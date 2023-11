Il Ministero della Sanità Palestinese ha affermato nel suo ultimo comunicato che il numero dei morti a Gaza ha già raggiunto i 9.155, mentre in Cisgiordania sono 144.

Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza e la Cisgiordania è salito a 9.299, mentre si contano oltre 25.000 feriti.

Il Ministero della Sanità ha affermato nel suo ultimo comunicato che il numero dei morti a Gaza ha già raggiunto i 9.155, mentre in Cisgiordania sono 144.

La guerra in corso del regime israeliano contro la Striscia di Gaza assediata minaccia di diffondersi oltre i confini palestinesi, che sono al centro delle notizie mondiali.

Da venerdì, il regime di Tel Aviv ha lanciato attacchi senza precedenti contro l’enclave costiera, interrompendo i servizi internet e di telefonia mobile, come riportato dal fornitore palestinese di servizi di telefonia mobile Jawwal e dalla Mezzaluna Rossa.

Israele ha il principale ospedale di Gaza come “obiettivo legittimo” con o senza civili all’interno

Il principale ospedale di Gaza è un “obiettivo legittimo” poiché Hamas ha “stabilito il suo comando e controllo” sotto quelle strutture, sostiene un portavoce israeliano.

Lo ha affermato venerdì Mark Regev, portavoce ed ex ambasciatore del regime israeliano nel Regno Unito, in un’intervista al canale britannico Channel 4 News.

” Sappiamo che sotto l’ospedale [Al Shifa], Hamas ha stabilito il suo comando e controllo, sappiamo che alla base di quell’ospedale c’è una rete di tunnel che è la macchina da guerra sotterranea di Hamas, che copre miglio dopo miglio, con una rete di bunker, armi… Tutta la sua struttura militare è sotterranea, motivo per cui [l’ospedale Al Shifa] è un obiettivo militare [di Israele] ”, ha affermato Regev.

Israele bombarda gli alloggi degli sfollati di Gaza; ci sono 63 morti

In un nuovo atroce crimine contro il popolo palestinese oppresso, il regime israeliano attacca una scuola nel nord di Gaza che ospitava sfollati.

Il Ministero della Sanità palestinese riferisce che questo nuovo crimine contro la scuola che ospitava un gran numero di sfollati a causa della spietata aggressione israeliana a Gaza, ha provocato almeno 63 morti, oltre a decine di feriti.

Cresce l’indignazione internazionale per i crimini di Israele

Israele attacca tre ospedali di Gaza, uccidendo decine di palestinesi

Fonte: Hispan Tv – Telesur

Traduzione: Luciano Lago