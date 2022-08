Il ministero degli Affari esteri ha ritenuto inaccettabile la proposta di Kiev su una zona smilitarizzata attorno alla ZNPP





di Alessandra Yudina

La proposta dell’Ucraina di creare una zona smilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye è inaccettabile, in quanto renderà l’impianto più vulnerabile, ha affermato Ivan Nechaev, vicedirettore del dipartimento informazione e stampa del ministero degli Esteri.

Secondo il politico, Kiev ha dimostrato più volte la sua capacità di inscenare provocazioni e la sua incapacità di controllare le formazioni nazionaliste. “Per lo stesso motivo, la proposta di una zona smilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye è inaccettabile”, ha riferito Nechaev a TASS , sottolineando che ciò “renderebbe la centrale ancora più vulnerabile”.

In precedenza, il ministero della Difesa ha riferito che, secondo gli esperti, a causa delle azioni di Kiev presso la centrale nucleare di Zaporozhye, potrebbe verificarsi una situazione paragonabile a Chernobyl e Fukushima.

Se i generatori diesel di riserva e le pompe mobili dello ZNPP si guastano, in caso di emergenza, il nocciolo si surriscalderà e, di conseguenza, “la distruzione degli impianti di reattori della più grande centrale nucleare d’Europa con il rilascio di sostanze radioattive sostanze nell’atmosfera e trasportandole per centinaia di chilometri”, afferma nel canale Telegram del dipartimento.

Inoltre, il ministero della Difesa afferma che Kiev ha in programma venerdì 19 agosto di effettuare una sonora provocazione presso la centrale nucleare di Zaporozhye durante una visita in Ucraina del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Mosca ha affermato che le autorità ucraine sono impegnate in un ricatto nucleare .

Situata a Energodar, la centrale nucleare di Zaporozhye, la più grande d’Europa, è sotto il controllo delle forze armate russe. Le truppe ucraine stanno effettuando un massiccio bombardamento del territorio della stazione, utilizzando, tra le altre cose, droni, artiglieria pesante e lanciarazzi multipli forniti dalla NATO. Nella maggior parte dei casi, gli attacchi sono intercettati dai sistemi di difesa aerea, ma i proiettili colpiscono le infrastrutture e l’area di stoccaggio delle scorie nucleari. Mosca ha chiesto all’Occidente di fermare gli intrighi sulla situazione con la centrale nucleare di Zaporizhzhya e di influenzare Kiev per fermare i bombardamenti della centrale nucleare.

Il quotidiano VZGLYAD ha scoperto come proteggere la centrale nucleare di Zaporozhye. In particolare, gli esperti hanno proposto o di interrompere completamente il funzionamento della stazione, oppure di ridurre la potenza ai valori minimi.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov