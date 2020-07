Il ministero degli Esteri della Russia ha risposto alla proposta di Pompeo di creare un’alleanza contro la Cina

da Redazione

MOSCA, 24 luglio – RIA Novosti. La Russia vede la richiesta del segretario di Stato Mike Pompeo di creare una coalizione contro la Cina come un tentativo di “guidare un cuneo” tra Mosca e Pechino, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova .

In precedenza, il capo del Dipartimento di Stato ha suggerito di creare una “nuova alleanza di democrazie” per contrastare la Cina. Nelle sue parole, “Se il mondo libero non cambia la Cina comunista, ci cambierà”.



Zakharova ha sottolineato che Mosca intende rafforzare ulteriormente la cooperazione con Pechino, che considera il fattore più importante per stabilizzare la situazione nel mondo.

Ha espresso sorpresa per il tono provocatorio delle dichiarazioni di Pompeo, che contiene “maleducazione verso la Cina, il suo sistema socio-politico e la leadership del paese”.

“La tensione provocata da Washington nei rapporti con Pechino danneggia non solo gli Stati Uniti e la Cina, ma complica anche seriamente la situazione internazionale in generale”, ha detto Zakharova.

Ha ricordato che entrambi i paesi sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e insieme ad altri membri dei “cinque” hanno una responsabilità speciale per il mantenimento della stabilità globale.

Anche la dichiarazione di Pompeo è stata commentata al Cremlino. Il segretario alla stampa presidenziale Dmitry Peskov ha osservato che la Russia non è mai amica di nessuno.

“E tutto, che si tratti di un’associazione di integrazione o di un’associazione politica, mira a sviluppare il buon vicinato e il vantaggio reciproco”, ha sottolineato.

Peskov ha ricordato che Mosca sta sviluppando una partnership speciale con Pechino di cooperazione nei diversi settori.



Nuovo inasprimento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina

La scorsa settimana, si è verificato un altro giro di vite nell’aggravamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina.

Washington ha richiesto a Pechino di chiudere il Consolato Generale a Houston “per proteggere la proprietà intellettuale e le informazioni personali degli americani”.

Il ministero degli Esteri cinese ha definito questa decisione una provocazione politica e in risposta ha chiesto di chiudere il consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, nella provincia del Sichuan.

Esercitazioni congiunte Russia Cina



Nota: Nel frattempo una gruppo navale da guerra della US.Navy, con due porterei, si è diretto verso il Mar Meridionale cinese nella zona reclamata dalla Cina e questo sta facendo crescere ulteriormente la tensione fra le due superpotenze.

Sembra evidente che l’Amministrazione USA sta utilizzando il fattore Cina per distrarre dalla disastrosa situazione interna dovuta al Covid 19 ed alla crisi economica conseguente che mette in pericolo il risultato delle elezioni di Novembre.

Il gioco però rischia di farsi molto pericoloso poichè la Cina sta dimostrando di voler reagire colpo su colpo alle provocazioni nordamericane.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione di Sergei Leonov Nota di Luciano Lago