Il ministro della Difesa russo: “Stiamo già combattendo non solo contro l’Ucraina ma contro la Nato e l’Occidente”





Il presidente russo Vladimir Putin ha decretato una parziale mobilitazione nel Paese.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato mercoledì in un’intervista che la Russia non sta combattendo solo l’Ucraina ma la NATO e l’Occidente. I suoi commenti arrivano dopo che il presidente Vladimir Putin ha decretato una parziale mobilitazione nel Paese.

Non siamo più in guerra con l’Ucraina, ma con l’Occidente collettivo”, ha sottolineato il ministro. “Vediamo vittime civili quasi ogni giorno. Ospedali, luoghi di raduno di massa di persone vengono attaccati. Questo avviene sotto il controllo totale da parte di istruttori e operatori occidentali”, ha affermato, aggiungendo che il comando occidentale è quello che dirige davvero le operazioni militari da Kiev.

“Circa 70 satelliti militari e più di 200 satelliti civili, l’intera costellazione della NATO, lavorano nell’interesse dell’Ucraina”, ha sottolineato.

Secondo Shoigu, durante gli scontri Kiev ha perso metà del suo esercito : “L’Ucraina era rappresentata da circa 201.000-202.000 uomini. Durante quel periodo, più di 100.000 di loro sono andati perduti”, ha detto.

Putin dichiara che la Russia utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per la propria difesa

Gli ultimi dati rivelati dal ministro indicano che l’Ucraina ha perso 61.207 soldati e ha altri 49.368 feriti, il che è una perdita piuttosto significativa, motivo per cui hanno già avuto la quarta ondata di mobilitazione, ha sottolineato, aggiungendo che le perdite dell’Armata Le forze russe sono 5.937 soldati.

Allo stesso modo, il capo della Difesa ha sottolineato che 300.000 riservisti saranno convocati in una mobilitazione parziale annunciata dal presidente Putin.

Shoigu ha rivelato chi sarà chiamato a dovere. Ha spiegato che sono persone che:

hanno prestato servizio nelle Forze Armate.

possedere una professione militare richiesta per l’esercito.

Hanno esperienza di combattimento.

“Abbiamo un’enorme risorsa di mobilitazione. Abbiamo quasi 25 milioni di persone che hanno prestato servizio e hanno una professione militare”, ha affermato. Allo stesso modo, ha sottolineato che non ci sarà la mobilitazione degli studenti universitari o di coloro che prestano il servizio militare obbligatorio.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago