistato né i cuori né le menti di nessuno. Essendo i padroni falsi, e odiando tutto e tutti, non è che la gente non si è accorta …………… Tutto VACILLA. Questi arroganti padroni indecorosi e blasfemi, che si credevano superiori, onnipotenti e simili agli Dei …………………………… hanno sprecato molto tempo invano. La loro aggressività di complessati non ha vinto. Anzi, gli Stati Uniti e i loro servi sono in grave crisi di perdenti, e di sicuro scompariranno.
Altro GRANDE articolo di LUCIANO LAGO, che mette il dito nella piaga ! Quando al capitalismo non basta più aver colonizzato, de-localizzato, sfruttato, affamato, sanzionato “democraticamente”, allora per continuare ad esistere, estorcere e dominare, non può che ricorrere alla guerra ! Ricordo che chi osa criticare liberalismo e libero mercato, e propone misure politiche ed economiche che possano fermarne la distruttività, p.esempio nazionalizzare o mettere sotto controllo pubblico i settori chiave dell’economia, come almeno, battere moneta, sistema bancario, energetico, salute, istruzione, viene tuttora definito sprezzantemente come “statalista”, “nazionalista”, “comunista” e “odiatore della ricchezza” ! Già ! ODIATORE della ricchezza estorta da poche sanguisughe, privilegiate ed improduttive, la “crema” del ceto politico e finanziario, sottomessa a poteri sovranazionali, a danno sia del proprio popolo che di tutti gli altri ! E’ ormai evidente che questo sistema è in una parabola discendente, quasi in agonia, e non può durare ancora per molto !
Come non concordare, L’ unica riflessione possibile e sensata e’ che i regimi finto democratici sionisti dell’ anglosfera ed alleati sono dei parassiti. Quando sarà finita la linfa vitale da succhiare di prepotenza ad altre entità, periranno ineluttabilmente.
Agli amici del sito. Sono deluso dal fatto che questo articolo è stato commentato solo da me ed ARMIN ! Non è che il modello liberal globalista, sotto sotto, piace a troppa gente ? Smentitemi, vi prego !
Babilonia è caduta (dal 2017)!
La resa dei conti per i liberali-liberisti-libertari sta arrivando, una settimana fa un’asta di titoli di stato ventennali del tesoro americano è andata quasi deserta, obbligando la FED e il consorzio di banche obbligate ad acquistare i titoli di stato (i cosiddetti primary dealers) a fare la parte del leone nel rilevare i titoli emessi, tirando fuori decine di miliardi di dollari stampati dalla FED dal nulla.
Il tasso di interesse dei bonds a 20 e 30 anni si aggira sul 5% dopo il downgrade del loro rating da parte di Moody’s dalla tripla A ad AA1, a causa della legge di bilancio votata dal congresso che taglia le tasse e permette di alzare il tetto del debito di 3000 miliardi, le entrate fiscali sono sotto i 5000 miliardi di dollari annui in calo e il debito è prossimo a 37000 miliardi, con una spesa annua per i suoi interessi di 1200 miliardi, ed un deficit strutturale di bilancio di 2000 miliardi.
L’agenzia di rating ritiene che le entrate fiscali in calo non permettano più la solvibilità del debito pubblico federale yankee.
La schizofrenica politica dei dazi di Trump è il segnale dell’estrema disperazione della classe dirigente yankee, forse Elon Musk voleva portare avanti la politica di tagli delle spese improduttive, soprattutto quelle militari, ma lo asshole sionista non lo ha permesso perchè sarebbe rimasto indifeso alla mercè dei suoi molti nemici regionali, soprattutto l’Iran che ha appena concluso un accordo di fornitura di gas da parte russa, oltre agli aerei ed elicotteri da guerra, mentre la Russia oltre ai droni Shahed importerà turbine per la produzione di energia elettrica.
L’Iran ha visto anche l’attivazione della linea ferroviaria diretta con la Cina che userà per esportare petrolio ed importare armi, tecnologia e beni di consumo.
Probabilmente gli USA non falliranno subito, anche se devono rinnovare entro la fine dell’anno 9000 miliardi di titoli di stato in bonds poliennali emessi a tasso zero e ora rinnovati al 5% di media, forse fallirà prima il Giappone, il suo debito pubblico da 8000 miliardi di dollari ha visto andare pure lui quasi deserta un’asta di titoli di stato poliennali a quasi il 4% di interesse, e pure lì la parte del leone nell’acquistarli l’ha fatta la banca centrale nipponica.
Il Giappone ha un PIL di soli 4000 miliardi di dollari, un debito pubblico che è oltre il doppio ed una partecipazione del debito pubblico americano forzata di 1100 miliardi di dollari.
Prima o poi i politici giapponesi, anche se venissero ammazzati in massa dal mossad come forse accaduto a Shinzo Abe, cominceranno a seguire l’esempio della Cina scesa probabilmente sotto i 760 miliardi di dollari di partecipazione al debito USA e venderanno i treasury bonds yankee in massa, e a quel punto per il governo americano non ci sarà scampo, il collasso e default del debito pubblico federale ne provocherà probabilmente la dissoluzione per sopraggiunta insolvenza ed incapacità di spesa, e i singoli stati americani, da soli o in gruppo, sceglieranno l’indipendenza.
Oltretutto si sottolinea un altro passo verso il baratro degli u.s.a., come da link seguente:
https://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/debito-usa-al-100-del-pil-perche-e-un-livello-che-non-si-vedeva-dal-1946
Debito Usa al 100% del Pil: perché è un livello che non si vedeva dal 1946
Il debito federale Usa arriva al 100% del Pil nell’esercizio chiuso il 30 settembre, massimo dal 1946. Deficit al 6,2% del Pil.
Il debito federale degli Stati Uniti ha raggiunto il 100% del Pil nell’esercizio fiscale chiuso il 30 settembre. Si tratta del livello più elevato dal 1946, quando il rapporto tra debito e prodotto interno lordo arrivò al 106% a causa dei costi legati alla Seconda Guerra Mondiale.
Nello stesso periodo, il deficit si è attestato al 6,2% del Pil. [… continua …]
Ma nel caso degli u.s.a. non c’è il capestro del limite massimo del 3% nel rapporto deficit/ pil, quello l’abbiamo solo noi e ci massacra …
Cari saluti
Cosa posso scrivere di più se Luciano Lago ha sintetizzato tutto …
Una cosa mi viene in mente, al momento: dobbiamo far attenzione ai colpi di coda del mostro, morente o comunque con le spalle al muro, a una grande depressione mondiale innescata volutamente (con la crisi delle forniture e dei prezzi di idrocarburi raffinati, ad esempio), allo scoppio di una “bolla” (mica quella dell’IA?), o a una nuova guerra che aumenti il caos geopolitico, se non un conflitto mondiale all’insegna del molto ebreo (cherchez le juif!) “muoia sansone con tutti i Filistei”.
Cari saluti