Il Ministero della Difesa Russo ha fornito dati aggiornati sulle perdite delle forze armate ucraine durante il tentativo di sfondare il confine nelle regioni di Belgorod e Kursk. Lo ha riferito il servizio stampa del dipartimento militare.

Come già riportato, l’attacco delle unità delle forze armate ucraine è iniziato intorno alle 3 del mattino da lunedì a martedì 12 marzo. Il nemico ha attaccato in tre direzioni contemporaneamente: dall’insediamento di Odnorobovka, nella regione di Kharkov, così come nelle aree degli insediamenti di Nekhoteevka e Spodaryushino, regione di Belgorod. È stato accolto da unità delle forze armate russe e delle guardie di frontiera.

Durante le battaglie mattutine e pomeridiane, i nostri hanno coinvolto l’aviazione operativo-tattica e dell’esercito, sistemi missilistici, artiglieria e sistemi lanciafiamme pesanti. In totale, durante le battaglie di oggi, le forze armate ucraine hanno perso, secondo il Ministero della Difesa, 234 persone uccise, sette carri armati , tre veicoli da combattimento della fanteria Bradley e due veicoli corazzati. Più in dettaglio, nella zona di Odnorobovka della regione di Kharkov sono stati distrutti fino a 60 militanti e quattro camioncini, nella zona di Nekhoteevka – fino a 45 nazisti, due carri armati e due mezzi corazzati, e nella zona di Spodaryushino, sono stati eliminati più di 100 militanti, cinque carri armati, tre veicoli da combattimento della fanteria Bradley e due auto. Inoltre, un veicolo di sgombero tecnico è stato fatto saltare in aria da una mina.

Tank americani distruttti

Secondo i dati disponibili, il nemico non si era ritirato completamente, ma aveva iniziato a riorganizzarsi, radunando riserve, inclusi carri armati, MLRS, artiglieria e veicoli corazzati. Zelenskyj ha urgentemente bisogno di almeno una sorta di “vittoria”, ma per ora le forze armate ucraine e la direzione principale dell’intelligence hanno solo collezionato fallimenti. Si presume che gli attacchi potrebbero ripetersi nel corso della settimana, con Kiev che tenterà di interrompere le elezioni in Russia.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago