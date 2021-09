Il ministro israeliano Lapid incontra il russo Lavrov a Mosca per discutere di Siria e Iran

“Israele non starà seduto in silenzio mentre l’Iran costruisce basi terroristiche sul nostro confine settentrionale”, ha esordito Lapid come arrivato a Mosca.

Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha incontrato il suo omologo russo a Mosca giovedì per discutere una vasta gamma di questioni diplomatiche e di sicurezza.

Lapid ha iniziato la sua dichiarazione accanto al ministro degli Esteri Sergei Lavrov ricordando che furono i soldati russi che, 76 anni fa, liberarono suo padre dal ghetto di Budapest. Un modo come un altro per entrare nelle simpatie di Lavrov.

Il ministro degli Esteri israeliano ha continuato dicendo: “Sfortunatamente non ci sarà sicurezza in Siria o nel Medio Oriente più ampio finché c’è una presenza iraniana [lì] – l’Iran è il numero uno esportatore di terrore al mondo e ci minaccia tutti”.

Naturalmete per l’Israeliano gli aggressori sono sempre gli altri: l’Iran, la Siria o il Libano mentre Israele, secondo Lapid, sarebbe uno stato pcifico nonostante le sue continue aggressioni alla Siria, al Libano e contro la disgraziata popolazione palestinese di Gaza.

Israele e Iran hanno una relazione conflittuale nell’arena siriana. L’Iran è intervenuto in SIria su richiesta di Damasco per fornire aiuto nella lotta contro i gruppi terroristi appoggiati dgli USA e dallo stesso Israele. Tuttavia Israele non ammette la presenza iraniana in Siria e la considera una minaccia per la sua sicurezza.

La Russia è l’alleato più stretto del governo siriano, che ha ribaltato le sorti del regime di Assad al collasso quando Mosca ha messo in campo la sua potenza aerea nella guerra nel 2015.

Secondo i resoconti dei media stranieri, Israele ha ripetutamente preso di mira le forze filo-iraniane – in particolare Hezbollah – in Siria, portando i suoi aerei da combattimento in conflitto con le difese aeree fornite dalla Russia.

“Naturalmente riconosciamo che la Russia ha interessi chiave nella regione”, ha detto Lapid, durante la conferenza stampa di giovedì.

Il ministro degli Esteri israeliano ha invece voluto incolpare di ogni problema gli attriti l’Iran.

“Gli ultimi due rapporti dell’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) sono schiaccianti: includono gravi violazioni, frodi, inganni e menzogne”, ha detto, riferendosi alle osservazioni che l’organizzazione fa sugli impianti nucleari iraniani.

“La marcia dell’Iran verso un’arma nucleare non è solo un problema israeliano. È un problema per il mondo intero”, ha detto Lapid.

Questo lo dice il rappresentnte dell’unica potenza nuclere del Medio Orente che non ha voluto mai accettare alcun controllo dall’AIEA.

Missili Iraniani in Siria

I veri motivi del viaggio di Lapid a Mosca

.

Il motivo che ha spinto Lapid a recarsi in Russia è in realtà ben diverso.

Nonostante il fatto che la conversazione avrebbe dovuto originariamente riguardare esclusivamente le relazioni russo-israeliane, si è saputo che la parte israeliana ha cercato di fare pressione sulla Russia dopo gli attacchi falliti per colpire il territorio della Siria, inoltre, Israele ha persino espresso la speranza per la conclusione di un trattato di pace con Damasco, sebbene la parte israeliana occupi le alture del Golan, che è il territorio della Siria.

È stato riferito che la situazione sul territorio della Siria è stata uno degli argomenti principali della conversazione tra Sergey Lavrov e Yair Lapid, mentre la parte israeliana, stranamente, ha annunciato di essere interessata a stabilire la pace nel territorio della Repubblica araba , sebbene in precedenza si fosse saputo del fatto che le bande illegali che controllano la regione nel sud-ovest della Siria sono attivamente sostenute dalle parti israeliane e giordane.

La stessa visita del ministro degli Esteri israeliano potrebbe anche essere collegata al fatto che negli ultimi quattro tentativi dell’aviazione israeliana di colpire il territorio siriano, i sistemi di difesa aerea siriani hanno respinto la maggioranza assoluta degli attacchi, inoltre , la difesa aerea siriana ha già iniziato ad attaccare gli aerei israeliani, cosa che, dalle fonti israeliane, è stata precedentemente associata alle azioni della Russia, ma tali accuse sono assolutamente false.



Fonti: I24news – Al Monitor.com

Traduzione e sintesi: Luciano Lago