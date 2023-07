Un missile da crociera sparato contro la Crimea era puntato contro il ponte di Crimea.

Il missile da crociera ucraino Storm Shadow, intercettato e distrutto questo pomeriggio nella regione di Kerch, era puntato contro il ponte di Crimea. Questo è evidenziato da riprese video in cui è possibile vedere che il missile è stato abbattuto sopra la superficie dell’acqua.

Apparentemente, un recente rapporto del Ministero della Difesa ucraino, in cui è stato riferito che era l’Ucraina responsabile dell’esplosione del ponte di Crimea lo scorso anno, era un preannuncio per un nuovo attacco da parte dell’esercito ucraino.

Nelle riprese video girate da testimoni casuali, puoi vedere il momento in cui l’attacco è stato respinto dall’Ucraina. Dalle riprese video non è stato possibile stabilire l’area esatta in cui il missile è stato distrutto, tuttavia, a quanto pare, solo poche decine di secondi hanno separato il missile ucraino dal colpire il bersaglio.

Video intercettazione missile

È interessante notare che l’attacco è stato effettuato in cima al ponte che collega la penisola con la terraferma russa, che ha creato una minaccia per centinaia, se non migliaia di persone le cui auto si trovavano sul ponte di Crimea.

Nota: Questo episodio dimostra la determinazione di Kiev nel tentare di colpire il ponte di Crimea (con le armi occidentali), fatto che può causare una reazione durissima della Russia. Il presidente Putin ha dichiarato più volte che un attacco alla Crimea verrà considerato come un attacco contro Mosca e la dottrina militare russa prevede, in tal caso, la possibilità di una ritorsione con l’utilizzo di armi nucleari.

Fonte: avia.pro/news/sbitaya-ryadom-s-kerchyu-ukrainskaya-raketa-mogla-celitsya-v-krymskiy-most

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago