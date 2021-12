Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha chiesto la messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2

Inserito alle 17:56h in da Redazione in Energia

L’attivazione del gasdotto è stata ritardata a causa delle ultime tensioni nei rapporti con la Russia.. L’Europa è in disaccordo su come affrontare Nord Stream 2 di fronte alle minacce di Mosca. Il ministro degli esteri austriaco contraddice il collega tedesco: l’oleodotto è stato costruito e ora dovrebbe essere utilizzato.

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha chiesto al Consiglio dei ministri degli Esteri europei che il controverso gasdotto Nord Stream 2 entri rapidamente in funzione. Il progetto era “finito, ora dovremmo usarlo”, ha detto Schallenberg lunedì a Bruxelles. Ha contraddetto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock (Verdi), che ha preso parte per la prima volta alle deliberazioni di Bruxelles.

In considerazione delle recenti tensioni con Mosca nel conflitto ucraino, Schallenberg ha sottolineato di ritenere “un errore” mettere ripetutamente in discussione l’oleodotto quando sorge una discussione con la Russia. Come la Germania, anche l’Austria ottiene gas naturale dalla Russia.

Baerbock si era espresso contro la rapida messa in servizio del Nord Stream 2 nel “heute journal” della ZDF domenica sera . Ha sottolineato che il gasdotto “non soddisfa i requisiti della legge energetica europea e che le questioni di sicurezza sono ancora in sospeso”.

Al suo primo Consiglio degli Esteri di Bruxelles, la politica dei Verdi ha fatto riferimento alla procedura sospesa in Germania: “La Federal Network Agency ha appena sospeso il processo di certificazione perché ci sono requisiti chiari nella legislazione europea sull’energia”, ha affermato.

L’autorità di Bonn ha temporaneamente sospeso la procedura per il gasdotto del Mar Baltico a metà novembre perché l’operatore – il gruppo statale russo Gazprom – non è organizzato secondo la legge tedesca. La Commissione Ue valuterà se il gasdotto è conforme anche alla normativa europea al termine della procedura in Germania.

Nota: In Austria si sono stancati di aspettare che vengano rimosse le pastoie burocratiche dell’Unione Europea e richiedono che sia attivato il gasdotto che può risolvere le carenze energetiche e calmierare i costi dell’energia. Si comprende bene che è la stessa Unione Europea (dietro pressioni di Washington) che sta utilizzando il gasdotto come ricatto politico contro la Russia e non quest’ultima, visto che il progetto era stato approvato e voluto dalla Germania già diversi anni fa.

Fonte: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nord-stream-2-oesterreich-fordert-inbetriebnahme-der-pipeline-17681981.html

Traduzione e nota: Luciano Lago