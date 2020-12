Il ministero della Difesa Russo annuncia che l’Occidente sta cercando di screditare il vaccino russo contro il COVID-19

da Redazione





Secondo il rappresentante ufficiale del ministero, tra i militari non vi è alcun rifiuto di vaccinarsi con lo «Sputnik V» e l’esperienza pratica di successo mostra l’efficacia e la sicurezza del vaccino, contrariamente alle voci e insinuazioni messe in giro da fonti occidentali.

Secondo TASS, il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, ha detto ai giornalisti che era in corso una campagna di informazione finanziata dall’estero contro il vaccino russo brevettato contro le infezioni da coronavirus.

«Sappiamo in dettaglio quali fondi e risorse sono stati lanciati dall’estero per screditare il vaccino domestico nel mondo e in Russia,” – ha detto.

Secondo il rappresentante ufficiale, una serie di “indagini” pseudo-analitiche e false dichiarazioni di “testimoni oculari” sulla presunta pericolosità del vaccino russo o sui “rifiuti” generali di vaccinazione sono in preparazione sui social network e su risorse Internet in lingua russa finanziate con sovvenzioni straniere, anche presso le forze armate della Federazione Russa.

Konashenkov ha sottolineato che il vaccino russo si è dimostrato come altamente efficace e ha dichiarato che le informazioni diffuse contro di questo vaccino non miglioreranno le proprietà curative degli analoghi vaccini stranieri.

Vaccino russo Sputnik V

“Siamo convinti che questo sabotaggio informativo non indebolirà in alcun modo l’alta efficienza dei vaccini russi e certamente non aumenterà il ‘potere curativo’ delle controparti straniere”, ha detto Konashenkov.

Circa 120 soldati a contratto russi sono stati coinvolti in studi civili e militari di una forma congelata di Sputnik V all’inizio di quest’anno . Il vaccino è attualmente in fase di sperimentazione 3 che coinvolge 40.000 volontari, con gli sviluppatori che promettono di pubblicare presto i risultati provvisori tra le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e gli standard scadenti sotto la stretta sorveglianza del Cremlino.

Finora sono stati vaccinati più di 10.000 membri delle forze armate russe, con l’intenzione di inoculare il vaccino Sputnik V ad altri 100.000 militari in servizio entro la fine dell’anno, ha detto Konashenkov. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu, che ha ricevuto lui stesso lo Sputnik V a settembre, ha detto che si prevede che saranno vaccinati oltre 400.000 militari.

Altre fonti hanno messo in rilievo come le grandi corporation farmaceutiche occidentali, principalmente anglo USA, temono la concorrenza del vaccino russo Sputnik V che è già stato richiesto per la distribuzione in oltre 60 paesi del mondo, incluso in paesi europei come l’Ungheria e la Serbia.

Soldatesse russe pronte a vaccinarsi con Sputnik V



Da ultimo l’Argentina ha prenotato oltre 10 milioni di dosi del vaccino russo ed altri paesi del Latino America (fra cui il Messico con 32 milioni di dosi) stanno facendo altrettanto.

Questo preoccupa molto le grandi corporations della Big Pharma occidentale e queste hanno attivato le loro lobby presso i governi e presso i grandi media e social per diffondere voci tendenziose e dubbi sull’efficacia del vaccino russo.

Il business miliardario sui vaccini sta mobilitando tutti i propagandisti occidentali delle Big Pharma per scoraggiare quanto più possibile i governi di paesi in varie parti del mondo dall’acquistare il vaccino russo.

Nota. Un dubbio inizia a serpeggiare in alcuni ambienti: Forse che Washington intenda mettere sotto sanzioni i paesi che acquistano il vaccino russo in modo analogo a quanto sta facendo con il gas russo?

Fonte: The Moscow Times.com –

Traduzione e nota: Luciano Lago