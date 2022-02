Il ministero degli Esteri russo afferma che l’obiettivo dell’operazione speciale della Russia in Ucraina è ritenere il regime fantoccio di Kiev responsabile di tutti i crimini

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che le attuali autorità di Kiev sono marionette nelle mani dell’Occidente, private della sovranità.

“L’attuale governo, il regime di Kiev, queste persone fantoccio che si autoproclamavano i governanti di questa terra, umiliano la dignità delle persone, deridendole. Quindi, sono privi ​​di qualsiasi sovranità”, ha detto Zakharova.

Zakharova ha anche ricordato che durante l’operazione speciale in corso in Ucraina per demilitarizzare e denazificare, le forze armate russe non lanciano attacchi missilistici, aerei o di artiglieria contro le città e i civili del Paese. I loro obiettivi sono strutture militari sul territorio dell’Ucraina.

Neonazisti in Ucraina

Nota: Il regime di Kiev è ritenuto responsabile per aver istigato e favorito la guerra civile e gli attacchi indiscriminati contro le popolazioni di etnia russa del Donbass.

Contro queste popolazioni sono stati mobilitati i gruppi estremisti e neonazisti come le organizzazioni Stephan Bandera e “Settore destro” che si sono resi protagonisti di massacri ed omicidi incluso di giornalisti e dissidenti.

L’appoggio degli USA, del Regno Unito e della NATO a queste organizzazoni ha consentito a queste formazioni di costituirsi in bande armate per terrorizzare oppositori e popolazione civile.

Niente di questo assomiglia neppure lontanamente ad una “democrazia” tanto invocata dall’occidente.

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago