Il Ministero della Difesa cinese identifica negli Stati Uniti la principale fonte di caos nel mondo

di Unser Mitteleuropa

La Cina reagisce alla “speculazione selvaggia” degli Stati Uniti.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha presentato al Congresso un rapporto di 212 pagine intitolato “Sviluppi militari e di sicurezza che coinvolgono la Repubblica popolare cinese nel 2023”.

Nella prefazione al rapporto americano si legge chiaramente chi è l’“unico” avversario degli Stati Uniti: La Repubblica Popolare Cinese. Questa viene descritta come “l’unico concorrente degli Stati Uniti che ha l’intento e, sempre di più, la capacità di rimodellare l’ordine internazionale e che rappresenta la “sfida principale” pr l’ordine modellato dagli Stati Uniti.

In risposta, il tenente colonnello Wu Qian, portavoce del Ministero della Difesa cinese, ha rilasciato un aggiornamento pubblico sulla questione il 25 ottobre 2023, affermando che il rapporto statunitense ha travisato la politica di difesa e la strategia militare della Cina, ha ignorato i fatti e ha inventato storie usando una retorica vaga.

Wu ha spiegato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stava speculando freneticamente sugli sviluppi militari della Cina nel nucleare, nello spazio e nel cyberspazio e stava interferendo negli affari interni della Cina sulla questione di Taiwan. La Cina desidera protestare contro questa situazione.

Il portavoce del Ministero ha chiarito che la Cina segue un percorso di sviluppo pacifico e ha solo una politica difensiva e dissuasiva. L’esatto opposto della storia marziale americana, come ha dimostrato ancora una volta in modo impressionante il portavoce cinese:

“ Gli Stati Uniti sono dipendenti dalla guerra. In soli 16 anni della loro esistenza (su oltre 240), non hanno combattuto una guerra. Hanno creato più di 800 basi militari in più di 80 paesi e regioni in tutto il mondo. La macchina da guerra americana si è estesa dall’Afghanistan alla Libia, compresi Iraq e Siria. Ovunque colpisse la macchina da guerra americana, le persone si trovarono in situazioni disperate. Gli Stati Uniti hanno consegnato munizioni all’uranio impoverito e bombe a grappolo all’Ucraina, hanno inviato gruppi di portaerei nel Mediterraneo e hanno inviato armi e munizioni a Israele. I fatti hanno dimostrato che gli Stati Uniti sono una fonte fondamentale di caos nell’ordine internazionale, un manipolatore dietro le quinte che semina discordia nel mondo e il più grande distruttore della pace e della stabilità regionale .

Portaerei cinese

L’esercito cinese non resterà mai inattivo finché la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese saranno minacciati, e non permetterà mai a nessuno o ad alcuna potenza di entrare in Cina o di dividere il Paese, ha chiarito Wu.

Lo scopo dello sviluppo militare della Cina è evitare minacce di guerra, preservare la propria sicurezza e mantenere la pace nel mondo. Non ha come obiettivo un paese o un obiettivo particolare, ha chiarito.

Wu ha sottolineato che la Cina mantiene sempre le sue forze nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale e si sforza sempre di mantenere la sicurezza strategica globale, mentre gli Stati Uniti praticano doppi standard nel settore nucleare e ricorrono a scuse riguardanti l’espansione del proprio arsenale nucleare e il mantenimento della propria egemonia militare.

Il ritorno di Taiwan alla Cina fa parte dell’ordine internazionale del secondo dopoguerra, chiaramente stabilito dalla Dichiarazione del Cairo e dalla Proclamazione di Potsdam. Il principio della Cina unica, confermato dalla risoluzione 2758 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è diventato da tempo un consenso internazionale. La collusione tra gli Stati Uniti e il Partito Democratico Progressista di Taiwan è la vera causa del cambiamento dello status quo nello Stretto di Taiwan ed è la vera causa delle tensioni nella regione, ha riassunto Wu.

L’adozione da parte della Cina delle misure necessarie per proteggere la propria sovranità territoriale nazionale è legittima, ragionevole e legale e gli Stati Uniti non hanno il diritto di interferire, ha sottolineato il portavoce del ministero.

Wu ha affermato che le relazioni militari sono una parte importante delle relazioni Cina-USA e che la Cina apprezza le relazioni militari e mantiene una comunicazione aperta ed efficace con gli Stati Uniti attraverso canali militare-diplomatici.

Esercitazioni congiunte Cina Russia

Si ritiene che le difficoltà e gli ostacoli attuali nelle relazioni militari siano interamente dovuti alla parte americana, ma gli Stati Uniti fingono di non sapere nulla facendo cose che da un lato danneggiano gli interessi di sicurezza della Cina, ma dall’altro affermano di volere la distensione. Per gestire la crisi e rafforzare la comunicazione, ha affermato Wu, “ una logica del genere non esiste al mondo ”, ha concluso.

Per 20 anni, gli Stati Uniti hanno continuato a mantenere una percezione errata della Cina, pubblicando anno dopo anno rapporti pieni di bugie e cliché che danneggiano gli altri e gli stessi Stati Uniti, perché portano il mondo fuori strada, ha lamentato Wu.

” Chiediamo agli Stati Uniti di porre fine alle loro false dichiarazioni, di correggere la loro immagine errata della Cina e di promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni tra i due paesi e le due forze armate attraverso un atteggiamento sincero e misure pratiche”, ha chiesto il portavoce della Ministero della Difesa della Repubblica popolare cinese.

Le chiare parole del Ministero della Difesa cinese dimostrano ancora una volta che la maggioranza della popolazione mondiale non è più disposta ad accettare senza conseguenze la politica di guerra delle potenze atlantiste.

Fonte: Unser Mitteleuropa

Traduzione: Gerard Trousson