Il ministero della Difesa Russo ha dichiarato di non aver colpito le città ucraine

MOSCA, 24 febbraio – RIA Novosti. Le forze armate russe non stanno effettuando attacchi missilistici, aerei o di artiglieria sulle città ucraine, ha riferito il ministero della Difesa a RIA Novosti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato questa mattina nel suo discorso ai russi di aver deciso un’operazione militare speciale nel Donbass. Il capo di stato ha osservato che i piani della Russia non includono l’occupazione dell’Ucraina, ma Mosca si adopererà per la sua smilitarizzazione.

“Le infrastrutture militari, le strutture di difesa aerea, gli aeroporti militari, l’aviazione delle forze armate ucraine sono disabilitate con armi ad alta precisione”, ha affermato l’agenzia.

Niente minaccia la popolazione civile, ha assicurato il ministero della Difesa

Avevamo avvisato Kiev

ONU, 24 febbraio – RIA Novosti. Kiev non ha ascoltato gli appelli per fermare le provocazioni contro la DPR e la LPR, ha dichiarato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso l’organizzazione, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato questa mattina nel suo discorso ai russi di aver deciso un’operazione militare speciale nel Donbass. Il capo di stato ha osservato che i piani della Russia non includono l’occupazione dell’Ucraina, ma Mosca si adopererà per la sua smilitarizzazione.

“Posso affermare con rammarico che i nostri segnali a Kiev sulla necessità di fermare le provocazioni contro LPR e DPR non sono stati ascoltati. Sembra che i nostri colleghi ucraini, che sono stati attivamente istigati dai loro curatori occidentali, possano ottenere una soluzione militare al problema della Donbass”, ha detto Nebenzya.

Rapp.te russo all’ONU Vasyli Nebenzya



La sofferenza degli abitanti del Donbass non tocca in alcun modo i colleghi occidentali, ha affermato il diplomatico.

Secondo lui, durante l’intera giornata dei dibattiti odierni in Assemblea Generale, l’Occidente non ha trovato parole di simpatia e compassione per loro. “Sembra che questi quattro milioni di persone non esistano per voi”, ha detto. (……….).

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov