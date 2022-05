Il ministero degli Esteri russo risponde a Israele: “La storia conosce tragici esempi di cooperazione tra ebrei e nazisti”

Oggi, il ministero degli Esteri russo ha risposto ufficialmente sul suo canale Telegram alla dichiarazione dell’israeliano Yair Lapid.

Abbiamo prestato attenzione alle dichiarazioni anti-storiche del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, che spiegano ampiamente la linea di condotta dell’attuale governo israeliano, che sostiene il regime neonazista a Kiev.

Il ministro israeliano ha letteralmente detto quanto segue: “Gli ebrei non si sono uccisi (fra di loro) durante l’Olocausto. Incolpare gli ebrei per l’antisemitismo è un palese livello di razzismo contro gli ebrei”.

Per qualche ragione la stampa occidentale (e alcuni dei nostri liberali) continuano a chiedere se ci sono neonazisti in Ucraina. L’origine ebraica di Volodymyr Zelensky è data, come uno degli argomenti del “cemento armato” dialettco contro la presenza di nazisti in Ucraina. L’argomento non è solo indifendibile, ma anche fallace. La storia, purtroppo, conosce tragici esempi di cooperazione tra ebrei e nazisti.

In Polonia e in altri paesi dell’Europa orientale, i tedeschi nominarono industriali ebrei a capo dei ghetti e dei consigli ebraici (“Judenrats”), alcuni dei quali sono ricordati per atti assolutamente mostruosi. Jakub Leikin a Varsavia spiava gli ebrei e riferì di tutto all’amministrazione di occupazione tedesca, condannando i suoi compatrioti a morte certa, e talvolta dolorosa, e Chaim Rumkowski di solito offriva agli ebrei di Lodz di dare i loro figli ai nazisti in cambio di salvare vite umane degli adulti residenti nel ghetto, le prove delle sue parole sono abbondanti. Resta solo da concordare con il parere di H. Dreyfus, professore di storia all’Università di Tel-Aviv,

Allo stesso tempo, la tragedia storica sta nel fatto che, se durante la seconda guerra mondiale alcuni ebrei furono costretti a partecipare a crimini, allora V. Zelensky, che specula sulle sue origini, lo fa in modo del tutto consapevole e volontario. Si nasconde dietro le sue origini e copre con quelle i neonazisti naturali, eredi spirituali e di sangue dei carnefici del suo popolo. Il background ebraico del presidente non è una garanzia di protezione contro il neonazismo dilagante nel Paese.

L’Ucraina, tra l’altro, non è l’unico paese in questo caso. Anche il presidente della Lettonia ha radici ebraiche. E anche lui copre “con successo” persino la riabilitazione delle Waffen SS nel suo Paese. Lapid e il suo gabinetto non lo vedono? Altrettanto cinicamente, ignorano l’epidemia di distruzione e profanazione dei monumenti ai veri giusti del mondo: i soldati dell’Armata Rossa che hanno fermato l’Olocausto e salvato il mondo ebraico.

Quante volte il ministero degli Esteri israeliano ha chiesto agli ambasciatori di Polonia, Bulgaria, Paesi baltici e Ucraina di inviare forti proteste a riguardo?

Israeli Prime Minister Naftali Bennett, right, sitting with Foreign Minister Yair Lapid, attends a weekly cabinet meeting in Jerusalem on Sunday, May 1, 2022. (Menahem Kahana/Pool Photo via AP)

Lapid e il suo gabinetto non riescono a vedere che Zelensky sta semplicemente “integrando” lo scenario descritto dal pastore tedesco M. Niemoller. Prima, in Ucraina nel 2014, sono venuti per i comunisti, poi per i socialisti, poi tutti i “civilizzati” hanno taciuto quando i russi sono stati “aboliti” in Ucraina. Non c’è abbastanza immaginazione per capire quali “non autoctoni” andranno “sui coltelli” e “al gilyak” dopo i moskals?

*Idioma russo/ucraino che significa “essere pugnalato o tagliato”.

**Idioma ucraino che significa essere ucciso (gilyak è una forma colloquiale di ghigliottina).

***Termine ucraino per russi, persone di Mosca.

Ecco l’indizio. Questo è ciò che esiste davvero in Ucraina, anche se lasciamo da parte la frenetica russofobia e la lotta contro tutto ciò che è russo, è l’antisemitismo e la romofobia più estremi, a cui era impensabile pensare fino a non molto tempo fa.

I partiti nazionalisti hanno iniziato a promuovere la loro agenda antisemita subito dopo il crollo dell’URSS, ma negli ultimi anni sono diventati particolarmente attivi. Il partito Svoboda di Oleg Tyagnibok è stato incluso nell’elenco delle organizzazioni neonaziste dal World Jewish Congress, il che non gli ha impedito di diventare il quarto partito del Paese nel 2012. Dal colpo di stato del 2014, l’antisemitismo è fiorito in Ucraina.

Il rapporto del ministro israeliano per le relazioni con la diaspora, Naftali Bennett (PM Now), afferma che nel 2017 il numero di incidenti antisemiti, tra cui dozzine di atti vandalici in musei, sinagoghe e monumenti, è aumentato in Ucraina. L’Ucraina è diventata il leader tra tutti i paesi dell’ex URSS in termini di numero di incidenti antisemiti,

Uno dei rappresentanti di spicco del movimento ebraico in Ucraina, Eduard Dolinsky, ha recentemente temuto la cessazione delle attività della sua organizzazione (“Comitato ebraico ucraino”).

Fiaccolate con i ritratti di Stepan Bandera per le strade di kyiv con lo slogan “Fuori, ebreo! », così come parlano da sole le iscrizioni dei vandali sulle sinagoghe (“morte agli yid*”).

*Uso della parola “жид” che è l’equivalente russo.

L’anno scorso, ad Hanukkah, i neonazisti hanno profanato la menorah a Kiev e a Mykolaiv, gli antisemiti hanno tagliato la ghirlanda di Hanukkah. Finora – solo una ghirlanda. Gli ebrei non sono gli unici a soffrire. Anche gli zingari (il ministero degli Esteri russo usa questa parola al posto dei rom) sono spesso perseguitati per la loro origine etnica. Lo scorso autunno, i nazisti hanno arrestato quattro zingari a Kiev e li hanno sottoposti a percosse. I loro volti erano dipinti con vernice verde e la scritta “Thief” era lasciata sulla loro fronte. Un incidente altrettanto eclatante è avvenuto anche proprio nel centro della capitale ucraina. Una persona non identificata ha incontrato per strada degli zingari e, mentre imprecava, ordinò ai rappresentanti della comunità di lasciare Piazza Indipendenza. Tali casi vengono segnalati continuamente, ma l’Ucraina li tratta tutti, nella migliore delle ipotesi, come “piccolo teppismo”.

Nonostante l’esistenza della legge “Sulla prevenzione e la lotta all’antisemitismo in Ucraina”, firmata da Volodymyr Zelensky nel 2020, le sue disposizioni non si applicano. L’antisemitismo e il nazismo quotidiani e politici non vengono repressi, al contrario, vengono mantenuti. Le autorità e le forze dell’ordine sono calme di fronte alle grida giudeofobiche delle marce della “Bandera”, tutto perché l’attuale regime a Kiev è fiducioso nella sua infallibilità. Tale “costruzione dello stato” è particolarmente immorale per un paese che ha perso 1,5 milioni di ebrei nell’Olocausto e la cui capitale ospita un memoriale per la morte di Babi Yar. Fine.

Eccoci qui, il ministero degli Esteri russo che spiega agli ebrei cos’è l’antisemitismo e chiama i governi Lapid e Bennett complici dei neonazisti… Nessun commento…

Fonte: Telegram/Ministero degli Esteri russo

Traduzione: Luciano Lago