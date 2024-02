Il ministro della Difesa cinese tiene una videochiamata con la controparte russa

PECHINO, 31 gennaio (Xinhua) – Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha tenuto mercoledì una videochiamata con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Notando che lo sviluppo ad alto livello è stato mantenuto nel partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era, Dong ha invitato gli eserciti dei due paesi ad attuare l’importante consenso raggiunto dai loro capi di Stato e a rispondere con fermezza alle sfide globali e lavorare costantemente per rafforzare la fiducia reciproca strategica.

Dong ha inoltre esortato i due eserciti ad espandere continuamente la cooperazione pratica, a spingere le loro relazioni tra militari a un livello più alto e a svolgere un ruolo maggiore nell’approfondimento del coordinamento strategico globale Cina-Russia e nel mantenimento della sicurezza e della stabilità globale.

Shoigu ha affermato che la Russia è disposta a collaborare con la Cina per innovare nei campi e nei metodi della cooperazione militare bilaterale e per spingere le relazioni tra i due paesi e i due eserciti a nuovi livelli. ■

Esercitazioni militari Cina Russia

Nota: Si consolida l’alleanza politica e militare tra i due paesi, Russia e Cina, nel contesto delle minacce globali che le azioni dell’egemone stanno attuando in contrasto con lo sviluppo di un mondo multipolare. Le continue affermazioni dei leader degli USA e della Nato circa la necessità di “contenere” la Cina e le affermazioni sulla minaccia immediata costituita dalla Russia, oltre al clima di psicosi bellica che sta affliggendo l’occidente, non lasciano indifferenti i governi di Mosca e Pechino. Così non deve meravigliare che le leadership dei due paesi stiano preparando nuove esercitazioni militari congiunte dei due eserciti russo e cinese e delle forze aeronavali. Presto sarà comunicata la data e la regione dove si svilupperanno le nuove manovre militari congiunte. Il messaggio deve essere inviato alle cancellerie di Washington, Londra e Bruxelles che, in questo momento, tra una provocazione e l’altra, stanno giocando con il fuoco,

Fonte: XinhuaEditore

Traduzione e nota: Luciano Lago