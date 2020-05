Il Ministero cinese mette in guardia sulla guerra con gli USA

da Redazione



di John Bowden

” Information Clearing House ” – Un rapporto del più alto ministero dell’intelligence cinese, presentato di recente al presidente Xi Jinping, ha riferito che si avvertiva del crescente sentimento anti-cinese diffuso in tutto il mondo e ha sollevato la possibilità di conflitti militari con gli Stati Uniti

La Reuters ha riferito lunedì che l’analisi, presumibilmente presentata a Xi all’inizio del mese scorso, ha concluso che il sentimento anti-cinese derivante dalla pandemia di coronavirus in corso era al suo massimo dal massacro di Piazza Tiananmen del 1989. Il rapporto è stato creato dalla ” China Institutes of Contemporary International Relations”, un think tank affiliato al Ministero della Sicurezza dello Stato.

Lo scenario peggiore delineato dal rapporto apparentemente indicava la possibilità di un conflitto militare diretto tra Stati Uniti e Cina a seguito della crescente disputa sulle prime risposte di Pechino al suo focolaio di coronavirus.

L’Amministrazione Trump ha accusto la Cina di aver occultato le informazioni ufficiali sul virus, incluse le morti e di aver alterato il numero totale delle infezioni.

Un portavoce del Dipartimento di Stato non ha confermato l’esistenza della informativa alla Reuters ma ha criticato la risposta della Cina all pandemia in un comunicato: “gli sforzi della Cina per silenziare gli scienziati, giornalisti e semplici cittadini per diffondere informazioni hanno esacerbato i pericoli di questa crisi sanitaria”.

Il Dipartimento di Stato si è astenuto dal fare altri commenti su tale comunicato.

L’Amministrazione Trump ha attaccato la Cina per la sua gestione della crisi del covid-19 nel corso degli ultimi mesi. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha accusato i funzionari governativi del Partito Comunista Cinese (PCC) nel corso di una intervista rilasciata nell’ultimo fine di settimana.

“Noi possiamo confernare che il PCC ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non fosse consapevole in modo opportuno di quanto stava accadendo”, ha dichiarato a Martha Raddatz, della ABC.

Il prsidente Trump è stato molto chiaro: “noi andiamo a colpevolizzare i responsabili e lo faremo in una forma di successione cronografica che è il nostro sistema”.

Queste accuse potrebbero portare ad una guerra: un rapporto cinese classificato avverte che Pechino dovrà affrontare con molta probabilità un “confronto armato” con gli Stati Uniti nel prossimo futuro.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago