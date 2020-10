Il militarismo americano prosegue: nessuna discussione o copertura mediatica della guerra di Washington contro il mondo

di Philip Girardi

Quasi tutti hanno sentito il commento attribuito all’ex consigliere di Clinton, Rahm Emanuel, secondo il quale non si dovrebbe mai lasciare che una buona crisi vada sprecata. L’implicazione del commento è che se c’è una grave crisi in corso di facciata, questa fornisce i pretesti di fare ogni sorta di cose sotto il radar che altrimenti sarebbero inaccettabili. Questo aforisma è particolarmente vero nel contesto attuale poiché ci sono più crisi che si verificano contemporaneamente, tutte sfruttate a vari livelli dalle parti interessate.

Una delle storie più interessanti accuratamente nascoste dal fumo generato da disordini civili, peste e scandali personali è la continua marcia del militarismo americano. La storia è particolarmente avvincente in quanto nessuno dei due candidati principali del partito si prende la briga di parlarne e non è prevista alcuna discussione di politica estera nemmeno per il dibattito presidenziale finale. La scorsa settimana, l’eccentrico multi miliardario, Elon Musk, ha annunciato che lui e il Pentagono stanno sviluppando un nuovo missile da 7.500 mph in grado di trasportare 80 tonnellate di carico militare quasi ovunque nel mondo in meno di un’ora. Sarebbe senza dubbio un’importante capacità avanzata che si rivolge a quei pianificatori militari che prevedono un intervento statunitense continuato in tutto il mondo per il prossimo futuro.

Nel frattempo, l’accordo su un nuovo trattato START che limiterebbe la proliferazione di alcuni sistemi d’arma ipersonici è bloccato perché la Casa Bianca vuole includere la Cina in qualsiasi accordo. Pechino non è interessata, in particolare perché Donald Trump afferma anche che Pechino pagherà per i pacchetti di stimoli multimiliardari che gli Stati Uniti richiederanno alla fine per combattere il coronavirus “… perché questo non è stato causato dai nostri lavoratori e dalla nostra gente, questo è stato causato dalla Cina e la Cina ci ripagherà in una forma o nell’altra. Lo prenderemo dalla Cina. Te lo dico ora, sta uscendo dalla Cina. Sono loro che hanno causato questo problema. “

Clinton con il suo ex consigliere Rahm Emanuel, attualmente membro del Congresso e influente neocon

In effetti, la Cina e la Russia continuano a essere gli uomini neri che trotterellavano regolarmente per spaventare gli americani. La scorsa settimana il Dipartimento di Stato del Segretario di Stato Mike Pompeo ha rilasciato una dichiarazione in cui avverte che “alcuni governi stranieri, come quelli della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Federazione russa, cercano di esercitare un’influenza sulla politica estera degli Stati Uniti attraverso lobbisti, esperti esterni, e think tank “.

Il motivo per cui la dichiarazione è stata rilasciata in questo momento, così vicino alle elezioni non è chiaro, sebbene sia forse un tentativo di mettere in fila possibili capri espiatori se il processo elettorale non produce risultati accettabili per chi perde. In effetti, la Russia e la Cina difficilmente trovano un posto nella lista di coloro che finanziano lobbisti e gruppi di riflessione.

Interessante anche un’altra storia su come Washington ha scelto di interagire con il mondo, che coinvolge sia il nemico del giorno, l’ Iran come anche il Venezuela. I lettori ricorderanno senza dubbio come gli Stati Uniti si sono impadroniti nelle acque internazionali di quattro petroliere di proprietà greca, ma battenti bandiera liberiana, cariche di benzina, dirette al Venezuela. Le petroliere stavano trasportando più di un milione di galloni di carburante alla destinazione del paniere economico Venezuela, un paese che si trova nelle sue tristi condizioni a causa delle sanzioni e di altre “pressioni massime” imposte da Washington, che ha anche sanzionato l’industria petrolifera venezuelana. Il carburante è stato sequestrato in base alle sanzioni statunitensi imposte unilateralmente alla vendita o all’esportazione iraniana dei propri prodotti petroliferi, una mossa destinata a strangolare l’economia iraniana e provocare una rivolta del popolo iraniano. Poiché le sanzioni imposte da Washington non sono supportate dalle Nazioni Unite o da qualsiasi altra autorità legale, il sequestro è poco più che esercizio di quel po’ di forza maggiore che si chiamava pirateria .

Anche se la politica di sicurezza estera e nazionale non è stata realmente discussa né nella campagna di Biden né in quella di Trump, c’è un accordo generale in entrambe le parti sul fatto che il Venezuela è un regime canaglia che deve essere sostituito mentre l’Iran è una minaccia reale e tangibile a causa del suo presunto comportamento scorretto in Medio Oriente. È stato definito dal Segretario di Stato Mike Pompeo “lo sponsor numero uno del terrorismo nel mondo”. Voci più sane hanno osservato che né il Venezuela né l’Iran minacciano in alcun modo gli Stati Uniti e che sono gli Stati Uniti e Israele quelli che continuano a uccidere molti più civili di quanti ne abbia mai fatti l’Iran, ma sono stati soffocati dalle teste parlanti dei media che ripetono costantemente la narrativa consolidata .

Ebbene, il presunto carburante iraniano è arrivato nel New Jersey ed è iniziata una battaglia legale per la sua custodia . Il carburante era stato rimosso dalle petroliere greche e trasferito ad altre petroliere per il trasferimento negli Stati Uniti, ma la complicazione è che l’amministrazione Trump deve ora dimostrare la sua decadenza prima che il petrolio possa essere venduto. La giustificazione degli Stati Uniti per sequestrare i carichi è l’affermazione che il carburante era una risorsa del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC), che il Ministero del Tesoro, della Giustizia e dei Dipartimenti di Stato hanno opportunamente designato come organizzazione terroristica straniera.

Ma questa affermazione è contestata dai proprietari dei carichi, che affermano di non avere nulla a che fare con l’IRGC. Includono altri esportatori e spedizionieri di energia in Medio Oriente, ovvero Mobin International Limited, Oman Fuel Trading Ltd e Sohar Fuel Trading LLC FZ. Hanno presentato istanza di risarcimento e chiedono la restituzione del carburante più un risarcimento aggiuntivo per le perdite subite. Bisogna sperare che vincano perché sono gli Stati Uniti ad avere torto in questo caso.

Petroliere dirette in Venezuela

L’intera saga delle petroliere e del carburante è sintomatica della guerra economica non dichiarata che gli Stati Uniti ora preferiscono utilizzare quando hanno a che fare con gli avversari. E ci sono prove considerevoli che suggeriscono che Washington stia cercando di stimolare l’Iran a rispondere con la forza, fornendo al governo degli Stati Uniti una logica plausibile per rispondere allo stesso modo. Il presidente Trump ha minacciato direttamente l’Iran in una dichiarazione pubblica del 9 ottobre in cui ha promesso agli iraniani che “Se ci prendi in giro, se ci fai qualcosa di brutto, ti faremo cose che non sono mai state fatte prima”.

Quindi, l’aggressione di Washington diretta contro gran parte del mondo continua con le elezioni nazionali a meno di due settimane di distanza, ma nessuno ne parla.

Questo sembrerebbe strano in sé e per sé, ma la parte triste è che è deliberata collusione da parte del governo e dei media per assicurarsi che il pubblico votante rimanga all’oscuro della misura in cui gli Stati Uniti sono diventati in realtà un paria, un paese canaglia e un -tempo prepotente nelle sue relazioni estere.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago