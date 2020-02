Il ministro della Difesa russo ospita Haftar in Libia a Mosca per confondere Erdogan

di Maxim A. Suchkov

Un promemoria per Erdogan che fornisce un’altra ragione per non andare troppo lontano sull’ Idlib siriano.

Nota del redattore: la Russia ha una piccola partecipazione nel garantire che la Libia non diventi la patria dell’ISIS o di al-Qaeda. A parte questo, la Russia si è impegnata principalmente con la Libia per proteggersi dalla campagna di isolamento in cui Obama la stava spingendo, assicurandosi che gli europei non avessero altra scelta che impegnarsi con Mosca se volevano che la situazione in Libia fosse risolta. Ora però la Libia è diventata utile anche come leva contro Erdogan. Un incontro Shoigu-Haftar è un utile promemoria per il leader turco che, se si sovrappone sulla Siria in modo da ostacolare, la Russia può a sua volta rendere le cose molto più difficili per lui in Libia.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ospitato Khalifa Hifter , il comandante dell’esercito libico nazionale (LNA), a Mosca, il 19 febbraio.

“Durante l’incontro sono stati discussi problemi di sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa, nonché la lotta contro il terrorismo internazionale e la risoluzione della crisi in Libia”, ha affermato il ministero della Difesa russo . “È stato notato l’importante ruolo dei negoziati svoltisi il 13 gennaio 2020 a Mosca per stabilire il cessate il fuoco e avviare il processo di normalizzazione nel paese”.

La dichiarazione ha anche sottolineato che le due parti hanno ribadito i rispettivi impegni per una soluzione politica al conflitto.

PERCHÉ È IMPORTANTE: Shoigu ha incontrato Hifter in diverse occasioni, tra cui novembre 2018 e agosto 2017. A gennaio 2017, Hifter ha parlato con Shoigu tramite una videoconferenza a bordo della portaerei aerea russa “Admiral Kuznetsov”, che all’epoca era posizionato al largo della costa libica.

Questa volta l’incontro è arrivato il giorno dopo che l’LNA aveva attaccato il porto di Tripoli. L’LNA afferma che stava prendendo di mira un luogo di deposito di munizioni e la nave turca che avrebbe trasportato armi alle forze del governo di accordo nazionale (GNA) guidato da Fayez al-Sarraj.

Allargamento del Fronte: L’incontro è arrivato anche nel momento dell’escalation tra Russia e Turchia sulla regione siriana di Idlib. L’ultimo round della resa dei conti ha visto attacchi aerei siriani appoggiati dalla Russia contro forze di opposizione che hanno ucciso due militari turchi.

Mosca in seguito ha accusato la Turchia di fornire supporto di artiglieria ai miliziani che combattevano l’esercito siriano e ha detto che i terroristi hanno brevemente rotto le posizioni militari siriane a Idlib. Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato alla CNN che Ankara “senza dubbio” impiegherebbe i sistemi missilistici S-400, acquistati dalla Russia. Ha anche affermato che la Turchia è in trattativa con gli Stati Uniti sul trasferimento di missili Patriot da utilizzare a Idlib per difendere le truppe turche dagli attacchi dell’esercito siriano.

Le recenti mosse della Russia sulla Libia suggeriscono che l’accordo di Astana 2.0 secondo cui Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno negoziato sulla Sria all’inizio di gennaio è in letargo, nella migliore delle ipotesi, e Mosca potrebbe cercare una leva su Ankara, anche in Libia. All’inizio di questo mese, il capo del servizio di intelligence straniero russo Sergey Naryshkin si è recato negli Emirati Arabi Uniti per colloqui con la leadership degli Emirati.

QUAL È IL PROSSIMO? Le Nazioni Unite hanno cercato di salvare i colloqui su un cessate il fuoco per la Libia dopo che il GNA con sede a Tripoli ha annunciato che si stava ritirando in risposta al bombardamento del porto della capitale da parte delle forze di Haftar.

I colloqui di pace in Libia sono iniziati il ​​18 febbraio a Ginevra.

Una fonte vicina al Ministero della Difesa russo ha dichiarato al quotidiano russo Vedomosti che Haftar ha dimostrato di essere un duro negoziatore per Mosca.

“Hafter dice che è tutto per una soluzione politica, ma una volta necessari alcuni passi pratici [dalla sua parte], o rifiuterebbe di firmare documenti o chiederebbe tempo per pensarci su e poi scomparire”, ha affermato la fonte.

“Fino ad ora non ci sono stati problemi con Sarraj, è sotto il pieno controllo di Erdogan. In questo senso, Haftar non è sotto il controllo di nessuno. I colloqui con Shoigu possono determinare l’effetto necessario per una tregua temporanea. “

La domanda è, date le tensioni in corso in Idlib, se la Russia volesse promuovere davvero una tregua o userebbe la pista libica per fare più pressione sulla Turchia.

