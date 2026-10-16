Il ministro degli Esteri cinese al presidente israeliano: la questione palestinese è la più grande ingiustizia storica di questo secolo.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha esortato Israele a fermare la costruzione di insediamenti in Cisgiordania e a invertire questa politica durante l’incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog a Baku, capitale dell’Azerbaigian, a margine del vertice della Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia (CICA).

Venerdì, Reuters ha riferito, citando una dichiarazione del Ministero degli Esteri cinese, che Wang Yi aveva esortato la parte israeliana a fermare e invertire la “costituzione forzata” degli insediamenti in Cisgiordania.

Durante l’incontro, Wang Yi ha sottolineato la posizione del suo Paese sulla questione palestinese, definendola “la più grande ingiustizia storica del secolo attuale”.

Secondo la dichiarazione, Wang ha affermato: “Promuovere la pace e la riconciliazione nella regione è la pietra angolare della politica cinese in Medio Oriente. La Cina ritiene che la soluzione dei due Stati sia la via per una soluzione pacifica e la massima priorità è garantire il pieno accesso alla Striscia di Gaza per prevenire una catastrofe umanitaria”.

Il ministro cinese ha aggiunto che la Cina è “pronta a cooperare con la comunità internazionale per incoraggiare tutte le parti a riprendere il dialogo e le consultazioni il prima possibile e a cercare una soluzione politica del conflitto”.

L’incontro tra le parti cinese e israeliana si svolge nel contesto della loro partecipazione alla Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), che si tiene nella capitale azera, Baku, dove il discorso del presidente israeliano ha portato al ritiro di diverse delegazioni di paesi arabi e islamici dalla sala conferenze, in segno di protesta contro il comportamento criminale di Israele e la sua politica di insediamenti.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago