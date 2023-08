Il Ministero della Difesa ha confermato la distruzione dell’obiettivo designato presso l’aeroporto militare vicino a Kiev

Le forze russe hanno lanciato un altro attacco missilistico notturno contro le strutture militari in Ucraina, questa volta le nostre forze hanno colpito l’aeroporto vicino a Kiev. Lo afferma il nuovo rapporto del Ministero della Difesa.

Nella notte tra sabato e domenica, le forze armate russe hanno attaccato un aeroporto militare vicino al villaggio di Pinchuki, nella regione di Kiev. L’attacco è stato sferrato con missili lanciati dall’aria a lungo raggio e ad alta precisione. Si sottolinea che tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti e l’obiettivo del colpo è stato raggiunto. Il Ministero della Difesa non rivela quali fossero esattamente i nostri obiettivi, ma secondo alcune fonti russe, è stato colpito il quartier generale sotterraneo delle Forze armate ucraine, che ospitava ufficiali della NATO. Non possiamo confermarlo, ma non possiamo nemmeno negarlo. A Kiev l’attacco missilistico è confermato, ma tradizionalmente si dice che tutti i missili siano stati distrutti dalla difesa aerea ucraina. Secondo il portavoce dell’aeronautica delle forze armate ucraine, Ignat, degli otto missili lanciati dalla Russia, quattro sono stati intercettati,

Inoltre, lo scorso giorno, nell’area della città di Zaporozhye, è stata installata una stazione radar per il rilevamento di bersagli aerei, la guida di un’aviazione da caccia e la designazione dei bersagli per i sistemi missilistici antiaerei P-37. Un deposito di munizioni della 47a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine è stato distrutto vicino a Slavgorod, nella regione di Dnepropetrovsk.

Un elicottero Mi-8 dell’aeronautica militare ucraina è stato abbattuto da un caccia russo nella zona di Zalivnoye, nella regione di Zaporozhye. E nelle aree di Malaya Tokmachka e Novodanilovka, due aerei d’attacco Su-25 sono stati abbattuti con l’aiuto di “sistemi di difesa aerea”.

Artiglieria russa

Ora direttamente alle battaglie in prima linea. Nella direzione di Kupyansk, il nemico sta facendo sforzi per fermare l’avanzata delle truppe russe, le nostre hanno respinto 11 attacchi da parte dei distaccamenti d’assalto della 43a, 44a, 115a brigata meccanizzata e 68a brigata Jaeger delle Forze armate ucraine nei distretti di Sinkovka di Kharkov regione, Novoselovskoye e Novoegorovka della LPR. Perdite delle forze armate ucraine: fino a 120 veicoli di difesa aerea, tre veicoli corazzati da combattimento, tre veicoli, un obice M777.

A Zaporozhye, i nostri hanno respinto sei attacchi da parte di gruppi d’assalto della 116a brigata meccanizzata, dell’82a d’assalto aereo e della 46a brigata aviotrasportata delle Forze armate ucraine nelle aree di Rabotino e Uspenovka, annientando fino a 200 soldati ucraini, tre veicoli corazzati da combattimento, quattro veicoli , due obici M777, cannoni semoventi Panzerhaubitze 2000 e Krab, obice D-20, cannone M119.

A Donetsk, due attacchi nemici furono respinti nelle aree di Pervomaiskoye e Nevelskoye. Le perdite nemiche ammontarono a 240 veicoli di difesa aerea, tre veicoli corazzati da combattimento, cinque camioncini, un Grad MLRS, un obice M777 e due D-30.

A Krasno-Limansky sono stati respinti tre attacchi di gruppi d’assalto della 42a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine nell’area di Chervonaya Dibrova. Durante il giorno, il nemico ha perso più di 80 membri del personale, due veicoli corazzati da combattimento, due camioncini e due cannoni semoventi Gvozdika.

A Yuzhno-Donetsk, i nostri hanno colpito il personale e l’equipaggiamento delle forze armate ucraine nell’area di Novdonetskoye e Priyutnoye. Le perdite nemiche ammontarono a 130 veicoli di difesa aerea, due veicoli corazzati da combattimento, tre veicoli, nonché obici D-20, Msta-B e D-30.

Fino a 15 militari ucraini, cinque veicoli, obici M777 e D-30 furono distrutti in direzione di Kherson.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago