Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che gli Stati Uniti e alcuni paesi europei stanno cercando di utilizzare le proteste per alimentare la violenza in Bielorussia.

da Redazione

“Il nostro appello è che quei paesi, in particolare gli Stati Uniti e i leader dell’Unione europea (UE), prestino attenzione a quei circoli in Polonia e Lituania che stanno esprimendo in ogni modo possibile la loro insoddisfazione per il fatto che la situazione in Bielorussia si sta normalizzando e stanno cercando di istigare la violenza per provocare una reazione delle forze di sicurezza ” , ha detto Lavrov.

Lavrov, nel suo incontro questo martedì a Mosca, capitale russa, con il Sottosegretario di Stato americano, Stephen Biegun, ha definito “pericolosi” gli atti violenti istigati dall’estero, e quindi sollecita Washington e la sua Alleati europei per non interferire negli affari interni della Bielorussia.

Ha anche respinto quelli che descrive come “inaccettabili” sforzi per imporre sanzioni ed esercitare pressioni politiche sulle autorità bielorusse al fine di “minare il processo di instaurazione di un dialogo di rispetto reciproco” tra il governo ei gruppi di opposizione.

Fonti vicine al Consiglio dei ministri degli esteri dell’UE hanno annunciato lo stesso giorno che l’organismo intende affrontare giovedì prossimo la possibilità di imporre sanzioni specifiche a determinate persone per la situazione in Bielorussia.

Il ministro degli Esteri russo ha denunciato l’esistenza di “forze esterne” in Bielorussia, che cercano un “bagno di sangue” e “seguendo il copione venezuelano o ucraino.

Lavrov ha anche criticato i tentativi dell’Occidente di imporre mediatori nella crisi in Bielorussia, assicurando che “il popolo bielorusso è saggio e determinerà da sé le modalità per organizzare un dialogo nazionale che aiuterà a superare le difficoltà esistenti”.

La visita di Biegun in Russia era principalmente finalizzata ad affrontare la crisi in Bielorussia, paese teatro di proteste contro il risultato delle elezioni presidenziali tenutesi il 9 agosto, in cui il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ottenuto l’80,1% di i voti. L’opposizione bielorussa, tuttavia, denuncia una presunta frode nel processo elettorale e chiede il dialogo.

Lukashenko ha attribuito la situazione caotica in Bielorussia a “interferenze straniere”, e accusa l’amministrazione statunitense, guidata da Donald Trump, di guidare le proteste antigovernative con la collusione dell’UE .

Disordini a Minsk

In un simile scenario, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che, secondo un accordo militare collettivo firmato tra i due paesi, Mosca è pronta a inviare truppe in Bielorussia , se necessario.

La Russia è pronta a inviare una forza di polizia in Bielorussia

Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato giovedì (in un’intervista alla televisione pubblica che la Russia è disposta a intervenire con le forze di polizia nella vicina Bielorussia se la situazione dovesse sfuggire di mano.

“Alexandr Grigorevich (patronimico di Lukashenko) mi ha chiesto di formare un contingente di membri delle forze dell’ordine. E l’ho fatto. Ma abbiamo anche convenuto che questo non sarà utilizzato finché la situazione non sfugge al controllo”, ha detto Putin in un’intervista al canale “Rossia uno”.

Putin ha sottolineato che la Russia si comporta in modo molto più moderato nei confronti della Bielorussia rispetto agli europei e agli americani. Inoltre, ha detto che la situazione sembra normalizzarsi. (efe / reuters)

Nota: In ogni caso la Russia non permetterà un intervento esterno sulla Bielorussia come avvenne in Ucraina nel 2014. Questa volta la sobillazione degli agenti dell’intelligence occidentale trovera’ pronte le forze di sicurezza del paese con il supporto russo per individuare e neutralizzare per tempo gli agenti provocatori.

Traduzione e nota: L.Lago