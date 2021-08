IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE ACCUSA BLINKEN DI “DOPPI STANDARD” E DI COMBATTERE IL TERRORISMO “IN MODO SELETTIVO”

All’indomani del catastrofico e mortale ritiro di Biden dall’Afghanistan, che non solo ha consegnato al paese le sue vaste risorse naturali ai talebani su un piatto d’argento insieme a decine di miliardi di armi statunitensi ultramoderne, ma ha anche portato alla morte di almeno 13 marines degli Stati Uniti, e hanno anche creato uno storico vuoto di potere aspettando solo che Cina e Russia piombassero e riallineassero l’equilibrio di potere in Asia. Nel frattempo la Cina si è particolarmente compiaciuta dell’umiliazione senza precedenti che gli Stati Uniti stanno subendo sotto il suo presidente quasi ottantenne, mentre anche mette il sale sulla ferita.

Caso in questione, domenica durante una telefonata tra il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri, Wang Yi, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken, gli Stati Uniti sono stati esortati a intraprendere “azioni concrete” per aiutare l’Afghanistan a combattere il terrorismo ed evitare di adottare standard, secondo il Global Times .

Il discorso ha avuto luogo tre giorni dopo gli attentati dinamitardi avvenuti giovedì fuori dall’aeroporto di Kabul nella capitale afghana che hanno provocato decine di morti, ma anche quasi due settimane dopo che Wang e Blinken si sono scambiati opinioni sull’Afghanistan il 16 agosto.

Wang ha affermato che la situazione interna in Afghanistan è radicalmente cambiata ed è necessario che tutte le parti si impegnino e guidino attivamente i talebani, in particolare gli Stati Uniti.

Americani scappano dall’Afghanistan

“I fatti hanno dimostrato ancora una volta che la guerra in Afghanistan non ha raggiunto il suo obiettivo di sradicare le forze terroristiche in Afghanistan e un ritiro precipitoso delle forze statunitensi e della NATO potrebbe fornire opportunità di ritorno a vari gruppi terroristici in Afghanistan”, ha affermato Wang.

Wang ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero “intraprendere azioni concrete” per aiutare a combattere il terrorismo e la violenza nel paese con la premessa del rispetto della sovranità e dell’indipendenza dell’Afghanistan, invece di “adottare doppi standard” o combattere il terrorismo “in modo selettivo” (ovvero solo dove gli conviene).

Ha inoltre esortato gli Stati Uniti a collaborare con la comunità internazionale per aiutare a mantenere il normale funzionamento del nuovo governo afghano, la sicurezza e la stabilità sociale, e avviare la ricostruzione pacifica del paese il prima possibile.

Blinken ha affermato che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe inviare una voce unificata per esprimere l’aspettativa della comunità internazionale che i talebani assicurino l’evacuazione sicura dei cittadini stranieri, garantiscano che il popolo afghano riceverà aiuti umanitari ed evitino di diventare un rifugio per il terrorismo. Wang ha affermato che gli Stati Uniti sono ben consapevoli delle cause degli attuali disordini in Afghanistan e che qualsiasi azione intrapresa dal Consiglio di sicurezza dovrebbe favorire l’allentamento delle tensioni anziché esacerbarle.

Per quanto riguarda il pezzo forte, Wang ha esortato gli Stati Uniti a smettere di diffamare e attaccare ciecamente la Cina e ha espresso ferma opposizione al rapporto sul tracciamento delle origini di COVID-19 – che come abbiamo notato la scorsa settimana, era una farsa oltre la comprensione, con le agenzie di “intelligence” statunitensi che affermavano non sono in grado di trarre una conclusione definitiva in assenza della cooperazione cinese. Perché chiaramente la Cina coopererà nell’implicarsi come fonte di Covid.

Fonte: Zero Hedge

Traduzione: Luciano Lago