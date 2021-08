Il ministro della Difesa russo denuncia i centri di propaganda antirussa a Riga e Varsavia. La palude europea contro l’Oriente. Analisi

KRASNOYARSK, RUSSIA (Sputnik) – Centri di propaganda antirussa operano a Riga, Tallinn e Varsavia dove vengono “formati” decine di specialisti, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

“L’informazione è un’arma. A Riga è stato creato un centro di strategia di propaganda e altri centri simili sono stati creati anche a Tallinn e Varsavia. Ebbene, lì stanno sviluppando armi di disinformazione dirette contro la Russia”, ha detto Shoigu durante una visita alla fabbrica di macchinari. Krasmash con sede a Krasnojarsk (Siberia).

Shoigu ha commentato che gli specialisti formati in questi centri “non sono pochi, ma sono decine e vengono istruiti ogni trimestre, e inoltre li preparano per infiltrarsi tra i cittadini russi”.

“In Russia non abbiamo centri di questo tipo, ma ce ne sono diversi in Europa”, ha detto il ministro.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che il Ministero della Difesa dedica molta attenzione all’agenda informatica e ha ricordato che viene pubblicato il quotidiano Krasnaya Zvezda (“Stella Rossa”) e una rete televisiva e una stazione operano con il marchio Zvezda.

L’OSCE partecipa al progetto USA per contenere la Russia

MOSCA (Sputnik) – L’Osce partecipa al progetto Usa per contenere la Russia, il rifiuto di inviare osservatori alle elezioni parlamentari russe cerca di alimentare uno scandalo artificiale attorno alle elezioni, di mettere in discussione la loro legittimità, ha dichiarato Andrei Klímov. capo della commissione del Senato per la tutela della sovranità.

L’Osce ha annunciato ore prima che non invierà osservatori alle elezioni parlamentari russe a causa delle restrizioni imposte dalle autorità russe al numero di persone che possono osservare il processo, nel contesto della pandemia di coronavirus.

“I membri della commissione del Senato sanno bene che non tutti all’estero hanno bisogno di una valutazione obiettiva delle elezioni russe. Abbiamo più volte affermato che Washington in primavera ha preso la decisione di screditare a tutti i costi le attuali elezioni della Duma”, ha affermato il legislatore.

Il vice portavoce del ministero degli Esteri russo, Alexander Bkantov, aveva precedentemente assicurato che la Russia si rammarica che l’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) si sia rifiutato di osservare le elezioni alla Duma di Stato (Camera bassa del parlamento russo).

Klímov ha ricordato che nella legge Usa “sull’opposizione agli avversari degli Stati Uniti”, approvata nel 2017 contro la Russia, si menziona l’Osce, tra le strutture incaricate di contenerci.

Forze di sicurezza russe

“Non è questo il motivo dietro la presunta decisione inaspettata dell’OSCE ODIHR di non inviare i suoi osservatori in Russia?”, ha affermato il senatore russo, aggiungendo che uno degli obiettivi di questa iniziativa è quello di riaccendere uno scandalo artificiale attorno alle elezioni in corso. , per poi mettere in dubbio la loro legittimità.

Secondo il politico, l’unica fonte di sovranità della Russia è il suo popolo, e “non alcun tipo di struttura straniera”, e sarà la Commissione elettorale centrale a determinare i risultati del voto, in conformità con la legge russa.

“Se qualcuno all’estero non vuole approfittare del gentile invito della parte russa a partecipare all’osservazione internazionale, allora è una sua scelta. Ma quella scelta non darà a nessuno il diritto di denigrare né la Russia, né il nostro sistema elettorale. “ha sottolineato il capo della commissione del Senato.

Klímov ha ricordato che “la legge russa consente agli osservatori stranieri di svolgere le proprie attività in modo libero e indipendente, e le commissioni elettorali e le autorità sono obbligate a fornire loro l’assistenza necessaria”, ma gli osservatori non possono utilizzare il loro status per un altro tipo di attività.

Secondo il senatore, la Russia ha sempre aderito a quelle regole semplici e chiare, e lo sta facendo anche per le attuali elezioni della Duma.

“Tuttavia, negli anni precedenti ci sono stati molti casi in cui i nostri colleghi stranieri, per usare un eufemismo, hanno interpretato ampiamente le loro credenziali e abusato dell’ospitalità. Alcuni osservatori, per lo più provenienti da paesi del cosiddetto ‘Occidente collettivo’ hanno cercato di interferire nel corso delle elezioni”, ha denunciato.

Inoltre, Klímov ha assicurato che una parte degli osservatori ha deliberatamente denigrato il processo elettorale nei loro rapporti, e persino alcune bozze di una serie di rapporti “sono state pubblicate prima del giorno del voto”, cosa che è totalmente vietata.

Da parte sua, il vice portavoce del ministero degli Esteri russo Oleg Gavrílov ha affermato che l’assenza di osservatori dell’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) non influenzerà il monitoraggio delle elezioni alla Camera bassa del parlamento russo.

“Riteniamo che il rifiuto dell’ODIHR non influirà affatto sulla qualità del monitoraggio, perché se continua a essere riluttante a raggiungere la Russia, molte altre organizzazioni di monitoraggio indipendenti che abbiamo invitato accetteranno volentieri la loro quota”, ha detto Gavrílov a una riunione di una commissione parlamentare.

Il portavoce ha aggiunto che Mosca non ha ancora una risposta chiara sul “perché i parametri che apparentemente hanno mostrato risultati positivi nel monitoraggio in altri paesi sono impraticabili in Russia”.

La Russia terrà le elezioni per la Duma di Stato dal 17 al 19 settembre 2021.

Anche le elezioni regionali sono previste per il 19 settembre.

Traduzione: Luciano Lago