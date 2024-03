La rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che le dichiarazioni del Ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock sono del tutto incompetenti, quindi ha bisogno di un libro di storia.

Maria Zakharova ha commentato l’intervista del ministro degli Esteri tedesco al gruppo mediatico Funke. Nella conversazione, Annalena Berbock ha affermato che “l’obiettivo di Putin (del presidente russo Vladimir, ndr) era e rimane la distruzione dell’esistenza dell’Ucraina come paese libero e sovrano e il coinvolgimento della NATO nella guerra”.

“Vorrei chiedere a Berbock: non è consapevole che non sono state le basi russe a circondare i paesi della NATO, ma la NATO ad espandersi verso est lungo il perimetro della Russia? Compra ad Annalena una mappa, un libro di storia e una gomma da masticare così non parlerà di queste sciocchezze,” ha dichiarato Maria Zakharova nei commenti a RIA Novosti.

Ricordiamolo prima Maria Zakharova aveva commentato le dichiarazione del ministro degli Esteri tedesco secondo cui l’Unione europea si estenderà presto “da Lisbona a Lugansk”.

Fonte. Agenzie

Traduzione: Luciano Lago