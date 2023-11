di Paolo Borgognone

Il metodo del mainstream: gli israeliani vengono uccisi dai palestinesi, i palestinesi vengono uccisi dalla violenza genericamente intesa oppure semplicemente muoiono, senza che siano citati i responsabili di queste morti.

I palestinesi catturano gli israeliani, gli israeliani arrestano i palestinesi. Così si tende a rappresentare gli israeliani come innocenti caduti vittime di rapimento e i palestinesi come criminali giustamente arrestati da operazioni di polizia tese a ripristinare la giustizia. E poi ci sono le stragi, come quella del campo profughi di Jabila, definito dall’UNICEF “un cimitero di bambini”. Chi ha commesso quell’infanticidio di massa? Beh, è chiaro, è stata la violenza genericamente intesa. Un responsabile materiale non viene identificato né citato.

Se ci fossimo trovati davanti a un episodio analogo ma a parti invertite, non si sarebbe parlato della generica violenza come responsabile della strage. Si sarebbero fatti nomi e cognomi, accompagnati dalla parola terrorista (e altre ingiurie come animali umani e simili), per identificare gli autori del massacro. Un massacro che, tra l’altro, è stato consumato nell’indifferenza totale dell’opinione pubblica occidentale. Il che significa che un’altra finestra di Overton è stata spalancata. Se a commettere un eccidio, e per giunta un eccidio di bambini, è un esercito facente parte del blocco occidentale, quel fatto non suscita emozioni particolari presso l’opinione pubblica occidentale.

Se sono riusciti, spalancando una finestra di Overton dietro l’altra, a suscitare un tale livello di apatia nelle masse occidentali significa che hanno trovato terreno fertile nel loro lavoro di manipolazione delle coscienze. Le masse apatiche e indifferenti nei confronti di simili atrocità somogliano molto, nel loro inconscio, alle élite che commettono queste atrocità.

È il concetto di banalità del Male. L’uomo medio che abitava con la sua famiglia vicino a un lager, sapeva o intuiva cosa stava accadendo là dentro ma per conformismo e quieto vivere faceva finta di non sapere, di non vedere e di non sentire. Il Male spesso si avvale, nel compiere le sue atrocità, della quiescenza di individui pavidi e indifferenti che spesso vengono identificati nella insidiosissima categoria di “brave persone”.

