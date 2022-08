Il ministero degli Esteri russo ha parlato dell’effetto inverso delle minacce statunitensi





Zakharova: le minacce statunitensi rafforzano solo la determinazione della Federazione Russa a seguire il corso previsto in Ucraina.

Le minacce degli Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni anti-russe quando le regioni dell’Ucraina entreranno a far parte della Russia non raggiungeranno il loro obiettivo. Lo ha affermato martedì 20 luglio la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

A breve termine, gli esperti non vedono prerequisiti per la ripresa del dialogo

Il diplomatico ha sottolineato che l’errore della Casa Bianca è che gli Stati Uniti hanno introdotto e stanno introducendo nuove sanzioni anche senza che le regioni ucraine siano entrate a far parte della Federazione Russa.

“Pertanto, un’altra minaccia non ha raggiunto il suo obiettivo. Al contrario, ha rafforzato la determinazione ad agire secondo il corso previsto “, ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram.

Maria Zakarova

Ieri, il coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che l’ amministrazione statunitense non riconoscerà l’annessione di territori che Washington considera ucraini alla Russia. Allo stesso tempo, “misure di ritorsione” seguiranno “rapidamente e duramente”, ha aggiunto la Casa Bianca.

Lo stesso giorno, il rappresentante permanente della Crimea presso il presidente della Russia, vice primo ministro del governo di Crimea Georgy Muradov, ha affermato che Kiev dovrà inevitabilmente accettare le condizioni di Mosca, anche per quanto riguarda la questione del rifiuto dell’Ucraina da parte delle Regioni di Zaporozhye, Cherson e Kharkiv .

Ha ricordato che la regione di Kherson e il sud della moderna regione di Zaporozhye (regione di Azov) facevano precedentemente parte della regione di Tauride, che, insieme alla Crimea , si unì alla Russia 240 anni fa. In queste aree, secondo lui, si è creata in larga misura una situazione economica e morale, che ci permette di dire che le persone vivono già nel sistema di valori russo.

Allo stesso tempo, il vice capo dell’amministrazione della regione di Kherson, Kirill Stremousov, ha invitato la dirigenza ucraina a dimenticare la regione e abbandonare pensieri sul suo ritorno . Ha aggiunto che migliaia di persone hanno già ricevuto passaporti russi e ora la regione continua a prepararsi per un referendum sull’adesione alla Russia.

Prima che la possibilità di tornare sotto la guida di Kiev fosse esclusa, le autorità della regione di Zaporozhye si erano già pronuciate. La regione ha annunciato l’intenzione di entrare a far parte della Russia come soggetto a tutti gli effetti: la Repubblica di Zaporozhye. Questo autunno dovrebbe tenersi un referendum sull’adesione alla Federazione Russa.

Entrambe le regioni meridionali dell’Ucraina (Zaporozhye – in parte) sono state prese sotto il controllo delle forze armate russe durante un’operazione militare speciale per proteggere il Donbass , annunciata il 24 febbraio dal presidente Vladimir Putin . Nelle regioni sono state formate amministrazioni civili-militari, sono iniziate le trasmissioni di canali televisivi e radiofonici russi e vengono ripristinati i rapporti commerciali con la Crimea.

Fonte: Iz.mid rossy.news

Traduzione: Luciano Lago