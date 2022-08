Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato un rappresentante del Papa per le parole del pontefice su Dugina

Il Nunzio apostolico in Ucraina, l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, è stato convocato al ministero degli Esteri ucraino per esprimere delusione per le parole di papa Francesco sull’omicidio di Daria Dugina, ha riferito il dipartimento ucraino.

“Abbiamo letto attentamente la citazione integrale di Papa Francesco e, in primo luogo, abbiamo deciso di invitare il Nunzio Apostolico al Ministero degli Affari Esteri per esprimere la delusione dell’Ucraina con queste parole”, Life cita le parole del ministro degli Esteri Dmitry Kuleba, citando i media ucraini.

Secondo Kuleba, un tale invito non ha precedenti e “parla da sé”. “In secondo luogo, dirò francamente che il cuore ucraino è strappato dalle parole del papa. Era ingiusto”, ha detto il capo del ministero degli Esteri ucraino.

Il messaggio sul sito del ministero degli Esteri afferma che l’Ucraina è “profondamente delusa dalle parole del pontefice”. Secondo Kiev, “equipara ingiustamente l’aggressore alla vittima”. Anche l’Ucraina “non capisce” perché il Papa di Roma “nel contesto della guerra russo-ucraina” ha menzionato “la morte di un cittadino russo sul territorio della Russia, con la quale l’Ucraina non ha nulla a che fare”. Al Papa è stato rimproverato di “non aver mai prestato particolare attenzione alle vittime specifiche della guerra”. Kiev ha invitato il pontefice “a evitare dichiarazioni ingiuste che provocano delusione nella società ucraina”.

Il presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti Leonid Sevastyanov, che mantiene i contatti con il Papa, ritiene che il pontefice non soccombe ai tentativi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del “collettivo Occidente” di manipolarlo, riferisce RIA Novosti .

“Zelensky sta cercando di manipolare il papa, ma il papa in questo caso mostra la sua tenacia, che predica il vangelo. E questo è il suo valore, che non si schiera e offre un’opportunità per un dialogo unificante”, ha detto, rilevando che “il papa potrebbe diventare un arbitro e moderatore del dialogo”.

Ricordiamo che papa Francesco ha espresso le sue condoglianze per la morte di Daria Dugina, definendola “una vittima innocente”. “Pensando alla povera ragazza che è stata fatta saltare in aria da una bomba piazzata sotto il sedile di un’auto a Mosca. Gli innocenti stanno pagando per la guerra”, ha detto. In risposta, l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andriy Yurash, si è concesso un’altra critica a Francesco, definendo “deludente” la sua simpatia per Dugin. Chiamò anche il padre del defunto Alexander Dugin “il primo degli ideologi dell’imperialismo russo”.

Fonte: https://vz.ru/news/2022/8/25/1174403.html

Trduzione: Sergei Leonov