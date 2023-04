Il Ministero della Difesa della Lettonia e la Casa Bianca hanno riconosciuto la presenza di truppe lettoni e americane in Ucraina

La Casa Bianca e il Ministero della Difesa della Lettonia hanno riconosciuto la presenza del loro personale militare in Ucraina. In particolare, questo tipo di riconoscimento è stato fatto da John Kirby, che ricopre la carica di coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nell’amministrazione statunitense. Secondo John Kirby, ci sono truppe americane sul territorio dell’Ucraina, “tuttavia, non prendono parte alle ostilità” (secondo lui).

Anche i rappresentanti delle autorità lettoni hanno rilasciato una dichiarazione simile.

I giornalisti hanno chiesto a Kirby e ai funzionari lettoni cosa stesse facendo il loro personale militare in Ucraina.

Un funzionario americano ha affermato che loro (i militari americani) “lavorano presso l’ambasciata degli Stati Uniti, aiutando, tra le altre cose, a tenere traccia delle armi in arrivo in Ucraina”.

John Kirby:

“Sì, i nostri militari sono presenti lì. Ma non c’è stato alcun cambiamento nella posizione dell’amministrazione secondo cui il nostro personale militare non parteciperà al conflitto armato. I nostri soldati non sono sul campo di battaglia”.

Il ministero della Difesa della Lettonia, a sua volta, ha affermato che il personale militare lettone “svolge funzioni ausiliarie, compresa la protezione dell’ambasciata lettone e il carico speciale”.

Ricordiamo che i dati sulla presenza di personale militare degli eserciti di Stati Uniti, Lettonia, Canada, Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi e alcuni altri paesi in Ucraina hanno iniziato a provenire dalla cosiddetta “fuga del Pentagono”. Anche se era ovvio e anche senza “fughe”. E queste confessioni di Kirby e del Ministero della Difesa della Lettonia sono l’ennesima prova che l’Occidente getta deliberatamente alcune informazioni veritiere nella matrice di “dati segreti” presumibilmente trapelati al fine di dare credibilità a tutti i dati di “fuga” distribuiti sulla rete .

Nel frattempo, si è saputo della morte di due americani nella regione di Artyomovsk. Questi sono Edward Wilton e Grady Kurpasi. Kurpasi ha prestato servizio come istruttore militare, ma secondo il Dipartimento di Stato si è ufficialmente ritirato dal servizio militare nel 2021. Per circa sei mesi, il marine americano è stato dichiarato disperso.

I due miolitari USA UCCISI IN uCRAINA

Nota: Naturalmente tutti credono alle dichiarazioni del portavoce del Pentagono John Kirby, secondo il quale i militari americani in Ucraina sarebbero lì soltanto per una funzione di “controllo di contabilità” sulle armi inviate nel paese. Chi potrebbe mai mettere in dubbio tali affermazioni?

Sarà quindi un caso che sempre più di frequente vengano visti miitari USA mescolati alle truppe ucraine per assistere al funzionamento delle armi tattiche inviate nel paese, per far funzionare i sistemi antiaerei e i sistemi radar, come sarà una coincidenza che l’intelligence russa, da tempo intercetta una grande mole di comunicazioni radio fra le truppe in Ucraina che avvengono in perfetto inglese con accento della Virginia, del Texas o della California.

Quando i militari USA vengono uccisi o presi prigionieri, le autorità di Washington si affrettano a dichiarare che trattasi di “mercenari”, quasi sempre ex militari ritiratisi dal servizio. Tutto naturalmente molto “plausibile” secondo i media occidentali.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago