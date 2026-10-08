Zhdanova ha indicato i paesi che forniscono droni a Kiev come complici nell’omicidio di cittadini russi.
La capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna, Yulia Zhdanova, ha affermato che i paesi europei che forniscono droni all’Ucraina sono complici dell’uccisione di russi e partecipi del conflitto.
Secondo quanto riportato da TASS , diversi paesi europei che forniscono droni e componenti all’Ucraina sono diventati di fatto parti in causa nel conflitto ucraino. “Altri complici che forniscono droni alle forze armate ucraine per uccidere la nostra gente includono Danimarca, Paesi Bassi, Italia e Repubblica Ceca, che sono anch’essi di fatto parti in causa nel conflitto ucraino”, ha affermato Zhdanova.
Ha osservato che i droni a lungo raggio Fire Point FP-1 o FP-2, prodotti in Gran Bretagna, potrebbero essere stati utilizzati nell’attacco alla spiaggia di Gelendzhik all’inizio di agosto. Inoltre, i droni An-196 “Lyuty”, assemblati in Polonia e dotati di motori tedeschi, sono stati impiegati negli attacchi a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado.
La diplomatica ha aggiunto che il Ministero della Difesa ha pubblicato l’ubicazione di tali impianti di produzione nei paesi dell’OSCE. Secondo lei, questi impianti rimangono al centro dell’attenzione della parte russa.
Come riportato dal quotidiano Vzglyad, il mese scorso l’Occidente ha puntato sulla “barriera anti-droni” ucraina.
In estate, gli esperti hanno spiegato la tendenza a fornire armi occidentali a lungo raggio alle truppe ucraine.
Ad aprile, gli esperti hanno individuato dei metodi per fermare le spedizioni su larga scala di droni dall’Europa all’Ucraina.
Fonte: VZGLYAD
Traduzione: Sergei Leonov
11 commenti su “Il Ministero degli Esteri ha indicato i paesi che forniscono droni a Kiev come complici nell’omicidio di cittadini russi.”
Signor Presidente: via libera alle bombe termobariche
(Mandello del Lario, Garbagnate milanese, Omegna e Venezia. Non aspetto altro)
egregio Luciano, la parte virgolettata il sistema non me la faceva pubblicare lì (in risposta a tacabanda1964) https://www.controinformazione.info/zakharova-dove-sono-le-autorita-europee-quando-la-polizia-francese-schiaccia-e-malmena-i-ragazzini/
non andava pubblicato quì
Va bene, va bene tutto, ma alle parole devono seguire i fatti per essere credibili e venire rispettati e temuti.
la Russia il rispetto se lo è guadagnato con la reputazione
ma tu, avendo affermato di essere un convinto democratico, hai canoni diversi, di violenza e terrore. E hai ragione. E sei anche perfettamente conforme alle regole del sito. Infatti è previsto si venga esclusi da questa piattaforma qualora si ingiurino altri lettori, non quando l’ingiuria è rivolta verso se stessi
Dispiace di leggere che c’è anche l’Italia, nel novero dei paesi bellicisti europoidi che inviano armi e materiali agli ukro-nazisti per uccidere cittadini russi, quindi complici anche di atti terroristici “puri” – condannati dall’ormai defunto diritto internazionale e dalle vecchie convenzioni non più rispettate – oltre che del forsennato tentativo di prolungare per anni ancora il conflitto in ukronazia.
La pagheremo cara anche noi per questo e per quel che di peggio accadrà nel prossimo futuro? Sondaggi degli ultimi anni, tenuti in sordina, rivelano che moltissimi italiani non sono ostili ai russi, non vogliono partecipare a conflitti pericolosissimi, non desiderano l’invio di armi per alimentare guerre, rendendoli nei fatti partecipi ai conflitti, ma siccome fin troppi italiani sono passivi, se non ridotti con decenni di manipolazione antropologica e culturale ormai a “zombi”, è colpa anche loro (mi metto nel novero anch’io) se non hanno tentato – con qualsiasi mezzo – di arrestare la pericolosa e mortifera deriva in cui oggi ci troviamo.
Cari saluti
https://www.youtube.com/watch?v=XoXzeznXApM
Ho ascoltato il breve video e ho compreso che era “scherzosamente” rivolto alla von del laiden, o almeno credo, quello che drammaticamente manca, però, da nord a sud in Italia dove l’aria di guerra inizia a soffiare, è una grande aggregazione politica di ferma opposizione che possa contrastare il locali servi dei dominanti epstein guerrafondai, ma fra un po’ non sarà più un problema la vera opposizione, perché con la nuova legge elettorale della merdoni (ispirata dalla “chi t’è muort”?) nuove forze politiche non potranno entrare in parlamento, dovendo raccogliere per la camera circa quattrocento mila firme, con esclusione delle firme digitali, quindi la “chi t’è muort” nostrana (dei poveri, se vogliamo) ha blindato il parlamento andando oltre la celebre legge Acerbo del novembre 1923 … Forse perché in tal modo nel parlamento italiota non ci potrà essere vera opposizione alla guerra?
Cari saluti
ah ho capito, tu credi nei parlamenti
e va beh, gli anni passano per tutti, per te, per me, per Luciano Lago …
dai continuiamo a leggerci, finchè c’è la corrente elettrica, che mentre quelli parlamentano la Russia è prossima a bombardare
io, mai come ora, sono convinto che ci è rimasto poco tempo, forse addirittura questione di mesi (dovrebbe essere l’ora di Gesù … tocca a Lui)
Non credo nei parlamenti e men che meno in quello italiota e quello europoide … Ambedue non hanno e non avranno poteri effettivi.
Comunque con la nuova legge elettorale “melonellum” peggiore della legge Acerbo. il parlamento italiota, fino ad oggi moribondo, sarà completamente defunto vietando subdolamente – con la raccolta firme – l’accesso a nuovi gruppi, che per avventura potrebbero essere di opposizione effettiva, per quanto con rappresentanza ridotta, così si capirà l’inganno di questa splendida democrazia “matura”, anzi, direi già completamente marcia.
Cari saluti
ma l’opposizione già c’è Eugenio. E se dovesse entrare in parlamento non lo sarebbe più. E’ di tutti quelli, come me, e che sono la maggioranza, che non sono mai andati a votare
che non hanno mai creduto nel sistema democratico. O il socialismo o la morte. Andare a vivere in Korea del nord ? Sbagliatissimo. Il socialismo patriottico della Corea del nord si fonda sulla nazionalizzazione di tutte le forze prospere dello Stato, e sull’importanza della persona umana e dei valori creativi razziali del suo popolo. Non necessitano di stranieri. Non ne vogliono. L’Iran non accetta basi militari straniere sul suo territorio. In Egitto puoi viverci 50anni ma non avrai mai la nazionalità egiziana; per principi costituzionali
aiutati invece che Dio ti aiuta. Aiutati che magari la Corea del Nord ti aiuta. Aiutati che la Russia sicuramente ti aiuta: lo ha confermato anche Putin al recente Valdai
la Terza Direzione del GRU russo supporta da sempre i Movimenti di Liberazione nazionale in tutto il mondo. Credo però si mettano con gente seria
e poi c’è dell’altro, che di certo non mi metto a scrivere quì
Lo Yemen ha minacciato di riprendere la guerra contro l’Israele ………………………………. e poco fa le FF. AA. Yemenite hanno ribadito un ultimo AVVERTIMENTO a tutte le compagnie aeree internazionali affinché non continuino a operare voli attraverso lo spazio aereo saudita.
Il portavoce delle Forze Armate Yemenite ha dichiarato che lo spazio aereo saudita è diventato un teatro aperto per le operazioni militari Yemenite, fatta eccezione per lo spazio aereo sovrastante le città sante della Mecca e di Medina. Lo Yemen è IL FLAGELLO DI DIO !!!!