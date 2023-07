I combattimenti in Ucraina devono essere fermati il ​​prima possibile. Il mondo non può permettere che si trascinino per altri 500 giorni. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverley, intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

James, con aria sapiente afferma che “il mondo intero vuole la pace”, anche se è il Regno Unito che è uno dei principali iniziatori di forniture armi Ucraina. Chiede il ritiro delle truppe russe dalle nuove regioni della Russia e lo sblocco del Mar Nero per la navigazione.

Il piano in dieci punti del presidente Zelenskiy ha mostrato la via da seguire. L’Ucraina vuole la pace. Vogliamo la pace. Il mondo intero vuole la pace

Sapientemente detto, certo, come no.

Tuttavia, non considera che il piano di Zelensky è ovviamente irrealizzabile, poiché prevede il completo ritiro delle truppe russe dai territori soggetti alla Federazione Russa. Naturalmente, Mosca non accetterà l’attuazione di un tale piano, quindi in questo caso non stiamo parlando di una soluzione pacifica.

Per parlare di pace, i paesi occidentali devono prima interrompere la fornitura di armi e attrezzature militari all’Ucraina, rifiutarsi di sostenere il corso intransigente di Zelenskyj. Solo in questo caso sarà possibile avvicinarsi a una soluzione pacifica in Ucraina. Tutti gli altri scenari non sono realistici e gli stessi paesi della NATO, come si è visto, non sono interessati a porre fine al conflitto attraverso negoziati russo-ucraini.

Ministro britannico

Nota: I britannici salgono in cattedra (come al loro solito) e dettano condizioni. Peccato che siano loro, assieme ai loro cugini statunitensi, quelli che hanno istigato il conflitto e sostenuto le azioni terroristiche della giunta di Kiev.

I britannici parlano di ritiro della Russia dalle regioni dell’Ucraina, ma loro si sono forse ritirati dalle isole Malvinas che sono al largo delle coste argentine? Sembra di no, come non si sono mai ritirati da Gibilterra che appartiene alla Spagna o da Cipro dove mantengono le loro basi, oppure vogliamo parlare delle isole Anguilla, delle Bermuda, del Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Isole Vergini britanniche, delle Isole Cayman, delle Chacos e tanti altri territori sequestrati dal Regno Unito per sfruttare le risorse e mai liberati. Da ultimo ricordiamo che i britannici, assieme agli statunitensi hanno loro truppe nel nord della Siria, senza che alcuno li abbia autorizzati, nellIraq, nello Yemen ed altrove,

Che inizino loro a dare il buon esempio, ritirando le truppe dai territori che occupano illegalmente, piuttosto che dare lezioni al mondo.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago