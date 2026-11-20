Un ministro del governo spagnolo ha definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un “criminale di guerra” e un “maniaco genocida” per i crimini commessi a Gaza.

La ministra spagnola della Gioventù e dell’Infanzia, Sira Rego, si è chiesta come fosse possibile che nessuno avesse fatto nulla per impedire al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, da lei definito un “genocida” e un “criminale di guerra”, di parlare alla sede delle Nazioni Unite a New York lo scorso settembre.

Rego ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro tenutosi giovedì a Madrid, capitale spagnola, in merito al caso dell’attivista americana Fergie Chambers, arrestata a Ibiza il 10 luglio su mandato dell’Interpol, con l’accusa di reati di riciclaggio di denaro presumibilmente legati al Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas), nonché di aver partecipato a una protesta contro un’azienda israeliana.

La funzionaria spagnola ha contrapposto questa situazione di “impunità” al controllo a cui sono sottoposti coloro che sostengono la causa palestinese. “Non ci troviamo più in zone grigie. Viviamo in un’epoca in cui rischiamo le democrazie, i diritti umani e innumerevoli libertà”, ha aggiunto.

La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de «criminal de guerra» y «genocida», al tiempo que afirmó que no es posible mantener una posición neutral frente a los abusos y la situación que… pic.twitter.com/oSXCOXOoQM — debate.do (@midebate) November 20, 2026

Rego ha denunciato che un genocidio si prolunga quando la comunità internazionale “chiude lo sguardo dall’altra parte” e potenze come gli Stati Uniti finanziano la fornitura di armi per “annientare un popolo” e “distruggere vite”.

Infine, ha avvertito che “dopo quanto accaduto a Gaza, tutto è possibile” e ha sottolineato che la decenza e l’etica richiedono impegno. “Io mi impegno”, ha aggiunto.

Nella prima metà di settembre, gli attivisti si sono mobilitati in Spagna per chiedere a Madrid di respingere l’estradizione negli Stati Uniti dell’attivista Fergie Chambers, detenuta per il suo sostegno umanitario a Gaza.

Dall’ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 74.715 palestinesi e ne ha feriti altri 176.139 in attacchi israeliani. Tel Aviv ha inoltre distrutto circa il 90% delle infrastrutture del territorio.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago